Сирию и Ирак так и не удалось вычленить из "шиитского пояса", - С.Шакарянц

00:02 13.08.2018 Новые крестовые походы США и Израиля по навязыванию миру очередных "пакетов антииранских санкций" оттенили события в Сирии и Ираке, которые по-прежнему важны и по-прежнему неоднозначны



Поспешная совместная американо-израильская антииранская "санкционная" кампания, разворачивающаяся ускоренными темпами, несколько оттенила события, происходящие в Ираке и Сирии. Хотя всем понятно, что именно неблагоприятное развитие вокруг "прокси-войск" США и Израиля в этих арабских странах и послужило одной из причин, по которым Вашингтон и Тель-Авив бросились в очередной крестовый поход против Ирана. Тщетные усилия американо-израильского тандема заставить Россию и Китай, а также ЕС "убедиться" в том, что якобы Иран и есть спонсор международного терроризма и "угроза миру", пока бесплодны. И поэтому в США появляются "самостоятельные" мнения о том, что, мол, "это Россия спонсирует терроризм". В частности, на днях объявлено, что ряд американских сенаторов внес в Конгресс США проект "всеобъемлющего закона" об усилении санкций против России. Одна из мер - включение РФ в американский список "государств - спонсоров терроризма". Документ официально пока не обнародован. Но "утечка" о наличии такого документа - тоже из разряда инструментария психологической войны. Не удивляет также, что именно в эти августовские дни СМИ США "слили" информацию о том, что крылатые ракеты чанкайшистского режима Тайваня направлены… на Шанхай и Сянган (Гонконг). Шоумен Дональд Трамп, судя по всему, продолжает свои шоу, над которыми, как мы указывали ранее, смеются уже и сами серьезные политики Америки.



Провоцирование наряду с Ираном также России с Китаем - шутка дорогостоящая, и она может стоить Америке любого, в том числе политического будущего. Стереть с лица планеты весь остров Тайвань для вооруженных сил КНР - задача вполне посильная, хотя все понимают, что китайцы настроены медленно, не торопясь, измотать противника и даром взять Тайвань, да еще с функциональным населением. Что касается России, то ответ пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова возвращает американцев из мечтаний в реалию и содержит скрытую угрозу. Песков уже охарактеризовал болтовню из Вашингтона как "выходящую за рамки разумного". По его словам, в зарубежных законодательных органах работает "много горячих голов". Эти люди зачастую позволяют себе эмоциональные высказывания, сказал Песков журналистам: "В данной ситуации можно задать лишь риторический вопрос - кто же на самом деле спонсирует терроризм? Так, террористические группировки продолжают действовать в Сирии, и Москва прекрасно отдает себе отчет, кто и как помогает им. Таким образом, вопрос стоит переадресовать другим странам". Ненавязчивая форма дать понять пресловутым "американским партнерам" и, разумеется, Израилю о том, что Россия располагает фактографическими доказательствами причастности Вашингтона и Тель-Авива к террористическим агрессиям против Ирака и Сирии.



В этом плане, конечно, безвыигрышная ситуация у "ценного партнера" США и Израиля, как выразился 3 августа госсекретарь США Майкл Помпео в кулуарах конференции глав МИД стран АСЕАН в Сингапуре - Турции. Самым "ценным партнером" для Вашингтона и Тель-Авива турки стали именно в связи с Ираком и Сирией. Но поскольку Турция в какой-то степени сейчас даже в более худшем положении "молота и наковальни", чем, скажем, республики Закавказья, то и получается то, что мы видели в августе. С одной стороны, Анкара по-прежнему клянется-божится, что "обожает" США - встреча с госсекретарем США Помпео в Сингапуре прошла в конструктивном русле, заявил 3 августа министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в эфире турецкого телевидения. По его словам, сторонам удалось обсудить ряд проблемных вопросов, в частности, дорожную карту по Манбиджу, "совместную работу с Курдской рабочей партией" и действия в сирийской провинции Идлиб. "Язык угроз и санкций не принесет каких-либо результатов. Я думаю, что американская сторона уяснила этот момент", - заключил Чавушоглу. И он же провозглашает - Анкара готова и впредь "тесно сотрудничать с США для урегулирования спорных вопросов между сторонами".



