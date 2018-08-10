Казахский тенге просел до 364 за доллар

10:45 12.08.2018 Тенге опустился до 364 за доллар

Доллар США в казахстанских обменниках покупают за 360 тенге, продают за 364 тенге.



В воскресенье, 12 августа, казахстанская валюта опустилась до 364 тенге за доллар США, передает Zakon.kz.



По данным kurs.zakon.kz, средняя цена в обменных пунктах составляет 361 тенге при покупке доллара и 364 тенге при продаже.



Напомним, что ослабление казахстанской валюты по отношению к американской связано с продолжающимся ослаблением российского рубля. В свою очередь, валюта соседней страны падает из-за панических слухов о введении новых беспрецедентных антироссийских санкций со стороны США.



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