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Статус по морю гулял. Как президенты пяти государств решили судьбу Каспия, - "Къ"
07:10 13.08.2018

О том, что делать с Каспием, главы России, Казахстана, Азербайджана, Туркмении и Ирана пытались договориться много лет

Вчера президенты пяти государств - России, Ирана, Казахстана, Туркмении и Азербайджана - поставили точку в вопросе о правовом статусе Каспийского моря, который возник после распада СССР и на решение которого потребовалось несколько десятилетий. О том, как в казахстанском Актау подписывался эпохальный документ, специальный корреспондент "Ъ" Иван Сафронов.

К Пятому каспийский саммиту стороны готовились более 20 лет: еще в 1996 году специальная рабочая группа из заместителей министров иностранных дел пяти стран начала согласовывать параметры конвенции о правовом статусе Каспийского моря. В апреле 2002 года к ним присоединились и сами главы государств - для придания, как выразился вчера лидер Казахстана Нурсултан Назарбаев, "политического ускорения". Ускорять процесс пришлось несколько раз: сначала на саммите в Ашхабаде (2002 год), Тегеране (2007 год), затем - в Баку (2010 год) и Астрахани (2014 год).

Для господина Назарбаева вчерашний день был особенным, поскольку на территории его страны результаты двадцатилетних переговоров должны были обрести юридическую форму. Первым к нему вышел президент России Владимир Путин, с которым господин Назарбаев только в этом году трижды виделся и восемь раз созванивался. После коротких объятий казахстанский президент взял его под руку и проводил до зала Дворца дружбы, где проходил саммит. С президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым президент Казахстана обменялся рукопожатием крест-накрест. После появления главы Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова для кворума не хватало только президента Ирана Хасана Роухани. Он не появился и после того, как ведущий трижды попросил участников саммита занять свои места. Члены делегаций начали было волноваться, но их успокоили представители принимающей стороны: иранский президент сидел в зале, поскольку перед саммитом пообщался с господином Назарбаевым тет-а-тет и приветствовать друг друга еще раз не требовалось.

Каспий разделили как смогли
- Главы государств, коллеги! Я рад приветствовать всех в рамках Пятого каспийского саммита в Актау! Символично, что встреча совпадает с Международным днем Каспийского моря! - открыл саммит господин Назарбаев, после чего огласил повестку встречи.

Она помимо утверждения правового статуса Каспия предполагала обсуждение сотрудничества в сфере экономики, транспорта, экологии, защиты природных ресурсов и безопасности. Владимир Путин в этот момент оживленно беседовал с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, сидевшим от него по правую руку. Господин Назарбаев, увидев это, спросил: "Нет ни у кого вопросов?" И не дожидаясь реакции, ответил сам: "Ну, тогда я начну". Пока он говорил о необходимости сделать регулярными встречи министров экономики прикаспийских стран, господин Путин переключился на разговор со своим помощником по международным вопросам Юрием Ушаковым. Гурбангулы Бердымухамедов изучал материалы, подготовленные его подчиненными к саммиту, туркменская делегация, опустив головы, следовала его примеру. Хасан Роухани написал записку министру иностранных дел Ирана Джаваду Зарифу: четыре строчки на фарси. Когда Нурсултан Назарбаев заканчивал выступление рассказом о генофонде осетровых, Сергей Лавров вновь что-то пояснял Владимиру Путину.

Президент Казахстана решил давать слово главам государств в алфавитном порядке, за что получил от главы Азербайджана Ильхама Алиева много приятных слов об атмосфере дружбы и добрососедства. Господин Алиев начал с важности сохранения экологии, но довольно скоро перешел на тему, слабо соотносившуюся с повесткой. "Армения проводит этническую чистку нашего народа",- заявил он. Господин Назарбаев растерянно смотрел на президента Азербайджана: "Спасибо вам за доклад... За содержание, Ильхам Гейдарович".

Хасан Роухани был настроен воинственно. Нельзя, заявил глава Ирана, разрешать строить на Каспии военные базы государствам, которые не связаны с регионом... Понятно, что речь шла прежде всего о США.

