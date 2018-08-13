Синьцзян стал воспитательным полигоном. Китай отрабатывает технологии контроля на уйгурском меньшинстве, - М.Коростиков

07:20 13.08.2018 Меры безопасности в Синьцзян-Уйгурском автономном районе ужесточаются год от года. По данным ООН, число заключенных в "лагерях перевоспитания" в этом году достигло миллиона человек



Около миллиона уйгуров (мусульманское меньшинство Китая) были без суда и следствия заключены в "лагеря перевоспитания", заявили в пятницу представители Комитета ООН по ликвидации расовой дискриминации. Правительство КНР отрицает существование подобных учреждений, но многочисленные очевидцы свидетельствуют об обратном. Собеседник "Ъ", часто бывающий в Синьцзяне, рассказал о том, как выглядят "лагеря перевоспитания" и за что в них можно оказаться.



"У нас вызывает глубокое беспокойство информация, изложенная в многочисленных заслуживающих доверия обращениях,- заявила вице-председатель Комитета ООН по ликвидации расовой дискриминации Гай Макдугал, выступая на заседании комитета.- Под предлогом борьбы с религиозным экстремизмом и поддержания социальной стабильности Китай превратил Синьцзян-Уйгурский автономный район (СУАР) во что-то, напоминающее огромный лагерь для военнопленных". Ее слова подтвердил другой член комитета - Йемеле Минт Мохаммед, заявившая, что "беззаконному задержанию подверглось до одного миллиона человек".



Эти заявления предваряло информационное сообщение ООН, сделанное во вторник. В нем сказано, что "задержания осуществляются в обход существующей системы правоохраны" и касаются не только уйгуров, но и других мусульманских меньшинств, в частности живущих в СУАР казахов. В сообщении упоминается записка Всемирного уйгурского конгресса, запрещенной и считающейся террористической в КНР организации, борющейся за самоопределение уйгуров. По их данным, по положению на август 2018 года в "лагерях перевоспитания" содержалось около 3 млн человек, которые "подвергаются индоктринации" и "не имеют доступа к адвокатам" или "контактов с родственниками".



СУАР находится на северо-западе КНР и граничит с Россией, Монголией, частью стран Центральной Азии, Индией и Пакистаном. Исторически он был зоной проживания уйгуров - тюркоязычного мусульманского народа, этнически близкого к узбекам. Район был завоеван китайцами в 1775 году, но стал провинцией Китая только в 1884 году, что отражено в его названии (Синьцзян по-китайски значит "новая граница"). До того признание местной знатью вассальной зависимости от Пекина сменялось периодами восстаний против китайского контроля. Впрочем, в меньшем масштабе они продолжались до прихода к власти коммунистов в 1949 году. Массовое переселение китайцев в Синьцзян привело к тому, что к началу XXI века доля уйгуров в общей численности населения сократилась до 46,4%.



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Режим безопасности в регионе усилился после июля 2009 года. Тогда в СУАР произошли крупнейшие за десятилетия межэтнические столкновения китайцев и уйгуров, жертвами которых стало около 200 человек. Власти усилили работу по ассимиляции уйгурской общины, приобщая ее к китайскому языку и культуре. Этот период теперь считается в Синьцзяне временем относительной либерализации.



В августе 2016 года на место главы парткома провинции Чжан Чуньсяня был назначен Чэнь Цюаньго, который вывел полицейский контроль на принципиально новый уровень. Официально все меры предпринимаются им для того, чтобы предотвратить распространение экстремизма: по утверждению властей КНР, в запрещенной в России террористической организации "Исламское государство" воюет до 5 тыс. уйгуров.



Как пишет научный сотрудник ЦАТИ Дальневосточного отделения РАН Иван Зуенко, благодаря господину Чэню СУАР превратился "в главный полигон тестирования новейших технологий контроля". Уйгуров и других мусульман заставляют нарушать рамадан, сбривать бороды, регистрировать кухонные ножи, у них могут прямо на улице досмотреть мобильный телефон на предмет запрещенных материалов, а их выезды за рубеж строго контролируются. Наконец, при Чэне Цюаньго на территории Синьцзяна стали появляться "лагеря перевоспитания".



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Как сообщил "Ъ" источник, часто бывающий в Синьцзяне и лично общавшийся с бывшими узниками лагерей, их основное предназначение не перевоспитать, а скорее, вселить страх и покорность. "Тебе выдают форму, ты занимаешься физическим трудом, поешь китайский гимн, патриотические песни, смотришь патриотические фильмы,- рассказал "Ъ" источник.- Если у тебя есть уехавшие из СУАР за рубеж родственники, тебе показывают их фотографии и заставляют признать, что они предатели Китая". По словам собеседника "Ъ", физическое насилие в отношении заключенных применяется только в том случае, если они отказываются выполнять указания лагерного начальства. "Самое сильное средство там - пытка неопределенностью,- добавляет он.- В отличие от тюрьмы здесь ты не знаешь, на сколько ты задержан. Бывало, люди выходили и за две недели, а есть те, кто сидит уже полтора года".



Причиной отправки в подобные лагеря, по сведениям источника "Ъ", может быть, к примеру, соблюдение религиозных обрядов, слишком частое посещение мечетей, чтение запрещенной литературы, отказ от изучения китайского языка или наличие родственников, уехавших за границу.



Михаил Коростиков

13.08.18 Источник - kommersant.ru

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