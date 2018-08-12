Падение лиры вынуждает Эрдогана играть по правилам Кремля, - И.Субботин

07:06 13.08.2018 Экономическая война с США толкает Турцию к "новым друзьям"



Игорь Субботин



12.08.18



Турция готовится перейти с крупнейшими торговыми партнерами, в числе которых – Россия, на расчеты в национальной валюте. Об этом заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган. Накануне курс турецкой лиры обвалился до исторического минимума. Причиной стало решение президента США Дональда Трампа повысить пошлины на турецкие алюминий и сталь. В экспертной среде отмечают, что в такой ситуации турецкому руководству придется усиливать контакты с Москвой, однако на ее условиях.



"Те, кто пытается свести счеты с Турцией и наносит удар ниже пояса, должны помнить, что в мире нет ни одного политика и ни одной страны, которые добились бы успеха, проводя враждебную политику в отношении Анкары, – заявил Эрдоган, комментируя повышение американских пошлин на сталь и алюминий, вызвавшее падение турецкой лиры на 14%. – Ничто не заставит Турцию отказаться от своих целей в экономике, отступиться от борьбы с терроризмом". Эрдоган сообщил, что его страна переходит на расчеты в национальной валюте с крупнейшими торговыми партнерами и предложил странам Европы предпринять аналогичные меры, если те хотят "скинуть оковы доллара".



Экономические санкции в турецком руководстве трактуют как объявление войны. Об этом написал в Twitter спикер Великого национального собрания (парламента) Бинали Йылдырым. "Это враждебное отношение к расположенным на евразийском пространстве Ирану, России, а теперь и к Турции, которая развивается с каждым днем, не оправдает себя в свете тесного сотрудничества и солидарности наших стран", - заметил парламентарий.



Вероятно, от Турции стоит ожидать значительного усиления партнерства с другими странами. "Вашингтон, пока не стало слишком поздно, должен отказаться от ошибочного мнения о том, что наши отношения могут быть асимметричными, и примириться с тем, что у Турции есть альтернативы, – подчеркнул в своей статье для газеты New York Times Эрдоган. – Если Вашингтон не откажется от однобокого и неуважительного курса, то Турция будет искать новых друзей и союзников". Вероятно, он намекал на Россию. Не случайно в центре внимания телефонных переговоров российского президента Владимира Путина и его турецкого коллеги, которые состоялись 10 августа, находились вопросы экономики.



Россия и Турция оказались почти в похожем положении. Колебания российской валюты, в свою очередь, вызваны новым пакетом санкций, который будет введен США с 22 августа из-за приписываемой российским властям причастности к отравлению 4 марта экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери. "Мы намерены ввести санкции в отношении РФ по ряду направлений, самым существенным из которых является презумпция отказа, касающаяся поставки всех "чувствительных" товаров и технологий сферы национальной безопасности, которая контролируется Министерством торговли в соответствии с правилами экспортного контроля", – анонсировал ранее представитель Госдепа. США грозят России и второй волной санкций в том случае, если ряд условий не будет выполнен. Вторая часть обещает быть жесткой.



"Вопрос в том, могут ли "сестры по несчастью" – Турция и Россия – объединить усилия и сконцентрироваться на развитии двустороннего экономического сотрудничества, – заявил "НГ" турецкий политолог Керим Хас. – Думаю, что ответ скорее "нет", чем "да". Этому есть несколько причин. Во-первых, кризис ноября 2015 года (когда был сбит российский самолет. – "НГ") и его последствия продемонстрировали, что Москва не питает иллюзий в отношении степени доверия между двумя странами. Несмотря на нынешнюю нормализацию отношений, совершенно очевидно, что сбитый Су-24 еще надолго будет маятником, который не даст Москве всецело доверять Анкаре. Во-вторых, сухая статистика говорит о том, что примерно 50% импорта и экспорта Турции приходится на страны ЕС. С Россией же показатели значительно ниже. К тому же, несмотря на приобретение С-400, Анкара всецело зависит от западного вооружения, которое она получает из США в качестве члена НАТО".



Эксперт отмечает, что состояние двусторонних проектов, уже оговоренных Москвой и Анкарой, оставляет желать лучшего. "В-третьих, турецко-российские проекты, речь о которых в последнее время немного затихла, находятся не в лучшем для себя моменте, – пояснил Керим Хас. – Речь, конечно, идет об АЭС "Аккую", 49% финансирования которой Москва хочет возложить на Анкару. В свете того, что до сих пор турецкая сторона не смогла предложить РФ акционеров, а турецкая валюта демонстрирует падение, говорить о скором разрешении данного вопроса – преждевременно. "Турецкий поток" также находится под вопросом, так как реализация сухопутной части проекта не финализирована. Более того, за последнее время цена природного газа на внутреннем рынке Турции выросла на 50%, что вскоре приведет к уменьшению его потребления населением. А так как именно Россия – основной поставщик газа, то подобная ситуация скажется и на этой части взаимоотношений".



Аналитик видит в сложившейся ситуации выгоды для Кремля. "Наконец, Анкара, оказавшись в трудной экономической ситуации и в напряженных отношениях с Западом и США, будет вынуждена идти на сближение с Россией, но на условиях Москвы, – убежден Хас. – Очевидно, что подобная ситуация играет на руку Кремлю, ведь России необходима "лояльность" Анкары по многим вопросам, связанным с урегулированием сирийского конфликта и столь ожидаемой военной операцией в Идлибе (сирийская провинция, которая остается под контролем умеренной оппозиции, лояльной турецким властям. – "НГ"). Говоря простым языком, Россия может не оставить вариантов Турции и настоять на своем пути со словами "или ты женишься на мне, или я выхожу за тебя замуж". Подтверждением этому может стать телефонный разговор, состоявшийся 10 августа между Реджепом Тайипом Эрдоганом и Владимиром Путиным, в котором в том числе обсуждались вопросы по Сирии. К тому же 13–14 августа Сергей Лавров проведет встречу со своим турецким коллегой в Анкаре". Источник - ng.ru

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