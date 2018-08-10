Насколько велик шанс политического коллапса в Саудовской Аравии?

07:52 13.08.2018 Москва, 11 августа - "Вести.Экономика"



Сегодня Саудовская Аравия – это страна, находящаяся на грани краха. Согласно Докладу о мировых инвестициях ЮНКТАД, опубликованному в июне 2018 г., наблюдается резкое снижение прямых иностранных инвестиций в экономику Саудовской Аравии.

В течение 2017 г. внутренние ПИИ составили всего $1,4 млрд по сравнению с $7,5 млрд за год до этого. Это был один из худших периодов для королевства.

Именно в 1973 г. король Фейсал ввел эмбарго для стран, поддерживающих Израиль в ходе четвертой Арабо-израильской войны. Влияние на западные страны оказалось настолько колоссальным, что цены на нефть выросли вдвое, а предложение на рынках сократилось. Это создало четкую модель влияния Саудовской Аравии.

Однако, поскольку эмбарго было отменено в 1974 г., эта модель начала меняться. Сегодня власть Саудовской Аравии стала довольно номинальным понятием. Мир теряет интерес к экономике Саудовской Аравии, страна практически сама истощает собственное состояние.

Несмотря на экономическое падение, она начала гражданскую войну в Йемене, подвергая свой экономический фонд значительному истощению ресурсов. Коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, постоянно участвует в массовых убийствах йеменских граждан, а основной фонд экономики поддерживает захват порта Ходейда. С другой стороны, США непрерывно поставляют нации оружие, которое используется при массовых убийствах.

Согласно статистике, выпущенной ЮНКТАД, внутренние инвестиции в Саудовскую Аравию в 2012 г. составили $12,2 млрд, сократившиеся после начала войны против Йемена в 2015 г.

Кроме того, согласно сообщению Associated Press коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, вербует членов "Аль-Каиды" и финансирует их деятельность для борьбы с йеменскими хути. США отрицают свое участие в операциях с "Аль-Каидой", однако их союзник, Саудовская Аравия, постоянно финансирует их. Удивительно, но цель США вызывает еще одну полемику.

В докладе, опубликованном The Independent, США оказали давление на Саудовскую Аравию, чтобы заставить ее увеличить добычу, не обращая внимание на истощающиеся природные ресурсы этой страны. Считается, что причиной для этого являются санкции против Ирана.

Кроме того, эксперты уже заявили, что любое резкое увеличение добычи нефти будет носить временный характер. Более того, оно может оказаться неустойчивым в течение длительного периода времени. Однако именно это и решает проблему администрации Трампа.

Вместо укрепления своего фонда диверсификации Саудовская Аравия инвестировала в дипломатические войны. Соответственно объем средств суверенного Фонда благосостояния Саудовской Аравии упал до $250 млн. Если более внимательно взглянуть на проекты, подписанные Саудовской Аравией, становится понятно, что на реализацию всех проектов необходимо $766 млрд. Учитывая, что в Фонде благосостояния сейчас $250 млрд, даже при IPO Aramco объем средств в фонде не достигнет необходимой суммы.

Станет ли Саудовская Аравия следующей площадкой для прокси-войны? Ответ: скорее всего, да. Кронпринц Саудовской Аравии совершает один неправильный поступок за другим, начиная с финансирования "Аль-Каиды" до поощрения массовых убийств и увеличения объемов добычи нефти и, следовательно, потери позиций в экономике.

Таким образом, импульсивные решения, принятые Саудовской Аравией, теперь вернутся ей же и ударят по стране экономическим крахом. Масштабы грядущих разрушений могут полностью поглотить страну, так как ее граждане продолжают надеяться на лучшее завтра. Источник - Вести

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