С другой стороны, видя, что по завершении переговоров в Сингапуре американцы наращивают угрозы и шантаж о "санкциях" и в отношении непосредственно Турции (за покупку российских систем ПВО), и за колебания в вопросе присоединения к антииранским и антироссийским санкциям, Анкара начинает брыкаться. Прекрасно ориентируясь в хитросплетениях трагедии Ирака и Сирии, турецкая сторона как бы предупреждает США, а также как бы упреждает косвенные угрозы, звучавшие в заявлениях Пескова от 7 августа. Двумя днями ранее, как передает агентство "Анадолу", Чавушоглу, комментируя решение минфина США о введении ограничительных мер в отношении двух турецких министров, заявил, что США не следует оказывать "давление" на Анкару, так как данная политика "обречена на провал". По его словам, отношения между Анкарой и Вашингтоном, которые обсуждаются на уровне внешнеполитических ведомств двух стран, не ограничиваются делом арестованного по обвинению в шпионаже американского пастора Эндрю Брэнсона - на территории США проживает главарь террористического течения "Параллельное государство" Фетхуллах Гюлен. А теперь изюминка - "Кроме того, США вооружают террористов в Сирии". Когда нет уточнения, каким именно террористам в Сирии так сильно помогает Вашингтон, фраза Чавушоглу приобретает двоякий смысл, но при этом подтверждает слова Пескова о продолжении помощи террористам в Сирии. Только затем Чавушоглу немножечко разряжает напряженность: "Вашингтон также поставляет оружие врагам Турции". Если эти слова относятся только к высказыванию "США вооружают террористов в Сирии", то словесной разрядкой "также поставляет оружие врагам Турции" Чавушоглу намекает на сирийских курдов. Но если все рассматривать в комплексе, то видно: 1) видимо, зная о закулисных перипетиях противоборства США с Россией и Ираном в вопросе "поиска спонсоров терроризма", Турция заранее пытается оградить себя от подобных обвинений; 2) открывает "новый торг" с США, в частности, по "курдскому направлению", и т.д.



Именно эти взаимные пикирования на "сирийской почве" отмеченных выше стран и заставляет нас вернуться в Сирию, да и Ирак. Что касается Сирии, то в ней идет неоднозначный процесс. Ряд фактов помогает понять, с чего это вдруг США и Израиль с утроенной энергией настаивают на антииранском "широком фронте", а в США нашлись даже парламентарии, инициирующие "санкции" против РФ по обвинении в "спонсорстве терроризма". Заполучив в последние дни июля подтверждения того, что проиранские шиитские ополчения отошли от границ с Израилем, 2 августа, как передавало агентство Reuters, министр обороны Израиля Авигдор Либерман существенно изменил риторику, хотя снова не забыл соврать, что-де "Израиль не вмешивался и не вмешивается во внутренние дела Сирии". Сионистскому государству следовало бы, что ли, быть последовательным - бомбежки и ракетные обстрелы, авианалеты - все это свидетельствует о том, что Израиль действовал в интересах именно затягивания войны в Сирии, так как атаковал не террористов, а сирийскую армию и союзные ей силы добровольцев. А предумышленное убийство 4 августа вглуби территории Сирии - признак того, что Израиль обнаглел настолько, что пора бы его и "остановить". Спецслужбы Израиля стоят за ликвидацией одного из ведущих специалистов Сирии в сфере ракетостроения этой арабской страны - источники газеты The New York Times утверждают, что это уже не первый случай, когда Израиль устраняет "вражеского инженера на чужой территории". Азиз Асбар был одним из самых важных сирийских ученых-оборонщиков, который работал над созданием арсенала ракет, способных с высокой точностью наносить удары по целям, удаленным на сотни километров от точки запуска. По данным NYT, он был убит в результате взрыва бомбы, заложенной в автомобиль. За операцией, вероятно, стоит израильская разведка "Моссад".



