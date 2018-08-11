 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Американский эсминец "Карни" вошел в Черное море. "Ротация будет постоянной"...
17:03 13.08.2018

Владимир Смирнов, Анастасия Румянцева

Ракетный эскадренный миноносец "Карни" ВМС США вошел в акваторию Черного моря. Официальная цель визита - проведение операций по обеспечению "безопасности на море", а также "укрепление потенциала и оперативной совместимости с союзниками и партнерами в регионе". В предыдущий раз "Карни" заходил в черноморскую акваторию в середине февраля 2018 года. В экспертном сообществе уверены, что ротация кораблей НАТО и их присутствие у границ России будут продолжаться.

Американский ракетный эскадренный миноносец "Карни" класса "Арли Берк" вошел в Черное море в воскресенье, 12 августа. Об этом говорится в официальном сообщении Шестого оперативного флота Военно-морских сил США.

Американские военные утверждают, что эсминец зашел в черноморскую акваторию для проведения операций по "обеспечению безопасности" на море и для "укрепления потенциала и оперативной совместимости с союзниками и партнерами в регионе".

"Проведенное здесь время поможет нам повысить оперативную совместимость, а также обмен информацией и опытом с нашими партнерами", - заявил командир корабля Тайсон Янг.

"Карни" вошел в Черное море, чтобы продемонстрировать приверженность Соединенных Штатов коллективной обороне стран НАТО и черноморских партнеров. Все усилия Минобороны в поддержку стран НАТО в Восточной Европе подпадают под действие операции "Атлантическая решимость", - сообщил представитель пресс-службы Шестого флота Райан Кледзик.

Эсминец "Карни" оснащен системой Aegis, ракетами "Томагавк" и "Гарпун", а также системами ПВО и подводного обнаружения и атаки. Он может нести два штурмовых вертолета Sikorsky SН-60 Seahawk. Длина корабля - 154 м, водоизмещение - 9 тыс. тонн.

Штатным портом базирования эсминца является город Рота в испанской Андалусии, где расположена крупная военно-морская база. Помимо "Карни", там дислоцированы еще три эскадренных миноносца класса "Арли Берк": "Дональд Кук", "Портер" и "Росс".

В предыдущий раз "Карни" заходил в акваторию Черного моря в середине февраля 2018 года. Тогда сообщалось, что эсминец совместно с другим американским кораблем этого класса - миноносцем "Росс" - проводил операции "по обеспечению безопасности".

А в начале июля флагманский корабль Шестого флота "Маунт Уитни" в сопровождении эсминца "Портер" пересек Босфор и Дарданеллы для участия в совместных с Украиной, Турцией и Болгарией учениях "Морской бриз - 2018".

Тогда официальный представитель российского МИД Мария Захарова связала проведение учений "Морской бриз" с попыткой спровоцировать напряженность в Черноморском регионе.

"Рассматриваем проведение учений как попытку в очередной раз спровоцировать напряженность, причем не только на юго-востоке Украины, но и на Черном море в целом", - заявила Захарова.

При этом она отметила, что ответственность за возможные негативные последствия будут нести страны, постоянно обвиняющие Москву в создании угроз региональной стабильности и вовлекающие Киев в игры с огнем.

"Сумасшедших в Шестом флоте не наблюдается"

Несмотря на регулярную активность ВМС США в Черном море, не стоит ожидать наращивания американской корабельной группировки в регионе, полагает коммерческий директор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков.

"Вряд ли они смогут нарастить свое присутствие в Черном море - сумасшедших в Шестом флоте США не наблюдается. Все понимают одну простую истину: на полуострове Крым находится достаточное количество средств береговой обороны, которые такое присутствие делают неудобным", - заявил военный эксперт.

Собеседник RT также подчеркнул, что присутствие кораблей стран нечерноморского региона регламентируется конвенцией Монтре, хотя Соединенные Штаты несколько раз нарушали сроки пребывания своих судов в Черном море, ссылаясь на произошедшие поломки.

Конвенция Монтре, принятая еще в 1936 году, устанавливает режим прохода военных кораблей через черноморские проливы.

Согласно документу, черноморские державы (Турция, Румыния, Болгария и СССР, с 1991 года - Россия, Украина и Грузия) могут в мирное время проводить через Босфор и Дарданеллы военные корабли любого класса при условии предварительного уведомления властей Турции. Для военных же судов нечерноморских стран введены значительные ограничения по классу и тоннажу, а также по времени пребывания в акватории Черного моря - не более 21 суток.

Кроме того, Леонков отметил, что в заявлении по итогам саммита НАТО главы государств - членов Североатлантического альянса приветствовали изъявивших желание вступить в блок Украину и Грузию, поэтому страны НАТО будут оказывать им поддержку. По словам эксперта, ротация кораблей ВМС США и их присутствие у границ России будут продолжаться.

"Периодически заходит и флагман Шестого флота - так называемый корабль координации и связи, проходят учения, обучение экипажей, оказывается поддержка тем государствам, которые заявили о желании вступить в блок НАТО. Они будут менять один корабль на другой, ротация будет постоянной. Россия названа чуть ли не источником терроризма, вводятся новые санкции, количество кораблей, полетов американских беспилотников в Черноморском регионе, в Балтийском море, на севере и на тихоокеанских рубежах только увеличилось. Единственный период времени, с которым можно сравнить, - это времена холодной войны", - обрисовал ситуацию Леонков.

Источник - RT
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