Как пять стран договорились о разделе Каспия
Владимир Путин назвал саммит "неординарным" и "поистине эпохальным": "На основе консенсуса и взаимного учета интересов выработан современный и сбалансированный международный договор". Он подчеркнул, что взаимодействие государств "каспийской пятерки" получило современную юридическую основу на многие годы вперед. "Принципиально важно, что Конвенция закрепляет за пятью государствами исключительные и суверенные права на Каспийское море, ответственное освоение и использование его недр и других ресурсов, надежно гарантирует решение всех актуальных вопросов на принципах консенсуса и взаимного учета интересов, обеспечивает по-настоящему мирный статус Каспийского моря, неприсутствие на Каспии вооруженных сил нерегиональных государств",- заявил президент России. Гурбангулы Бердымухамедов тоже оценил подготовленную конвенцию: "Нас ждет тяжелая работа".

В завершение Нурсултан Назарбаев предложил подписать итоговое коммюнике и поинтересовался, нет ли у кого замечаний. Судя по количеству исписанной бумаги, замечания были у президента Роухани, но он, как и все остальные, решил Нурсултана Назарбаева не расстраивать и не портить праздник, к которому стороны шли более 20 лет.

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Ни море, ни озеро
Пять фактов о новом статусе Каспийского моря

12.08.2018,

В воскресенье, 12 августа, в казахском городе Актау лидеры пяти государств - России, Азербайджана, Ирана, Казахстана и Туркменистана - подписали Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря. Работа над этим документом велась с 1996 года. Необходимость разделить Каспий между пятью странами возникла после распада СССР. "Ъ" отвечает на ключевые вопросы, связанные с будущим этого стратегически важного и богатого ресурсами водоема.

Чем будет считаться Каспий - морем или озером

Накануне саммита в Актау статс-секретарь, замглавы МИД РФ Григорий Карасин в интервью "Ъ" пояснил, что Каспий не будет считаться ни морем, ни озером. По его словам, у этого водоема будет особый правовой статус. "Это объясняется набором специфических географических, гидрологических и иных характеристик. Каспий представляет собой внутриконтинентальный водоем, который не имеет прямой связи с Мировым океаном, и поэтому не может рассматриваться в качестве моря,- отметил дипломат.- Но одновременно в силу своих размеров, состава воды и особенностей дна Каспий не может считаться и озером. В этой связи к Каспийскому морю не применимы как положения Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, так и принципы, используемые в отношении трансграничных озер: на секторы разграничивается только его дно, суверенитет в отношении водной толщи устанавливается на основании других принципов". Отметим, что Каспий является крупнейшим в мире замкнутым водоемом.

Как разделят акваторию и дно Каспия

Акваторию моря предлагается разграничить на внутренние воды, территориальные воды (не превышающие по ширине 15 морских миль; на этот морской пояс распространяется суверенитет прибрежного государства, его внешняя граница считается госграницей), рыболовные зоны (еще 10 миль, в пределах которых государство обладает исключительным правом на промысел) и общее водное пространство. Таким образом, большая часть акватории и биоресурсов Каспия остается в общем пользовании.

Как пять стран договорились о разделе Каспия

Участки дна и недр же должны быть разделены на национальные сектора. Разногласия по поводу раздела дна богатого углеводородами водоема долгое время оставались одним из основных препятствий к принятию Конвенции. За прошедший с момента распада СССР период Россия, Казахстан, Азербайджан и Туркменистан договорились о разграничении дна и шельфа северной части Каспия по методу "модифицированной срединной линии". Однако Иран такая модель не устраивала, поскольку в таком случае на него приходилось лишь 13–14% шельфа, в то время как Тегеран требовал разделить его поровну (то есть по 20% каждой стране). При этом Иран уже провел бурение на месторождении Сардар Джангал, на которое претендует и Азербайджан. У последнего, в свою очередь, есть разногласия с Туркменистаном по поводу ряда месторождений, включая Кяпаз, Азери и Чираг (или Сердар, Осман и Омра в туркменском варианте). Таким образом, до последнего времени разделение недр в южной части Каспия было связано с серьезными спорами.

