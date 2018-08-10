Народные массы, их мышление, роль в истории и проблемы России

13:21 13.08.2018 Куда мы идем, к каким свершениям и с каким народом?



Константин Мочар



Известно, что есть в обществе "вещи", о которых многие знают или догадываются, но их не принято педалировать. В частности, это понимание об определенной интеллектуальной недостаточности значительной части населения. Разные специалисты дают разные цифры, но, в общем, процент людей с глубоким, понятийным, стратегическим мышлением укладывается в промежуток от 2 до 10% от общего числа людей в стране. Причем, граница в 10%, похоже, весьма комплиментарна – большинство исследователей склоняется к количеству ближе к 2%.



Казалось бы, все это попахивает чуть ли не социал-дарвинизмом, хоть и не по расовой теории, но по разделению общества на более достойных и более неполноценных, "унтерменшей". Однако, данные констатации не стоит относить к дискриминационным хотя бы потому, что ум человека – всегда две составляющие. А именно – 1) обычная генетическая предрасположенность быть не глупее своих родителей, и 2) научение (воспитание и образование).



Именно в связи со второй этой составляющей история о Маугли может быть только красивой сказкой – будь младенец потенциально даже "семи пядей во лбу", без воспитания и образования в человеческом обществе он остался бы только человекоподобным зверем, при возвращении в таковое по многим параметрам проигрывая даже воспитанной среди людей собаке.



И именно в связи с составляющей "научения" человек, изначально имеющий слабые интеллектуальные потенции, может сильно продвинуться в возможностях своего ума, если получит очень хорошее воспитание и образование, или если будет усиленно работать над собой.



Правда, проблема здесь еще и в осознании – так уж устроен человек, что, в плане психологической компенсации, похоже, в принципе не может признаться себе даже в некоторой своей интеллектуальной недостаточности.



Зачастую ее можно увидеть уже по результатам своей учебы в школе, на фоне других сверстников. Но данное обучение (как и все в этой жизни) быстро заканчивается, а чуть позже человек обязательно придумает себе психологические компенсаторы, почему у него были плохие оценки. Например, что другие были "любимчиками" у учителей, что к нему необоснованно придирались, что он был очень непослушным и хулиганистым "героем" и только из-за этого не учился… То есть вышеуказанный критерий, как самый первичный и очень наглядный, быстро забывается и нивелируется.



Правда, есть еще один критерий – "если ты такой умный, то почему такой бедный?" - но он, скорее, свойственен "западному", то есть более расчетливому, менталитету. А для нашего, основой которого является справедливость, а не польза, он, мягко говоря, почти не работает.



И остается критерий самый безусловный, по мнению многих умных людей, где-то связанный с пытливостью настоящего разума – отношение к ксенофобии. То есть готов ли человек разбираться в истинных причинах сложных событий, или ему подсознательно более свойственно все сваливать на причину внешнюю. Что во всем виноваты евреи, русские, украинцы, кавказцы, негры… - список можно продолжать и продолжать до бесконечности.



Индивид может быть даже известным преподавателем и, например, являться кандидатом физико-математических наук, но при этом оставаться ксенофобом, то есть относиться к большинству мало думающего населения. Другой вопрос, что обижать этим человека или его друзей – это как говорить инвалиду о его физическом недостатке; увы, не всегда к таким вопросам удается подходить осознанно, все мы нередко излишне эмоциональны и весьма субъективны.



Конечно, здесь будет еще и большой вопрос относительно "полярности" нашего ума, то есть склонности к более точным или к более гуманитарным наукам. Есть большое подозрение, что, даже блистая в точных науках, человек при этом может искренне не понимать довольно простых вещей. Например, что не бывает хороших и плохих народов, максимум, у них наблюдаются не всегда хорошие стереотипы. И что если тебя, например, обманули подряд сто человек из ста встретившихся цыган, или евреев, или "малороссов", то это совершенно не должно позволять тебе считать, что все цыгане, или евреи, или жители бывшей Украины плохие. Потому что это все равно будет так называемая "неправомочная выборка", а индуктивный метод, положенный в ее основу, всегда только вероятностный.



Хотя, мы знаем, что западный человек в массе своей более расчетлив, то есть более склонный к точным наукам, при этом зачастую являясь существенно большим ксенофобом, чем люди русские. Это позволяет сделать осторожный вывод, что именно "гуманитарии", скорее всего, более склонны к глубокому, понятийному, стратегическому мышлению (но не только они).