Но пока Либерман и иные высшие руководители Израиля позволяют себе лицемерный театр, который впору назвать современной ярмаркой тщеславия уязвленного самолюбия израильских военных и спецслужб. Ну, а как же? Пытались, начиная с 2012 г., разыгрыть "друзскую карту" против Сирии. И - провалы за провалами. В итоге столкнулись с тем, что друзские провинции Сувэйда и Кунейтра полностью освобождены от террористов, как заявил 2 же августа начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил РФ генерал-полковник Сергей Рудской. "В ходе операции сирийские вооруженные силы при поддержке ВКС России полностью уничтожили бандформирования "Исламское государство" (ИГ) (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и "Джебхат ан-Нусры" (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и установили контроль над территорией провинций Сувэйда, Деръаа и Кунейтра, - заявил он. - Полностью восстановлен контроль над сирийско-иорданской границей. Созданы условия для возобновления деятельности миротворческих сил ООН, развернутых в районе разделения между Сирией и Израилем на Голанских высотах в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН 1974 года. Сегодня миротворцы ООН в сопровождении российской военной полиции совершили первое за 6 лет патрулирование в районе разделения. В целях исключения возможных провокаций напротив постов ООН вдоль линии "Браво" спланировано выставление 8 наблюдательных постов военной полиции ВС РФ. По мере стабилизации обстановки эти посты будут переданы военнослужащим сирийских правительственных войск", - подчеркнул начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ.



И вот тут и начинается главный вопрос - и что там на сирийско-иорданской границе? Если прав генерал-полковник Рудской, то следует ли понимать, что США и Англия эвакуировали свои спецназы из города Эт-Танф и его окрестностей и ликвидировали свою базу в этой местности? А именно базу в Эт-Танфе на протяжении нескольких месяцев власти Сирии, тот же Рудской и другие российские военные называли главным источником угрозы рецидива террористических атак. В промежутке 2?3 августа израильские военные сообщили о воздушном рейде Армии обороны страны в приграничном сирийском районе, в результате которого были "ликвидированы 7 боевиков-исламистов". А Иордания внезапно захотела показать, что и у нее есть армия, и добавила к израильскому "рапорту" о якобы "борьбе с террористами" в Сирии свои "отчеты" - мол, отряды боевиков ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), бежавшие от правительственных войск в Сирии, надеялись закрепиться на иорданской территории. После боев, продолжавшихся 31 и 1 августа, Иордания зачистила от террористов долину реки Ярмук, "несколько боевиков ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) было ликвидировано", оставшиеся террористы отступили назад в Сирию. Но событием, наполняющим многозначительным смыслом происходящее в августе в Южной Сирии, стали не фарисейские заявления Тель-Авива и Аммана об их "борьбе с сирийскими террористами", а информация от 3 августа израильского канала Arutz Sheva о том, что работа полевого госпиталя "Мазор Ладах", "уникального гуманитарного проекта" в израильском анклаве рядом с сирийской границей под защитой Армии обороны Израиля, прекращается. Медицинский персонал и сотрудники внутренней безопасности эвакуируются. Долгие годы в этом "уникальном гуманитарном проекте", как и в иных медучреждениях Израиля, проходили лечение и послелечебную реабилитацию, под видом "беженцев" и т.д., самые настоящие террористы, причем не только из ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и "ан-Нусры" (организация, деятельность которой запрещена в РФ). И сирийские власти многократно обвиняли Израиль, считая, что и это - форма вмешательства во внутрисирийский конфликт.



