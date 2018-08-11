|В горах Таджикистана в результате жесткой посадки вертолета погибли пять человек
16:59 13.08.2018
В Комитете по чрезвычайным ситуациям Таджикистана заявили, что в результате жесткой посадки вертолета в горах республики погибли пять человек.
"Три российских альпиниста и два члена экипажа, граждане Таджикистана, погибли в результате жесткой посадки... на востоке Таджикистана", - приводит РИА Новости сообщение комитета.
Сообщалось, что на борту были 15 альпинистов, в том числе 13 россиян, и три члена экипажа.
Также сообщалось, что спасатели эвакуировали 13 человек с места жесткой посадки Ми-8.
Вертолет Ми-8 с 15 альпинистами и тремя членами экипажа в воскресенье, 12 августа, совершил жесткую посадку в горах.
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В Комитете по чрезвычайным ситуациям Таджикистана сообщили имена граждан России, погибших при жесткой посадке вертолета Ми-8 в горах.
"Это Барабанов Тимур, Абросимов Александр и Тараканов Руслан", - заявил ТАСС представитель комитета.
По его словам, также погибли два гражданина Таджикистана - члены экипажа.