Однако, повторяю, выводы о некоторых недостатках нашего ума не являются дискриминационными хотя бы потому, что за счет второй его "половинки", то есть научения, есть возможность данный ум ощутимо улучшить.



Что же касается жизни людей в обществе (если оставить вопрос о наличии/отсутствии Бога за скобками), похоже, именно глубокое осознание древним человекоподобным существом понимания необходимости любви к ближнему, сейчас лежащей в основе и всех остальных заповедей, и этики, и искусства, как раз и сделало его человеком. Потому что если индивид глубоко и искренне понимает, что благодаря взаимопомощи он сможет легче выжить в этом мире, то тем самым он уже становится существом общественным, социальным.



Хотя как показывает этология, животные гораздо больше наделены данным врожденным качеством, чем многие современные люди, потерявшие во многом природные "инстинкты" любви.



Для большинства же людей, не склонных особо "заморачиваться" стратегическими целями, живущих лишь сиюминутным, только первичными потребностями пирамиды Абрахама Маслоу, для нормальной жизни среди людей нужно руководство религии с ее божественными заповедями. Или - идеология с этическими правилами, на основе правила "золотого", то есть той же "любви к ближнему".



Но одно дело, если общество жило в условиях архаического общества, с его непререкаемым авторитетом людей у власти, то есть политической и церковной элиты. Поскольку данное общество всегда сословное, то именно такие люди, благодаря своему статусу и имущественному положению, имели, как правило, и лучший выбор в плане создания семей и, соответственно, генетически лучшее потомство, вместе с лучшим воспитанием-образованием (династические близкородственные браки, ведущие к генетическому вырождению, например, как у Романовых и других царствующих семей Европы, здесь скорее исключение). И именно они обычно имели и проводили в жизнь стратегию жизни их общества.



Другое дело, когда, вследствие нарастающей с течением хода человеческой истории демократизации социума, вышеуказанный авторитет элит в глазах основной части населения исчезает. Народные выступления начинают происходить все чаще и все разрушительнее. И все чаще внешние враги начинают использовать такие выступления как инструмент борьбы с государствами-конкурентами – когда формальными причинами являются простые тактические цели, очень понятные основным массам народа, но "убивающие" малопонятные им стратегические цели государства.



Кстати, подобные так называемые "цветные" революции США, еще недавно безраздельно руководимые последователями русского революционера Троцкого, даже поставили "на поток". И всегда это происходило с помощью манипуляций народными массами на фоне безусловно наличествующих проблем. Как говорится – отведи нас Господь от выступлений мало думающей толпы!



Если немного отвлечься на наше относительно недавнее прошлое: коммунистические идеи - о прекрасном будущем, о "царстве справедливости", о равных правах - были очень красивы, но не учитывали животную и прагматическую природу человека, необоснованно подразумевая идеальных людей, более хороших, чем они на самом деле являются. А поскольку социалистическое общество, простроенное на таких идеях, было лишено одного из двух основных методов управления людьми, то есть "пряника" как материальной заинтересованности при капитализме, то в списке инструментария общества социалистического остался лишь "кнут" - страх и репрессии.



И что бы там не говорили демократы-либералы (сторонники того, что "рынок сам все отрегулирует") или коммунисты (отрицающие наличие репрессий в истории Советского Союза), истина, похоже, в обществе, основанном на материальной заинтересованности капитализма и социальности социализма. И при этом скрепленном не классовой, разделяющей общество, а объединяющей, государственнической идеологией, на базе консервативных ценностей и патриотизма.



Так что у нас единственный выход – всемерно укреплять государство и его экономику, делать ее действительно самостоятельной и не зависящей от пертурбаций остального мира и его враждебного влияния. Если для спасения России потребуется определенным образом "закрыть" государство от вывоза денег и недопущения других "нюансов" нашей все еще почти колониальной экономики, например, через возвращение советской практики "внутренних" и "внешних" денег, через элементы экономики мобилизационной – сделать это! А еще - не поддаваться на деструктивные, популистские девизы недалеких людей и агентов наших глобальных врагов. А еще – наконец-то сформулировать цели, "куда мы идем" и чего хотели бы достичь в жизни нашего государства и в этом мире. А еще - говорить о необходимости государственнической идеологии, добиваться включения энтузиазма народа на ее основе.



Не действовать в логике советского прошлого, когда нам говорили – "нет, никакой толпы нет, есть единая общность, советский народ!" То есть не строить глупых иллюзий, что любой наш гражданин все знает и все понимает… Источник - iarex.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1534155660

Новости Казахстана