Итак, при полной неясности, сохранена ли террористическая база в Эт-Танфе, мы все-таки видим, что Израиль уходит с сирийской территории, что и объясняет ликвидацию военно-полевого госпиталя "Мазор Ладах". Вернемся к Либерману. Отметив, что подтверждаются сообщения об отходе проиранских формирований на 85 км "и больше от северо-восточного участка израильской границы с арабской республикой, чего военно-политическое руководство Израиля настойчиво добивалось все последние месяцы", министр обороны Израиля говорит: "С нашей точки зрения, в Сирии ситуация возвращается к состоянию, которое было до гражданской войны. Там есть точный адрес, есть ответственность и есть центральное правительство". Косвенное признание легитимности президента Башара аль-Асада, чего Израиль не делал в период 2011?18 гг. ни разу. Исходя из взаимосвязи правящих кабинетов Израиля с коллегами в США, значит, недалек и день, когда и Дональд Трамп заявит нечто такое же. Но Либерман врет в том, что все антииранские шаги Тель-Авива и Вашингтона по Сирии заключались не в желании временного отвода шиитских добровольцев от израильской границы, а в стремлении США и Израиля добиться вывода военных советников Ирана и шиитских ополчений из Сирии. А, как мы знаем, никто американцам и израильтянам не дал даже поставить эти вопросы во главу угла секретных переговоров по Сирии - ни Россия, ни Китай. Почему нами упомянут и Китай? Потому что, еще с 2014?15 гг., КНР тесно сотрудничает с Ираном в Сирии. А Иран помогает китайским спецслужбам выслеживать и нейтрализовывать (т.е. физически ликвидировать) сотни уйгурских исламистов-сепаратистов, воевавших в Сирии на стороне "халифата" и иных группировок.



Но мы не советуем думать, что конец "израильской эпопее" в Сирии уже близок. 2 августа агентство SANA сообщило, что cистемы ПВО Сирии уничтожили вражескую цель к западу от Дамаска, без уточнения подробностей. Через сутки стало известно, что к западу от Дамаска системы ПВО Сирии сбили два беспилотника, которые, как рассказал 3 августа РИА "Новости" сирийский военно-полевой командир, были запущены со стороны Израиля. Отмечается, что сбитые дроны были предназначены для сбора разведывательной информации. Наконец, убийство сирийского ученого-ракетчика Азиза Асбара. А коли так, значит, Израиль смирился с тем, что никуда из Сирии военные советники Ирана и проиранские иррегулярные вооруженные формирования не уйдут. Поэтому "прокси-война" Израиля приобретает характер разведывательных действий и терактов, осуществленных спецагентами и диверсантами в глубоком тылу. А действие, как известно, вызывает противодействие. В этом убеждает информация агентства France-Presse от 7 августа. На боевиков ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в ночь с 5 на 6 августа обрушились мощные удары российской авиагруппы в Сирии. По данным сирийских источников, удары были нанесены по террористическим анклавам в пустынном регионе Бадия аш-Шам в провинции Дэйр-эз-Зор. Позиции боевиков ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) полностью уничтожены в районах Дайятхе и Караа к северо-востоку от сирийской провинции Сувэйда. Указывалось на свыше 35 ударов ВКС РФ. Главной причиной массированного воздушного рейда российской авиации источники предположили казнь террористами 19-летнего юноши-друза, захваченного во время недавней вылазки боевиков в провинции Сувейда. Удары по террористам проведены через несколько часов после того, как они выложили в сети видеокадры казни.



Напомним, что в результате атаки на ряд населенных пунктов 25 июля в сирийской провинции Сувэйда боевики ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) похитили, по данным западных мониторинговых организаций, 36 мирных жителей, включая женщин и детей - в основном друзов. Но нас привлекла та часть информации France-Presse, в которой утверждается, что "проправительственное ополчение сирийских друзов казнило одного из боевиков террористической организации ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), который участвовал в атаке на мирных жителей в провинции Сувэйда. Это было сделано спустя несколько дней после казни террористами одного из представителей друзской общины Сирии, захваченного ранее в заложники", передало France-Presse. Казалось бы, все ясно - принцип "око за око, зуб за зуб". Но тут вмешивается в дело фактор "злых языков". И вот друзские источники в Ливане утверждают, что казнен-то был израильский спецназовец, взятый в плен в результате боевых операций сирийской армии, шиитских и друзских ополченцев в провинциях Кунейтра и Сувэйда, выдававший себя за ваххабитского боевика. Эта информация явно нуждается в проверках и перепроверках, тем не менее напомним, что, причем по данным американского осведомленного источника Veterans Today | News - Military Foreign Affairs Policy, израильтян брали в плен и во время освобождения Восточного Алеппо, и во время боев в провинции Ракка, и во время зачистки от террористов предместий Дамаска - Восточной Гуты и Думы. Так что не будет удивительным, если все-таки подтвердится, что казненный 7 августа друзами боевик - израильский спецназовец, а не террорист.