Конвенция, впрочем, не вносит полной ясности в вопрос о размежевании дна. В ней лишь сказано, что "разграничение дна и недр Каспийского моря на сектора осуществляется по договоренности сопредельных и противолежащих государств с учетом общепризнанных принципов и норм права".

Григорий Карасин дал понять, что Москва предпочла бы, чтобы Азербайджан, Иран и Туркменистан решали споры о недрах в двусторонней или трехсторонней основе, не втягивая в них всю "пятерку".

Правда ли, что Конвенция откроет путь к строительству Транскаспийского газопровода, против которого ранее категорически возражала Россия

Конвенция вносит ясность в один из ключевых вопросом, ранее вызывавших серьезные споры между "пятеркой".

В документе ясно сказано, что страны могут прокладывать по дну Каспийского моря трубопроводы, причем для этого требуется согласование только той стороны, через сектор которой он пройдет.
Соседей лишь необходимо уведомить о маршрутах прокладки трубопровода.

Страны региона будут совместно оценивать экологическую безопасность проектов

Таким образом, формально это открывает дверь для строительства Транскаспийского газопровода из Туркмении в Азербайджан. Подобный проект обсуждается с середины 1990-х годов, его суть в том, чтобы, соединив газотранспортные системы этих стран, поставлять туркменский газ транзитом через Грузию и Турцию в Европу. Этот план всегда пользовался активной поддержкой США и Еврокомиссии, поскольку давал Европе реальную альтернативу российскому газу благодаря доступу к значительным туркменским ресурсам (четвертое место в мире по запасам газа). Главным препятствием для проекта всегда считался неурегулированный статус Каспия, притом что два государства региона - Россия и Иран - выступили бы против появления конкурента в виде туркменского газа на рынке Европы. С принятием Конвенции это препятствие формально исчезает.

Однако, как ранее пояснял "Ъ", вместе с Конвенцией будет подписан протокол по процедуре оценки воздействия проектов на окружающую среду. По документу для строительства трубопроводов по дну Каспия нужно согласие всех прибрежных государств. Таким образом, Россия и Иран получат инструмент, который позволит как минимум задержать возможное строительство газопровода из Туркмении в Азербайджан.

Будут ли вооруженные силы внерегиональных государств иметь доступ к Каспию

В Конвенцию вошло положение о "неприсутствии" на Каспии вооруженных сил третьих стран. Прикаспийские государства также обязуются не предоставлять свою территорию кому-либо "для совершения агрессии и других военных действий против любой из (договаривающихся.- "Ъ") сторон". Сами же они намерены обеспечивать "стабильный баланс вооружений на Каспийском море" и "осуществлять военное строительство в пределах разумной достаточности с учетом интересов всех сторон".

Активнее других сейчас разворачивают свои военные силы на Каспии Россия и Иран.
В частности, в апреле министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о планах по перебазированию главной базы Каспийской флотилии из Астрахани в Каспийск. Как сообщал "Ъ", это решение продиктовано желанием "повысить мобильность основных сил объединения": военные посчитали, что корабли флотилии имеют слишком длительный выход из Астрахани. Как ожидается, новая главная база в Каспийске начнет полноценно функционировать в конце 2018 года.

Григорий Карасин заверил "Ъ", что интересы российских вооруженных сил в новой Конвенции учтены "в полном объеме". "Предусмотренный режим гарантирует свободу развития ВМС, плавания и действий российских военных кораблей в общем водном пространстве. Устанавливаются правила безопасного поведения кораблей в прибрежной зоне и в районах интенсивной хозяйственной деятельности", уточнил он.

Где можно заранее ознакомиться с текстом Конвенции

22 июня на портале правовой информации правительства РФ было обнародовано постановление от 21 июня, из которого следует, что кабинет министров России одобрил проект Конвенции о правовом статусе Каспия и предлагает президенту подписать его. При этом на сайте короткое время "провисел" и сам 18-страничный договор, но позже он был удален. Как правило, подобные документы публикуются только после подписания, а тут, видимо, произошла ошибка. Ознакомиться с попавшим в интернет текстом можно по ссылке (.pdf).

"Коммерсантъ" от 12.08.2018,

Елена Черненко

Источник - kommersant.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1534133400
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