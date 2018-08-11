ЦентрАзия - защищена! Google Chrome начал помечать HTTP-сайты как небезопасные

17:13 13.08.2018 С октября Chrome будет отображать красную пометку "Не защищено" при вводе информации на HTTP-сайтах.



24 июля компания Google представила новую редакцию десктопной версии браузера Google Chrome. Одно из основных нововведений в версии 68 стало появление отметки "Не защищено" на сайтах, не использующих SSL-сертификаты.



В настоящее время пометка "Не защищено" появляется в адресной строке Chrome при вводе информации в текстовые поля на незашифрованных сайтах и при посещении таких ресурсов в режиме инкогнито, а сайты, использующие протокол HTTPS, помечаются значком замка и зеленой надписью "Защищено". С сентября 2018 года на защищенных сайтах не будет пометки "Защищено", останется лишь иконка замка, а в будущем исчезнет и он. С октября Chrome будет отображать красную пометку "Не защищено" при вводе информации на HTTP-сайтах. Таким образом Google намеревается сделать HTTPS-соединение стандартом, а HTTP - исключением из правил.



В целях обеспечения безопасности Google уже несколько лет призывает владельцев сайтов переходить на использование протокола HTTPS. Стоит отметить, что усилия компании имеют некоторый успех: по состоянию на январь 2018 года более 76% Chrome-трафика на Android являлось защищенным, а 83% сайтов из ТОП-100 сайтов использовали протокол HTTPS по умолчанию.



HTTPS (Hypertext Transport Protocol Secure) – протокол, обеспечивающий безопасность и конфиденциальность при обмене информацией между сайтом и устройством пользователя. Представляет собой расширение протокола HTTP, поддерживающее шифрование посредством криптографических протоколов SSL и TLS.



Примечание ЦентрАзии.

Учитывая изложенное выше, администрация ЦентрАзии приняла решение о переводе сайта на защищенный домен https://centrasia.org/ . Мы и в дальнейшем будем заботиться о безопасности наших читателей. С уважением... Источник - securitylab.ru

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