В любом случае ситуация Сирии проясняется. Поэтому участившиеся информации о приближении месяцев, когда начнут работы представители сторон в смысле создания новой Конституции, - это признак реального оздоровления в обществе. И то, что сирийские курды не только не прекращают контактов с сирийским правительством, но и, судя по всему, уже "зажгли зеленый свет" перед Дамаском, с одной стороны, говорит о том, что при конституционных изменениях руководство Сирии точно учтет хоть какие-то интересы курдов. А с другой - что Дамаск полностью восстановит свой суверенитет над курдонаселенными регионами страны. И вспомним слова российского генерала Рудского и сообщение France-Presse - ВКС РФ наносили удары по объектам в провинции Дэйр-эз-Зор. Это же как раз одна из курдонаселенных провинций Сирии. И, кстати, тут пока сохраняется существенное военное присутствие США. Сирийские, российские и французские источники пока не говорят, наносили ли ВКС РФ свои удары на севере Сирии после того, как оттуда "бесшумно" ушли американцы, или же авиаудары шли, не дожидаясь вывода американцев. Повседневная практика сирийской войны многократно доказывала - после массированных авианалетов российских ВКС на эти объекты начинается либо массированное наземное наступление сирийской армии и союзных ей ополченцев, либо - активная диверсионно-подрывная война, с тем, что с тыла выступают местные силы. И террористы автоматически оказываются зажатыми "в котел". После же зачистки юга, наряду с провинцией Дэйр-эз-Зор, Сирия и союзники готовятся к подавлению террористических очагов и в провинции Идлиб - т. е. "турецкой зоне деэскалации". 2 августа глава сирийской делегации на переговорах в Сочи Башар аль-Джаафари заявил, что зона деэскалации в Идлибе стала тестом на доверие для Турции, однако она не оправдывает ожиданий. Сирийские и российские военные источники в августе уже пару раз отмечали, что джихадисты в сирийском Идлибе провоцируют наступление и участили нарушения перемирия, обстреливая и гражданское население. И, видимо, всем понятно, что освободительные военные действия в Идлибе - не за горами. Значит, не за горами и вывод турецких войск из Сирии. Кстати, под турками горит земля и в Африне. Казнь неизвестными лицами (хотя Анкара уже обвинила курдские Отряды народной самообороны, YPG) протурецкого командира боевиков, некого Омара Кендра - явление симптоматичное, к тому же не первое и явно не последнее.



Как ни странно, но на дальнейшую консолидацию сирийцев повлияют и сообщения о диагностировании рака у Асмы аль-Асад - супруги президента. Суннитка-красавица, многократно доказавшая, что стала как бы "матерью нации", так как не чуралась выездов с риском для жизни во все освобождавшиеся регионы, лично следившая за восстановлением христианских храмов и монастырей в христианской арамейской Маалюле (провинция Дамаск) - сейчас ей шлют пожелания в выздоровлении не только из всех провинций Сирии, но и со всего мира.



