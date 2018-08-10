 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В ножевой драке в Ташкентском баре зарезали чемпиона ММА Кенжаева (видео)
11:27 12.08.2018

В социальных сетях распространился фрагмент, на котором запечатлен момент драки между посетителем ночного клуба "Аурум 898" и охраной заведения, сообщает Repost.uz.

Трагедия произошла в ночь с 8 на 9 августа. Как выяснилось позже, погибшим оказался чемпион Узбекистана по MMA Джамшид Кенжаев. От полученных травм он скончался.

Как сообщали в ГУВД, смертельные травмы Кенжаеву нанесла охрана ударом ножом в грудь. При этом посетитель сам пытался провести в заведение нож, после чего завязалась драка. Как сообщалось ранее, Кенжаев также нанес ножевые ранения охране. В настоящий момент трое из охранников задержаны. Еще двое участников инцидента находятся в больнице.

Как видно на распространившемся фрагменте, Кенжаева сначала избивают руками, после чего охрана наносит ему удары битой и барной табуреткой. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 97 УК РУз (Умышленное убийство).


Источник - Zakon.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1534062420
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