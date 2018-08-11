Талибы* обсудили в Ташкенте мирное урегулирование ситуации в Афганистане

17:07 13.08.2018 * – организация, деятельность которой запрещена в РФ



Делегация террористического движения "Талибан" (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обсудила с официальными властями Узбекистана вопросы безопасности транспорта и линий электропередач, сообщает 12 августа Reuters со ссылкой на представителя катарского офиса запрещенной организации Мохаммада Сохейль Шахина.



По его словам, 11 августа представители террористов встретились с министром иностранных дел Узбекистана Абдулазизом Камиловым. Представители движения находились в Узбекистане с 7 по 10 августа.



Стороны обсудили вопрос мирного урегулирования конфликта в Афганистане, а также необходимость вывода иностранных сил.



Напомним, в 2010 году Узбекистан запустил в Афганистане железную дорогу протяженностью 75 км на участке Хайратон - Мазари - Шариф. В настоящее время планируется построить участок железной дороги протяженностью 2 тыс. км. Источник - REGNUM

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