На таком "богатом событийном" фоне Сирии Ирак выглядит бледнее, и там намного интересней смотреть на то, что готовы выдумать различные курдские партии и кланы, дабы оправдать недавнюю фразу Масуда Барзани - мол, "народ Курдистана никогда не откажется от независимости". Но мы попытаемся рассмотреть курдские перспективы с иных позиций - не общеиракских. А пока констатируем, что во время июльских антиправительственных выступлений в Южном Ираке произошли почти что "иранские по качеству" события. Протесты, начатые вроде бы из-за недовольства социально-экономическим положением или из-за недовольства итогами последних парламентских выборов, вначале явно несли на себе "след" вмешательства внешних сил. Но затем невидимый контроль над протестными массами… перешел в руки именно победителей выборов - великого аятоллы Муктады ас-Садра и его союзников и партнеров. А это - разветленнейшая сеть "шиитских милиций", начиная с группировки другого великого аятоллы, Али ас-Систани и его организации "Аль-Бадр". И когда ас-Садр и представитель "Аль-Бадра", один из главкомов движения "Аль-Хашд аш-Шааби" Хади аль-Амери вдруг заявили, что "народ прав" - наблюдатели поняли, что в Ираке также провалился план внешних сил, а именно: подорвать позиции проиранских группировок. В итоге пока действующий премьер-министр Хайдар аль-Абеди, в сущности, остался в вакууме. Но 6 августа было объявлено о завершении ручного пересчета итогов голосования на парламентских выборах, и вскоре аль-Абади уйдет в отставку.



Этот эпизод важен, так как 7 августа "уходящий" премьер аль-Абади на пресс-конференции внезапно заявил, что хотя его правительство не согласно с санкциями, введенными США против Ирана, но будет соблюдать их: "В принципе, мы против санкций в регионе. Блокада и санкции уничтожают общества и не ослабляют режимы. Мы считаем их стратегической ошибкой и неправильными, но мы будем соблюдать их для защиты интересов наших людей. Мы не будем взаимодействовать по ним, или поддерживать их, но мы будем их соблюдать", сообщило агентство Reuters. 8 август проиранские силы ответили - и аль-Абади, и США. Политическое руководство и командование группы "Катайиб Сайид аш-Шухада", входящей в движение "Аль-Хашд аш-Шааби", назвали заявления иракского премьера "разочаровающими" и не отражающими то, что Иран сделал для Ирака в борьбе с терроризмом. Без иранской помощи нынешний глава иракского правительства не был бы у власти, напомнили аль-Абади шиитские ополченцы. Поэтому "Катайиб Сайид аль-Шухада" предупреждает, что после расширения антииранских санкций США группировка "разрушит блокаду Ирана любой ценой", передал телеканал Al Arabiya, усилия по "прорыву блокады Ирана уже задействованы". То есть вызвать при помощи аль-Абади размежевание и рознь между шиитами Ирака и Ирана внешним силам не удалось. А теперь следим за цепочкой фактов: 1) организация "Аль-Бадр" и ополченческое движение "Аль-Хашд аш-Шааби" с Хади аль-Амери; 2) организация "Катайиб Хезболлах" с ее командиром Джамалем аль-Ибрахими; 3) в начале 2013-го "Аль-Бадр" и "Катайиб Хезболлах" организовали бригады "Катайиб Сайид аш-Шухада", во главе с Абу Мустафой аш-Шейбани, который не просто боевик "Аль-Бадр", но и член спецназа "Кодс" КСИР Ирана, и генсеком бригад, Мустафой аль-Хазали, имеющем ранение в боях за Дамаск, а сейчас - депутатом иракского парламента.



Все рассмотренные факты и информсообщения пока убеждают в том, что Ирану (значит, и России с Китаем) пока удается успешно соперничать и противостоять шагам США и Израиля по Ираку и Сирии. Эти арабские страны под вполне осязаемым, но неявным контролем Тегерана, что означает - "шиитский пояс", предотвращением которого различные представители США и Израиля, начиная с 2012 г., собирались "заниматься" путем развязывания "прокси-войн" против шиитского правительства в Багдаде и власти Башара аль-Асада в Дамаске, не разрушается, а усиливается. Добавление к этой реалии победы проиранской партии "Хезболлах" на последних парламентских выборах в Ливане завершает палитру политических красок Ближнего Востока.



Сергей Шакарянц Источник - REGNUM

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1534107720

Новости Казахстана

