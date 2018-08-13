 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Турция пытается спасти падающую лиру. Нацвалюта продолжает обесцениваться
18:29 13.08.2018

Стремительно дешевеющей турецкой лире, курс которой в понедельник обновил очередной исторический минимум, власти окажут помощь - в стране начинает реализовываться экономический план по защите нацвалюты. Центральный банк Турции заявил, что предоставит банкам необходимую ликвидность с целью ослабить беспокойство инвесторов. Регулятор смягчил требования к обеспечению, принимаемому им от банков страны в операциях на денежном рынке, и увеличил почти в три раза сумму допустимых заимствований в лирах под обеспечение валютных активов.

Турция приступила к реализации разработанного ею экономического плана с целью ослабить беспокойство инвесторов по поводу обвала турецкой лиры. В понедельник Центральный банк страны объявил о мерах по поддержке стремительно дешевеющей нацвалюты. Регулятор намерен предоставить банкам необходимую им ликвидность. При этом одновременно будет повышены лимиты банковских гарантий в иностранной валюте для операций с турецкой лирой с €7,2 млрд до €20 млрд, говорится в заявлении регулятора. Помимо недельных ставок по валютным заимствованиям, частные банки смогут получать валютные кредиты сроком на один месяц. При необходимости будут объявляться тендеры по долгосрочным ставкам репо и валютным размещениям со сроком погашения 91 день. Кроме того, банкам будет предоставлена свобода управления гарантиями на операции в турецкой лире в зависимости от видов и сроков процентных ставок.

Эти изменения приведут к росту на 3,8 млрд объема свободных банковских гарантий в турецкой лире",- говорится в заявлении Центробанка Турции.

Резкое падение лиры связано с напряженностью в отношениях Турции и США, последние требуют освободить арестованного в Турции евангелистского пастора Эндрю Брансона - его обвиняют в причастности к попытке государственного переворота в 2016 году. Эскалация противостояния началась 3 августа, когда США объявили санкции в связи с продолжающимся домашним арестом американского пастора - в частности, Вашингтон уже запретил въезд в США и заморозил активы главы Минюста Турции Абдулхамита Гюля и министра внутренних дел Сюлеймана Сойлу - по разъяснениям Минфина США, чиновники виновны в "серьезных нарушениях прав человека".

Как начала падать лира
Как начала падать лира
В понедельник турецкая лира снова рекордно упала по отношению к доллару. Ее курс обновил очередной исторический минимум 7,1326 лиры за доллар. На волатильность курса повлияло сделанное в прошлую пятницу заявление президента США Дональда Трампа о двукратном увеличении импортных пошлин на алюминий и сталь для Турции (пошлины на алюминий составят 20%, на сталь - 50%). За минувшую неделю лира потеряла 20% стоимости относительно доллара США, с начала текущего года - 40%.

Министр финансов Турции Берат Албайрак после обвала турецкой нацвалюты назвал снижение лиры "атакой", заверив, что Турция примет необходимые меры для поддержки нацвалюты. Для борьбы со стремительным обесценением курса президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал граждан в ответ на объявленную "экономическую войну" продавать золото и доллары и пообещал бороться с зарубежным "лобби высоких ставок". В воскресенье, комментируя решение США повысить пошлины на алюминий и сталь, он заявил о намерении принять ответные меры.

Дарья Николаева
13 авг. 18

Источник - kommersant.ru
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