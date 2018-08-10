Военных баз США на Каспии не будет. Только маленькие пунктики пропуска..., - КазМИД

08:24 12.08.2018 Казахстан не собирается размещать американские военные базы на Каспии, заявил РИА Новости глава казахского МИД Кайрат Абдрахманов.



В интервью агентству он отметил, что некоторые представители российских СМИ и экспертных кругов не совсем владеют фактами о реальном положении дел с транзитом американских невоенных грузов через Казахстан.



Абдрахманов пояснил, что речь идет о коммерческих железнодорожных перевозках нелетальных грузов, необходимых для продолжения операций в поддержку правительства Афганистана.



"Понятно, что для транзита задействована не только территория Казахстана, но и других стран, расположенных на маршрутах транспортировки от США до Афганистана. Естественно, что ни о каких военных базах на Каспии речь не идет", - заявил он.

По словам министра, с 2010 по 2015 год этот транзит шел через территорию России, Казахстана и Узбекистана согласно условиям Северной распределительной сети, и казахстанско-американское соглашение в этой области предусматривает те же условия, которые действовали и в российско-американском соглашении. Казахстан только дополнил перечень пунктов пропуска портами Актау и Курык, уточнил Абдрахманов.



"Сохраняются все модальности, аналогичные условиям, предусмотренным в соглашении, действовавшем между Россией и США. Речь не идет о размещении американских военных баз или военных баз другого иностранного государства на Каспии", - подчеркнул глава МИД.

Он добавил, что принцип неприсутствия на Каспийском море вооруженных сил, не принадлежащих сторонам, закреплен в конвенции, которую, как ожидается, подпишут в Актау 12 августа. Источник - РИА Новости

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1534051440

Новости Казахстана

