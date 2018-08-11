 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 13.08.2018
19:55  Поиск корней привел венгров к изучению казахского языка – Онайша Мандоки
18:48  Казахстан. Против кого направлена идея всеобщего декларирования доходов? - САМ
18:41  Много нас, а он один. Прикаспийские государства поделили и море, и озеро, - А.Рыбин
18:37  Тимур. В трехкомнатной квартире их жило девять человек, это еще было неплохо... (эссе), - Э.Ханымамедов
18:29  Турция пытается спасти падающую лиру. Нацвалюта продолжает обесцениваться
17:13  ЦентрАзия - защищена! Google Chrome начал помечать HTTP-сайты как небезопасные
17:07  Талибы* обсудили в Ташкенте мирное урегулирование ситуации в Афганистане
17:03  Американский эсминец "Карни" вошел в Черное море. "Ротация будет постоянной"...
16:59  В горах Таджикистана в результате жесткой посадки вертолета погибли пять человек
16:54  Эрдоган почувствовал удар в спину
15:07  Чемпионат Азии по Qazaq kuresi в Астане будут судить иностранцы
13:21  Народные массы, их мышление, роль в истории и проблемы России
07:52  Насколько велик шанс политического коллапса в Саудовской Аравии?
07:50  Отца товарища Си делают отцом нации. Историю Китая переписывают, чтобы понравиться первому лицу
07:31  Китайский вопрос в мировых геополитических раскладах, - В.Павленко
07:23  Исламисты готовят нападение на ЦА, в том числе на Казахстан? - САМ
07:20  Синьцзян стал воспитательным полигоном. Китай отрабатывает технологии контроля на уйгурском меньшинстве, - М.Коростиков
07:10  Статус по морю гулял. Как президенты пяти государств решили судьбу Каспия, - "Къ"
07:06  Падение лиры вынуждает Эрдогана играть по правилам Кремля, - И.Субботин
07:03  Каспийскую конвенцию подстраховали "Калибрами" и "Кинжалами", - В.Мухин
07:01  Китай захватывает иранский рынок, - А.Комраков
00:57  Каспий наконец-то обретает свой статус, - С.Тарасов
00:02  Сирию и Ирак так и не удалось вычленить из "шиитского пояса", - С.Шакарянц
Воскресенье, 12.08.2018
21:53  США открывают ящик Пандоры в Южной Азии, - С.Кожемякин
15:22  Путин анонсировал создание "Каспийского экономического форума"
15:19  Актау. Главы пяти государств подписали Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря
11:30  Манас Ниязов. Секреты звезды кок-бору
11:27  В ножевой драке в Ташкентском баре зарезали чемпиона ММА Кенжаева (видео)
10:47  Итоги Армейских игр-2018: №1 - РФ, №2 - КНР, №3 - Казахстан
10:45  Казахский тенге просел до 364 за доллар
08:24  Военных баз США на Каспии не будет. Только маленькие пунктики пропуска..., - КазМИД
08:17  Турция: дедолларизация и ее последствия для США, - А.Запольскис
08:14  Чемпионат мира по санкциям и грядущий раздел Запада, - С.Васильев
08:10  Германия создаст свое Агентство по кибербезопасности
00:19  Новый мэр Бишкека Суракматов - тот еще аферюга! - Б.Айбашев
Суббота, 11.08.2018
22:22  Теракт в Таджикистане организовали ТЭО ПИВ и иранские спецслужбы, - К.Вохидов
21:29  Актау станет казахстанской Анталией, - размечтался Елбасы
21:26  Прикаспийские страны: какие надежды возлагаются на Актауский саммит? - Р.Иванов
20:41  Трамп съел важную секретную бумагу, заявила его бывшая помощница Манигол-Ньюман
16:55  Эрдоган нашел замену доллару
16:49  В Таджикистане впервые амнистировали группу раскаявшихся салафитов (7 чел.)
16:45  В Ташкенте приняли официальную делегацию Талибана во главе с Станикзаем
14:09  "Северный поток-2" обогнет датские воды
14:08  Патриотизм и научный патриотизм, - А.Клесов
14:07  Горячий и почти белый. Столица Туркмении перешагнула исторический рубеж
14:00  Не в ишаках счастье. Почему титулованная велосипедистка променяла Россию на Узбекистан
13:58  С лиры по нитке. Турецкая валюта стремительно обесценивается
13:41  В армии Узбекистана появятся психологи и советники по духовности
08:55  Неизвестный угнал и утопил в океане... пассажирский самолет из аэропорта американского Сиэтла
08:15  "Хамас" готов рискнуть и развязать войну против Израиля, - Bild
08:01  КазПравительство в кризисе. Следует ли ожидать массовых протестов и досрочных выборов? - САМ
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Таджикистан   | 
В горах Таджикистана в результате жесткой посадки вертолета погибли пять человек
16:59 13.08.2018

В Комитете по чрезвычайным ситуациям Таджикистана заявили, что в результате жесткой посадки вертолета в горах республики погибли пять человек.

"Три российских альпиниста и два члена экипажа, граждане Таджикистана, погибли в результате жесткой посадки... на востоке Таджикистана", - приводит РИА Новости сообщение комитета.

Сообщалось, что на борту были 15 альпинистов, в том числе 13 россиян, и три члена экипажа.

Также сообщалось, что спасатели эвакуировали 13 человек с места жесткой посадки Ми-8.

Вертолет Ми-8 с 15 альпинистами и тремя членами экипажа в воскресенье, 12 августа, совершил жесткую посадку в горах.

*****

В Комитете по чрезвычайным ситуациям Таджикистана сообщили имена граждан России, погибших при жесткой посадке вертолета Ми-8 в горах.

"Это Барабанов Тимур, Абросимов Александр и Тараканов Руслан", - заявил ТАСС представитель комитета.

По его словам, также погибли два гражданина Таджикистана - члены экипажа.

Источник - RT
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1534168740
Новости Казахстана

 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  