|Германия создаст свое Агентство по кибербезопасности
08:10 12.08.2018
Spiegel сообщил о планах Германии учредить агентство по кибербезопасности
Минобороны и МВД Германии планируют создание агентства для усиления киберзащиты, сообщает Spiegel. В среду, 15 августа, федеральное правительство обсудит меры безопасности, в том числе, образование "инновационного агентства по кибербезопасности". Сейчас силовые ведомства Германии вынуждены закупать средства от хакерских атак на открытом рынке. Новое агентство позволит осуществлять собственные IT-разработки.
Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен в феврале назвала кибератаки самой большой угрозой для глобальной стабильности. В марте СМИ сообщали о попытке хакеров получить доступ к документам МИД Германии.
Также СМИ сообщали о том, что два поставщика электроэнергии в Германии подверглись хакерским атакам.