США открывают ящик Пандоры в Южной Азии, - С.Кожемякин

21:53 12.08.2018 США открывают ящик Пандоры



В Южной Азии обостряется противостояние мировых и региональных держав. США усиливают влияние на Дели, вытесняя Россию с индийского рынка вооружений. Одновременно Вашингтон пытается сорвать проект "Один пояс - один путь", прибегая для этого то к угрозам, то к щедрым посулам.



Геополитический спринт



"Жемчужина британской короны" - так нередко называли Индию времен колониального владычества Лондона. Обрекая миллионы жителей субконтинента на голод и нищету, метрополия вывозила оттуда бесчисленные богатства, обеспечивавшие ей могущество. Кроме того, Индия служила Британской империи плацдармом для расширения экспансии в сторону Китая, Персии и Средней Азии, в XIX веке ставшей зоной соперничества России и Англии.



Спустя десятилетия ценность "индийской жемчужины" не уменьшилась. Об обладании ею грезит другая империя - Соединенные Штаты. Американское руководство намерено превратить страну в оплот своего влияния в стратегически важном регионе. Стремительный взлет Китая, который вот-вот потеснит США с пьедестала мирового лидера, заставляет их искать все новые и новые возможности для обуздания соперника. Индия, имеющая давнюю историю разногласий с КНР, в глазах Вашингтона является идеальным претендентом на роль такого противовеса.



Другая задача Соединенных Штатов - во что бы то ни стало выдавить из региона Россию. Несмотря на развал СССР, Москва сохранила там довольно прочные позиции, особенно по линии военных контактов.



Подрывная работа в этом направлении ведется уже несколько лет. В 2016 году Дели и Вашингтон подписали Меморандум о соглашении по логистическому обмену (LEMOA), позволяющий американским ВМС использовать индийские базы для технической поддержки, дозаправки и прочих услуг. К другим важным договоренностям можно отнести Соглашение о совместимости и безопасности систем связи (CISMOA) и Базовое соглашение об обмене и сотрудничестве в геопространственном взаимодействии (BECA). Первое предусматривает передачу Индии засекречивающей военной аппаратуры, на основе второго индийская армия сможет получать информацию с американских спутников для дальней навигации и наведения ракет на цель.



Объявление администрацией Трампа торговой войны Китаю, обозначившее точку перехода к открытому противостоянию двух держав, не могло не вызвать активизацию тайной и явной дипломатии в отношении Индии. Для Вашингтона это было тем более важно, что в Дели стали осознавать опасность односторонней ориентации на США. После многомесячного противостояния индийских и китайских военных на гималайском плато Доклам стороны сделали ряд шагов навстречу друг другу. На состоявшейся в апреле этого года встрече Си Цзиньпина и Нарендры Моди руководители двух стран заявили о необходимости укреплять стратегическое сотрудничество и не допускать пограничных конфликтов. Схожую тональность имели выступления главы индийского правительства на двух международных саммитах - ШОС и БРИКС.



О намерении Дели диверсифицировать внешнеполитические связи свидетельствует еще ряд фактов. На традиционные американо-японско-индийские военно-морские учения "Малабар" страна отправила втрое меньший по сравнению с прошлым годом отряд кораблей. На финишную прямую вышли переговоры с Москвой о приобретении зенитно-ракетных систем С-400. Совет по оборонным закупкам Индии одобрил соглашение, предусматривающее покупку пяти полковых комплектов почти за 6 миллиардов долларов. Ряд источников сообщают о желании Дели закупить у России 48 вертолетов Ми-17В-5, а также о перспективах совместного проекта по строительству дизель-электрических подводных лодок. Кроме того, в июне в Индию поступила первая партия российского сжиженного природного газа.



