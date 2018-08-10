Актау станет казахстанской Анталией, - размечтался Елбасы

21:29 11.08.2018 Назарбаев: Актау станет казахстанской Анталией



Алия Абсеметова



11 августа, Нурсултан Назарбаев посетил базу отдыха "Tree of life" в Актау, передает 365info.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.



Елбасы ознакомился с деятельностью базы отдыха, включающей пляжи, аквапарк с бассейнами и гостиничный комплекс.



В ходе беседы с туристами глава государства отметил преимущества отдыха на каспийских курортах. Это – доступные цены, длинный купальный сезон, близость инфраструктуры города Актау, большой гостиничный фонд.



"Ранее я посещал Алаколь, Балхаш, Боровое. Данная зона отдыха открывает новые перспективы для развития нашего отечественного туризма. У нас в планах развивать это направление, и в будущем Актау станет казахстанской Анталией", - сказал Президент Казахстана. Источник - 365info.kz

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