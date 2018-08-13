Много нас, а он один. Прикаспийские государства поделили и море, и озеро, - А.Рыбин

18:41 13.08.2018 В казахстанском городе Актау президенты пяти прикаспийских государств - Азербайджана, Ирана, Казахстана, России и Туркменистана - подписали конвенцию о разделе Каспия. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев назвал этот документ "своего рода конституцией Каспийского моря". Только вот конституции обычно принимаются всенародным голосованием. Но в случае с Каспием проект Конвенции не выносился на всенародное голосование ни в одной из прибрежных стран. Тем не менее, пока зафиксировано хрупкое равновесие в вопросе, кому и сколько досталось воды и дна от самого крупного в мире "водоема с особым правовым статусом".



Убегающий водоем



Уровень воды в Каспийском море - это переменная величина. За последние три тысячи лет он повышался и понижался в пределах порядка 15 метров. Каспий - это бессточный водоем, уровень воды в нем зависит от трех главных факторов: количества осадков, темпов испарения и речного стока. С 1996 года уровень воды в Каспийском море уменьшается на 6,72 см в год. Исторический минимум пока не достигнут: он пришелся на 1977 год (29 м ниже уровня моря). Потом вода в Каспии снова начала прибывать. За последние 20 лет Каспий стал на 1,4 метра мельче; до рекорда - еще порядка метра.



Геофизики из России, США, Франции и Азербайджана считают, что в нынешнем обмелении виновато глобальное потепление. Среднегодовая температура в районе моря за последние 20 лет поднялась на целый градус. По прогнозам специалистов, если климат будет теплеть с нынешней тенденцией, то в ближайшие 75 лет от мелководной северной части Каспия (это значительная часть акватории, доставшейся по Конвенции России) не останется ничего.



Еще одна важная проблема Каспия – значительное уменьшение осетровых. Когда-то их обитало здесь более 80% от общего мирового количества. Но объемы вылова рыбы стабильно росли. Максимальными они были в 1970-е годы и достигали 29 тысяч тонн в год. В водах Гурьевской и Мангышлакской областей Казахской ССР вылавливали до 30% общей добычи осетровых Каспия.



Когда осетры и белуги оказались на грани вымирания, страны Прикаспия начали вводить квоты на вылов, а затем и вовсе отказываться от этого промысла.



До 2010 года в разные периоды общая квота на вылов осетровых по всему Каспию составляла 998 тонн. В 2011 году запрет на вылов осетровых приняли все пять стран региона. Однако этот шаг мало повлиял на браконьеров. Произошел скачок стоимости черной икры на мировом рынке. В прошлом году икра каспийского осетра стала стоить $4000 за килограмм.



Ни озеро, ни море



Вопрос о правовом статусе Каспийского моря оставался неурегулированным после распада Советского Союза. Частично он определялся устаревшими соглашениями между СССР и Ираном, частично - двусторонними договоренностями. Помимо прочего, сложности были связаны с формальным определением Каспия - в зависимости от того, считать ли его озером или морем, его разграничение регулировалось разными положениями международного права.



Спорный статус был поводом для конфликтов при использовании ресурсов, например, между Азербайджаном и Ираном в начале 2000-х годов. Доказанные ресурсы нефти и газа Каспийского региона оцениваются в 4 миллиарда тонн условного топлива, прогнозные запасы - в 18 миллиардов тонн.



Предметом споров был, в первую очередь, механизм раздела Каспия. Некоторые страны, в частности, Азербайджан, предлагали разделить на национальные сектора и дно, и акваторию. Альтернативное предложение заключалось в том, чтобы разделить только дно, а водное пространство оставить в общем пользовании. Иран выступал против деления моря по срединным линиям (границам, зависящим от протяженности побережья), поскольку оказывался в невыгодном положении, и предлагал поделить его на равные части.



В итоге пять государств договорились, что, во-первых, юридически Каспий не является ни озером, ни морем. "Это объясняется набором специфических географических, гидрологических и иных характеристик. Каспий представляет собой внутриконтинентальный водоем, который не имеет прямой связи с Мировым океаном, и поэтому не может рассматриваться в качестве моря. Но в силу своих размеров, состава воды и особенностей дна Каспий не может считаться и озером. В этой связи к Каспийскому морю не применимы как положения Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, так и принципы, используемые в отношении трансграничных озер: на секторы разграничивается только его дно, суверенитет в отношении водной толщи устанавливается на основании других принципов", - пояснил такую коллизию российский дипломат Григорий Карасин.



Транскаспийской трубе быть?



Второе важное достижение конвенции – это то, что прикаспийские страны смогут прокладывать по дну Каспийского моря трубопроводы, причем для этого требуется согласование только той стороны, через сектор которой он пройдет. Что касается соседних государств – их нужно будет просто уведомить о строительстве трубы.



