Эрдоган почувствовал удар в спину

16:54 13.08.2018 США желают нанести Турции удар в спину. Об этом заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции в Анкаре, передает BBC News.



По словам главы государства, с одной стороны, Вашингтон действует как союзник, с другой же, "стреляет в ногу своему стратегическому партнеру". "Мы вместе в НАТО, а затем вы пытаетесь нанести удар в спину", - заявил он.



В то же время Эрдоган считает, что национальная валюта - турецкая лира - вскоре прекратит падение и вернется на нормальный уровень. Также президент ожидает продолжения атак на экономику страны, пишет Reuters.



10 августа турецкая лира обновила исторический минимум, установленный в 2001 году, - ее курс обрушился на 18 процентов. Президент Турции призвал граждан продавать доллары и евро, чтобы спасти национальную валюту. МВД Турции решило принять меры из-за провокационных публикаций в соцсетях на тему курса лиры.



Ее курс рухнул после заявления президента США Дональда Трампа о повышении пошлин на алюминий и сталь из Турции.



Отношения между Анкарой и Вашингтоном обострились после того, как 1 августа США ввели санкции в отношении двух турецких министров: внутренних дел и юстиции. Это стало ответом американских властей на отказ Турции освободить задержанного в Анкаре американского пастора Эндрю Брансона. Турецкое правительство подозревает его в шпионаже и связях с исламским проповедником Фетхуллахом Гюленом, которого Анкара считает террористом. Источник - Lenta.ru

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