Битва за оружейный рынок



Оставлять подобные тенденции без внимания в Вашингтоне не стали. Чередуя "кнут" и "пряник", администрация Трампа пытается встроить Дели в фарватер своего курса. В ход идут как внешне безобидные дипломатические приемы, так и откровенные провокации. Один из комитетов американского конгресса подготовил доклад, в котором утверждается, что Пекин возобновил активность на спорном плато Доклам, стянув туда военные силы и строя дороги. При этом конгрессмены открыто критикуют индийские власти за "игнорирование проблемы". Еще одним ультимативным шагом стало включение Индии в список стран, на металлургическую продукцию которых (сталь и алюминий) США ввели повышенные ввозные пошлины. В Дели объявили об ответных пошлинах на сельхозпродукцию, сталь и железную руду. Также американские власти пригрозили Индии санкциями за покупку систем С-400. В Вашингтоне напомнили, что принятый год назад закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций" запрещает третьим странам совершать крупные сделки с 39 российскими компаниями, большинство из которых - оборонные. Апогеем нажима стала отмена по инициативе Белого дома намеченной на 6 июля встречи в формате "2+2". В ней должны были принять участие главы МИД и минобороны двух стран.



Сыграв роль "плохого полицейского", США решили подсластить пилюлю и протянуть Дели руку дружбы. 31 июля стало известно о предоставлении Индии высшего статуса в торговле с Вашингтоном - так называемого STA-1. Он дает стране возможность упрощенного приобретения высокотехнологичной, в том числе оборонной, продукции. Подобными привилегиями пользуются лишь ближайшие союзники США - партнеры по НАТО, а также Япония, Южная Корея и Австралия. Как заявил министр торговли Уилбур Росс, эффективность цепочки поставок американских товаров в Индию существенно повысится. Еще более откровенно высказался глава Национального совета по торговле при президенте США Питер Наварро. По его словам, упрощение правил закупки вооружений снизит интерес Индии к российскому оружию.



Индийский оружейный рынок - весьма желанная добыча, ведь страна занимает первое место в мире по импорту вооружений. С советских времен Россия фактически играла здесь роль монополиста. В 2013-2017 годах на Москву приходилось 62 процента закупленной Дели оборонной продукции, в то время как США довольствовались скромными 15 процентами. Однако Вашингтон прилагает максимум усилий, чтобы изменить это соотношение в свою пользу. И добивается успехов. По количеству подписанных контрактов за три последних года США (4 миллиарда долларов) значительно опередили Россию (1,2 миллиарда).



Предоставление Дели статуса STA-1 дает Вашингтону и его лоббистам среди индийской политической элиты дополнительные козыри. Неудивительно, что одновременно с этим событием Совет по оборонным закупкам одобрил сделку по приобретению у США систем ПВО NASAMS-II. Предполагается, что они будут обеспечивать противовоздушную оборону индийской столицы. Кроме того, обсуждается поставка Индии разведывательных беспилотников, самолетов F-16 и F-18 и даже технологий постройки авианосцев.



Подобная агрессивная навязчивость уже сказалась на сотрудничестве с Россией. В июле министр обороны Индии Нирмала Ситхараман поставила точку в более чем 10-летнем проекте создания истребителя пятого поколения. Его планировалось строить на основе Су-57. По утверждению индийских военных, российский истребитель более дорогой и имеет меньшую защиту, чем его американские аналоги.



Что касается С-400, то США пока решили не перегибать палку. На днях американский конгресс сделал исключение для ряда стран (Индия, Индонезия и Вьетнам), позволив им свободно закупать российское оружие. Но более чем очевидно, что это лишь тактический маневр. Стратегическая цель - оградить Дели от влияния России и других неугодных стран - остается неизменной. Это следует из слов главы Пентагона Джеймса Мэттиса. "Основной вопрос, который мы должны задать себе, заключается в следующем: хотим ли мы укреплять наших партнеров в ключевых регионах или не оставлять им другого выбора, кроме как обратиться к России, тем самым подрывая возможность тесно увязать эти страны с американским видением глобальной безопасности?" - заявил он, вольно или невольно выдав главное стремление США - путем укрепления военного сотрудничества превратить Индию в ключевого союзника.



