Каспийскую конвенцию подстраховали "Калибрами" и "Кинжалами", - В.Мухин

07:03 13.08.2018 Страны региона поделили море, но продолжают наращивать свои военно-морские силы



Владимир Мухин

Обозреватель "Независимой газеты"

12.08.2018



Подписание прикаспийскими государствами Конвенции о правовом статусе Каспия, которое состоялось в Актау (Казахстан), конечно, не решает всех проблем региона. Геополитические и военные интересы России на Каспии по-прежнему будут в центре внимания ее руководства. Более того, уже сейчас можно сделать вывод о том, что Москва в ближайшие два года значительно нарастит свои военно-морские силы в зоне Каспия, которые и так являются самыми мощными в регионе.



Намерены там укрепить свой военный флот все без исключения прикаспийские страны. Хотя Каспийская конвенция, которая зафиксировала "положение о недопущении присутствия на Каспии вооруженных сил внерегиональных держав", должна положить конец этому процессу. На самом деле милитаризация Каспийского моря будет продолжена. И во многом она связана не столько с угрозой терроризма, сколько с нефтегазовыми интересами стран региона.



Помимо конвенции главы государств также подписали ряд других документов, в том числе в сфере обороны. Это соглашение, связанное с предотвращением инцидентов на Каспии, а также три протокола к соглашению о сотрудничестве в области безопасности на Каспийском море от 18 ноября 2010 года, которые касаются борьбы с организованной преступностью, терроризмом и взаимодействия пограничных ведомств прикаспийских государств. Каких-то именно военных документов подписано не было. Однако военная тема присутствовала как накануне саммита, так и в его кулуарах. В частности, президент Ирана Хасан Рухани, выступая в Актау, призвал продолжить переговоры по разграничению линий на Каспийском море. Эти линии в том числе нужны и для определения принадлежности месторождений углеводородов. Как известно, из-за них в постсоветскую эпоху не раз случались военные конфликты на Каспии. Подписанная конвенция таких гарантий, видимо, не дает.



Проблема военных ограничений на Каспии тоже, похоже, потребует уточнений. Скажем, глава МИД Казахстана Кайрат Абдрахманов опроверг публикации некоторых СМИ о якобы планах размещения американских военных баз на Каспии. Он пояснил, что в вопросе сотрудничества Казахстана и США речь идет не о военных базах, "а о коммерческих железнодорожных перевозках нелетальных грузов, которые необходимы для продолжения операций в поддержку правительства Афганистана". Хотя вопросы остаются. Если Казахстан помогает США в логистическом сопровождении военной операции Пентагона и других стран НАТО в Центральной Азии, значит, работает и военная разведка иностранных государств. Это тоже можно рассматривать как элемент внерегионального военного присутствия на Каспии. Тем более что еще в 2002 году директива Пентагона отнесла Каспийское море к зоне ответственности командования Вооруженных сил США в Европе.



Спецпредставитель президента России по делимитации и демаркации госграницы, посол по особым поручениям Игорь Братчиков считает, что на Каспии имеются потенциальные военные угрозы. Они исходят как из конфликтных регионов (Ближнего Востока и Афганистана), так и "от внерегиональных организаций и государств, которые обладают мощными вооруженными силами, способными к вмешательству".



"Если мы обратим внимание на наличие 5-го американского флота в Персидском заливе, посмотрим на вооружение, которым обладает эта группировка, то мы также видим, что потенциал военного вмешательства существует. А как говорят наши военные коллеги, считаются не намерения, а возможности", – заявил спецпредставитель президента РФ.



Для Москвы и Тегерана, у которых сейчас сложные отношения с Вашингтоном, эти аспекты – болезненная тема. И в частности, несколько месяцев назад российский МИД озабоченностью заявлял о факте перевалки военных грузов США по Каспию на территорию Казахстана.



Каспийскую проблематику накануне саммита в Актау обсуждал с постоянными членами Совета безопасности РФ и президент Владимир Путин. Как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, участники заседания отметили важность "финализации" работы по определению статуса Каспия. Но ситуация на Каспии остается сложной.



Еще в апреле министр обороны Сергей Шойгу сообщил о переводе Каспийской флотилии (КФ) из Астрахани в Каспийск. Говоря о новой военно-морской базе (ВМБ), Шойгу заявил, что "там разворачивается огромная стройка: пирсы, причалы, пункты обслуживания, жилье. Будет увеличиваться количество наших офицеров и военнослужащих кратно". До 2020 года строительство базы будет завершено.



В июле Минобороны сообщило, что истребители-перехватчики МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" уже с апреля дежурят над акваторией Каспийского моря. В военном ведомстве подчеркнули, что это происходит "в рамках мероприятий стратегического сдерживания". Недавно на Каспии завершились и маневры кораблей, стрелявших крылатыми ракетами "Калибр". Как отметил командующий флотилией контр-адмирал Сергей Пинчук, "Калибры" наносят меткие удары не только по террористам в Сирии, но и по учебным морским целям на Каспии.



Усиление КФ и строительство новой ВМБ в Дагестане, как сказал "НГ" заместитель председателя Общественного совета при Минобороны Александр Каньшин, связано с двумя аспектами: "Во-первых, это имеет стратегическое значение для обеспечения национальной безопасности внутри страны: в вопросах борьбы с региональным экстремизмом, поддержания стабильности на российском Кавказе. В том числе и поддержания социальной стабильности. Ведь строительство и функционирование Каспийской ВМБ создаст дополнительно несколько тысяч рабочих мест. Во-вторых, не секрет, что мы отстаиваем на Каспии свои экономические и геополитические интересы. Это сдерживающий фактор для потенциальных агрессоров".



В свою очередь, военный эксперт Владимир Попов отмечает, что наращивает на Каспии военную силу не только Россия, но и все прикаспийские страны. Это связано, по его мнению, с тем, что регион обладает колоссальными запасами углеводородов: "По западным оценкам, речь идет о запасах нефти в 30 млрд т и газа в 145 трлн куб. м. Конечно, за такие ресурсы идет и будет идти явная или скрытая борьба, несмотря ни на какие подписанные конвенции". Попов обращает внимание на то, что накануне саммита в Актау военные маневры на Каспии привели все страны региона. А президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов прибыл на мероприятие прямо из района учений в Балканском велаяте, где он по видеосвязи наблюдал за ходом учений ВМС страны, проведенных в туркменской экономической зоне. Тактические боевые учения береговой охраны и сил быстрого реагирования Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана прошли на Каспии в минувшую пятницу. Отмечается, что личный состав ГПС "отрабатывал навыки по обеспечению безопасности добычи нефти и газа, инфраструктуры их транспортировки, поиску и обезвреживанию диверсионных групп на море и суше".



Попов считает, что Туркмения и Азербайджан, а также ряд европейских стран и США готовятся проложить подземный трубопровод по дну Каспия. "Россия и Иран будут против, – уверен он. – Видимо, Ашхабад и Баку в связи с этим будут использовать "экологическое эмбарго" на такое строительство. Но не исключаю, что в перспективе возможен и военный конфликт, и другие какие-то потрясения. Такие возможные события не явно, но все же будут связаны со строительством трубопровода". Источник - ng.ru

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