Каспий наконец-то обретает свой статус, - С.Тарасов

00:57 13.08.2018 Россия получает связку центра Евразии, границ Большого Ближнего Востока, Закавказья и Туркестана



Завтра в казахстанском городе Актау откроется саммит глав прикаспийских государств, в котором примут участие делегации пяти стран - Азербайджана, России, Казахстана, Ирана и Туркмении. На саммите планируется подписание Конвенции о правовом статусе Каспийского моря, работа над которой велась с 1996 года, а также ряд других важных международных документов о сотрудничестве в торгово-экономической сфере, транспорта и так далее.



Накануне президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, выступая на презентации паромного комплекса порта Курык, заявил следующее: "В течение последних 20 лет мы вели переговоры, очень непростые, согласовывая наши позиции, чтобы решить все вопросы, касающиеся нашей общей работы на Каспийском море. Это судоходство, это ресурсы на Каспийском море, сохранение биологических ресурсов моря, торговля и сотрудничество наших государств. Полагаю, все вопросы согласованы, мы ожидаем принятие завтра исторического решения". Действительно, 20 лет прикаспийские страны вели многочисленные дискуссии, не находя взаимопонимания в вопросе о статусе Каспия. И только после того, как правительство России опубликовало проект соглашения - документа, который должны официально подписать пять прибрежных государств в Актау - ситуация стала упрощаться.



Сначала о технических деталях. Каспий будет считаться полноценным морем, его недра подчинят закону "срединной линии", в соответствии с которым граница подконтрольных недр станет формироваться всеми точками, равноудаленными на 12 морских миль от берега. Прибрежные государства могут контролировать часть морского дна в пределах 12 морских миль от своего берега и имеют возможность эксплуатировать гораздо более обширную экономическую зону. Помимо того, документ предоставит эксклюзивные права на рыболовство еще на десять морских миль и запретит военное присутствие на территории Каспия всех тех государств, которые не имеют к нему выхода. Между тем, без ответа остались несколько вопросов.



По мнению европейских экспертов, самой интригующей частью главного заключительного документа является статья №14, согласно которой прибрежные государства получают право строить трубопроводы по дну Каспия с позволения только тех стран, через чьи секторы этот трубопровод будет проходить. В основном это касалось так называемой южной тройки - Азербайджана, Ирана и Туркмении, которые не могли найти компромиссы вокруг принадлежности морских углеводородных месторождений. Напомним, что впервые дискуссия между пятью прикаспийскими странами о правовом статусе моря вспыхнула в сентябре 1994 года, когда в Баку был подписан "контракт века", и Азербайджан стал разрабатывать месторождения в "своем секторе" Каспия, хотя тот еще не был разделен на национальные сектора.



Потом Ашхабад заявил о том, что два из трех месторождений "контракта века" - "Азери" и "Чыраг" - находятся не в азербайджанском, а туркменском секторе Каспия. Следом появилось предложение ЕС проложить по дну Каспия из Туркмении в Азербайджан Транскаспийский газопровод, по которому туркменский природный газ мог доставляться напрямую в Европу. Узлы интриги затягивались потому, что о своих претензиях заявил и Тегеран. Поэтому можно предполагать, что и после определения статуса Каспия в предложенной к подписанию редакции, встанет вопрос о строительстве по дну моря Транскаспийского трубопровода, так как предусматривается возможность создания прибрежными государствами подводных газопроводов без необходимости получения разрешения от стран, через которые они не будут проходить.



При этом, как выясняется, для России этот трубопровод не стал основным вопросом при подготовки главного соглашения. Что касается Баку, то, по мнению американского эксперта Джона Робертса, Азербайджан рассчитывает, что за счет туркменского газа ему удастся покрыть дефицит голубого топлива у себя, создавшийся в результате отправки большей части добываемых объемов на экспорт. Проложенный Баку и Анкарой Трансанатолийский трубопровод пока заполнен лишь наполовину. Но есть ли у Туркмении "свободный газ"?



Но как бы то ни было, готовность стран прийти к соглашению по столь важной проблеме, как правовой статус Каспия, может открыть перед ними больше перспектив сотрудничества в самых разных сферах. Не будем также забывать и о том, что Каспий является своеобразной коммуникационной связкой центра Евразии, границ Большого Ближнего Востока, Закавказья и Туркестана. Там создаются две зоны свободной торговли - Таможенный Союз ЕАЭС и СНГ, несколько интеграционных объединений (ОДКБ, ШОС), а также двусторонние отношения с другими государствами из числа основных партнеров Москвы.



Конечно, будет оставаться еще ряд проблем по вопросам, которые должны будут решаться уже на основе принятой конвенции, однако это технические вопросы.



Станислав Тарасов Источник - REGNUM

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