Закрепить эту работу должен саммит "2+2", перенесенный на 6 сентября. На нем, как сообщили в Вашингтоне, будет обсуждаться "укрепление стратегического сотрудничества, безопасности и обороны". Наконец, на январь следующего года запланирован визит в Дели Дональда Трампа. Главным подарком американскому президенту должна стать сговорчивая и послушная индийская элита.



Антикитайские залпы



Не менее, а скорее, куда более важным противником США в регионе является Китай. Вашингтон пытается остановить реализацию стратегии "Один пояс - один путь", выводящей КНР на принципиально новый уровень развития - мировой державы и центра противостоящего США геополитического полюса. Эта задача стояла в центре азиатского турне госсекретаря Майка Помпео, который 1-5 августа посетил Малайзию, Индонезию и Сингапур. Первые две страны активно подключились к проектам "Пояса и пути", но тайная дипломатия Вашингтона дает плоды: перед визитом Помпео власти Малайзии объявили о замораживании совместного с Китаем строительства железной дороги и трубопроводов.



А накануне турне глава американского госдепа презентовал "Индо-тихоокеанскую экономическую концепцию", предусматривающую многомиллионные инвестиции в инфраструктурные и энергетические проекты в Азии. Это - прямой вызов китайской стратегии, на что прозрачно намекнул Помпео. "Мы не добиваемся господства в регионе, но будем выступать против любой страны, которая это делает", - заявил он. Сотрудничать с США уже согласились Япония и Австралия. Следующая на очереди - Индия, которую сейчас усиленно "обрабатывают".



Роль страны в борьбе с Китаем этим не ограничивается. С помощью Дели Вашингтон намерен оказывать давление на сам Пекин и его союзников: Иран и Пакистан. Побывавшая недавно в Индии постпред США при ООН Никки Хейли передала властям страны ультиматум Трампа: к ноябрю прекратить закупку нефти и газа у Тегерана. Для Дели это серьезный вызов, ведь Иран является вторым по объемам экспортером "черного золота" в страну. Какова будет реакция Индии, пока неясно. С одной стороны, глава МИД Сушма Сварадж сообщила, что Дели будет придерживаться только санкций, введенных ООН, а не отдельными странами. С другой - появились данные, что государственные нефтеперерабатывающие заводы начали поиск альтернативных источников сырья. В частности, резко выросли законтрактованные объемы закупаемой в США нефти. Это вынудило временного поверенного в делах Ирана Масуда Рахаги выступить с предупреждением, что Индия лишится льгот, если сократит импорт нефти из-за американских санкций.



Также США будут всеми силами натравливать Дели на Пакистан. Уже несколько лет там осуществляется создание Китайско-пакистанского экономического коридора (КПЭК). Будучи частью "Пояса и пути", этот комплексный проект включает прокладку дорог и трубопроводов, строительство электростанций, морских портов и промышленных предприятий. Объем китайских инвестиций в пакистанскую экономику достиг 60 миллиардов долларов, что не может не раздражать США, привыкшие видеть в Исламабаде своего верного союзника. В начале года Вашингтон обвинил Пакистан в поддержке боевиков в Индии и Афганистане и объявил о сокращении военной помощи.



Всеобщие выборы, прошедшие в стране 25 июля, также не дали американской администрации повода для радости. Сенсационную победу на них одержала партия Техрик-е-Инсаф ("Движение за справедливость"), возглавляемая бывшим спортсменом Имраном Ханом. В своей победной речи политик, который 11 августа должен официально занять пост премьер-министра, назвал Китай образцом для подражания и призвал к укреплению связей с Ираном. Что касается отношений с США, Имран Хан заявил, что они должны быть равноправными и не должны сопровождаться диктатом одной стороны.



Сразу после этого Помпео предостерег международные финансовые организации от помощи Пакистану. Нет сомнений, что перед нами - лишь начало ожесточенной борьбы против стран, создающих помехи Соединенным Штатам и мировому капиталу. И одно из главных сражений будет происходить именно в Южной Азии. Американское руководство открывает ящик Пандоры, и последствия этого могут быть самые серьезные.



Сергей Кожемякин Источник - Правда

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