Таким образом, формально это позволит Туркмении построить Транскаспийский газопровод в Азербайджан. Подобный проект обсуждается с середины 1990-х годов. Суть его в том, чтобы, соединив газотранспортные системы этих стран, поставлять туркменский газ транзитом через Грузию и Турцию в Евросоюз. За этот проект активно выступают США и сам Евросоюз, так как он дает Европе реальную альтернативу российскому газу благодаря доступу к значительным туркменским ресурсам (четвертое место в мире по запасам газа). Главным препятствием для проекта ранее считался неурегулированный статус Каспия. К тому же два государства региона - Россия и Иран - не очень-то рады появлению конкурента в виде туркменского газа на рынке Европы. Конвенция это препятствие юридически устраняет.



Однако, как ранее сообщали СМИ, вместе с Конвенцией будет подписан протокол по процедуре оценки воздействия проектов на окружающую среду. По этому документу для строительства трубопроводов по дну Каспия нужно согласие всех прибрежных государств. С одной стороны, экологическая безопасность Каспия, где часто случаются землетрясения, действительно имеет прямое отношение к внутренним делам этих стран. С другой – Россия и Иран могут препятствовать строительству из конкурентных соображений.



Надо заметить и такой важный момент: проект строительства Транскаспийского газопровода постепенно теряет актуальность. В начале 2000-х годов он активно обсуждался в Европе, однако сейчас спрос на газ в Европе падает. Кроме того, строительство похожего газопровода из Азербайджана в Южную Италию (Южный газовый коридор) обошлось в слишком большую сумму – $45 млрд, и это настораживает потенциальных инвесторов.



При этом Туркменистан не намерен снижать объемы экспорта газа в Китай. Недавно сообщалось, что в первом полугодии 2018 года поставки туркменского газа в Китай составили 16 миллионов 356 тысяч тонн, что на 18,75% выше показателя аналогичного периода 2017 года. В 2020 году планируется ввести в эксплуатацию четвертую ветку газопровода Центральная Азия – Китай. Кроме того, Туркмения активно занимается газопроводом TAPI в Индию. В свою очередь, Азербайджан сейчас больше заинтересован в поставках собственного газа через Южный газовый коридор.



Кому и сколько достанется



В соответствии с опубликованной русскоязычной версией Конвенции, каждая прикаспийская страна устанавливает территориальные воды в 15 морских миль, отмеряемых от исходных (береговых) линий. Их внешние границы считаются государственными границами. Каждая страна также устанавливает рыболовную зону в 10 морских миль, прилегающую к территориальным водам. Она получает там исключительное право на промысел биологических ресурсов.



Разграничение дна и недр полностью не конкретизировано. Согласно подписанному в Актау документу, раздел на такие секторы "осуществляется по договоренности сопредельных и противолежащих государств с учетом общепризнанных принципов и норм международного права в целях реализации их суверенных прав на недропользование и на другую правомерную хозяйственно-экономическую деятельность".



В соответствии с документом, страны Каспия регламентируют судоходство в своих территориальных зонах. За этими границами судоходство осуществляется в свободном режиме. Конвенция также запрещает нахождение на территории Каспия вооруженных сил государств, не относящихся к каспийскому региону. Этот момент особенно беспокоит Иран и Россию. Весной 2018 года имели место дипломатические и медийные баталии между Россией и Казахстаном после того, как казахи приняли решение открыть для США порты Актау и Курык для транзита военных грузов в Афганистан. В российских госмедиа обильно сыпались обвинения, что на Каспии после этого решения появятся военно-морские силы США.



Маневры Каспийской флотилии. Фото пресс-службы Минобороны РФ



Только начало



Иранское информационное агентство Farsnews, которое считается медийным органом Корпуса стражей Исламской революции, главного гаранта нынешней политической системы Ирана, характеризовало Конвенцию в духе "друзья договорились, все будет хорошо". При этом западные медиа отмечают, что при подписании Конвенции иранский президент Хасан Роухани указал на необходимость дальнейших переговоров для "окончательного решения вопроса" по разделу водоема. Прикаспийским государствам, по словам Роухани, следует в будущем уточнить свои обязательства "по обеспечению экологической безопасности Каспия".



Британская The Guardian также подчеркивает, что принятая Конвенция это лишь базовый документ, на основании которого можно в дальнейшем договариваться о деталях раздела Каспийского моря. Авторы The Guardian отмечают, что на дальнейших переговорах, возможно, отразится то обстоятельство, что две из пяти прикаспийских стран – Иран и Россия – находятся под санкциями США. В частности, Каспий для Ирана становится тем важнее как транспортный маршрут, чем больше на Тегеран оказывает давление Запад.



Александр Рыбин

13 авг. 18 Источник - фергана

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1534174860

Новости Казахстана

