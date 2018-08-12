Казахстан. Против кого направлена идея всеобщего декларирования доходов? - САМ

18:48 13.08.2018 Фискальная прыть. Против кого направлена идея всеобщего декларирования доходов?



Недавно устами одного из руководителей Комитета государственных доходов Министерства финансов РК наше государство объявило о вероятном введении всеобщего декларирования гражданами страны, начиная с 2020 года, имеющихся у них имущества и доходов.



При этом каждый из нас будет обязан указать и ту наличность, которую мы храним в домашней "заначке", но она не должна превышать эквивалент в 500 минимальных заработных плат, что составляет порядка 14 миллионов тенге. Все средства, которые превышают эту сумму, должны будут храниться на расчетных счетах в банках. И начиная с последнего дня 2019 года, казахстанцы должны будут отчитываться о том, какие суммы хранятся на их счетах.



К этому необходимо добавить, что в эти же сроки придется предоставлять сведения о своих несовершеннолетних отпрысках, а вдруг и на них что-нибудь записано. Для этого в новой декларации, которую обяжут сдавать всех поголовно, в обязательном порядке надо будет указать ИИН ребенка и все, что за ним числится на текущий момент.



В общем, никаких тайн от государства у нас быть не должно. На вопросы типа "а зачем это надо?" дается вроде как обоснованный, но несколько выспренний ответ. Дескать, все делается для того, чтобы эффективнее бороться с теневой экономикой и коррупционными проявлениями.



А посему требуется создание системы всеобъемлющего контроля за доходами и имуществом физических лиц, к коим мы все и относимся. Вот только объяснения такого общего характера для этих самых физических лиц как мертвому припарка. Более того, они вызывают некоторое недоумение. Например, если исходить из логики "мытарей", то получается, что большинство из нас они рассматривают как потенциальных коррупционеров. То ли мы даем "на лапу", то ли нам дают мзду.



Хотя каждый второй из нас может с полной ответственностью заявить, что взяток никогда не брал. На что каждый третий может съехидничать: а потому что тебе не дают. В итоге получается ситуация сродни той, что описана в классической литературе. И потом, кто и как будет проверять, например, то, какие суммы тот или иной законопослушный или не очень законопослушный гражданин на самом деле хранит дома?



Хотя до практической реализации объявленной инициативы есть еще почти полтора года, на душе становится как-то неспокойно. Не то чтобы возникает ощущение, будто государство в очередной раз обходится с нами несколько беспардонно, но какой-то осадок остается. Почему это делается так скоро и вводится как обязательство для всех? По утверждениям отечественных экспертов, казахстанское законодательство и без того достаточно четко очерчивает круг лиц, которые обязаны сдавать декларации о доходах. К ним относятся государственные служащие, работники бюджетной сферы и военнослужащие. Теперь же налоговики, похоже, хотят обеспечить в этом вопросе тотальный охват всех граждан.



Такое ощущение, что кому-то опять невтерпеж оказаться впереди планеты всей в плане фискальной прыти. А как быть с тем, что, согласно Конституции, Казахстан является государством, гарантирующим своим законопослушным гражданам все свободы и права, обеспечивающим им нормальную и спокойную жизнь? Да, конечно, можно сказать, что четкая и грамотная налоговая политика является приоритетной задачей любого государства и залогом его процветания.



Тем более что если бросить ретроспективный взгляд на историю, то взимание налогов является древнейшей функцией государства и одним из базовых условий успешного экономического развития и реализации его социальных обязательств перед своими гражданами.



Однако, как свидетельствует мировой опыт, в то же время фискальные меры должны быть направлены на предотвращение коррупции, выявление фактов незаконного обогащения и конфликта интересов. Но для этого существуют имущественные декларации публичных служащих. Чувствуете разницу? Она хоть небольшая, но имеет принципиальный характер.



По данным Всемирного банка, более 150 стран мира ввели требования о декларировании имущества, и многие из них делают такие декларации публичными. При этом преследуется вполне понятная и прозаическая цель – общественный доступ к декларациям намного увеличивает их антикоррупционную ценность, поскольку гражданское общество и СМИ нередко играют ключевую роль в выявлении несоответствий, что приводит к началу официальной проверки деклараций компетентными органами.



Как показывает анализ, система деклараций существует во многих странах мира, однако единого стандарта нет, поскольку в каждом конкретном случае она имеет свои особенности. В то же время все системы строятся вокруг двух ключевых целей: первая – предотвращение незаконного обогащения, вторая – урегулирование конфликта интересов различных групп населения. В то же время основной акцент в связи с гигантскими масштабами коррупции делается на публичных должностных лицах, или, проще говоря, на чиновниках разного уровня.



Здесь следует заметить, что введение системы декларирования в Казахстане, помимо всего прочего, объясняют и международными обязательствами, которые наша страна взяла на себя в связи с имплементацией соответствующей конвенции Организации Объединенных Наций, где закреплено положение о декларировании доходов и имущества должностных лиц.



Опять же, обратите внимание на разницу между формулировками, которые содержатся в международных правовых нормах, и тем, что предлагают наши фискалы. Аналогичные положения закреплены в ряде документов Всемирного банка, Организации экономического сотрудничества и развития и других международных институтов, с которыми Казахстан имеет тесные связи. Помимо соблюдения международных обязательств, введение декларирования должно стать сдерживающим инструментом от коррупции в системе государственных закупок, нецелевого расходования бюджетных средств и связанных с этим практиками кумовства, непотизма и конфликта интересов.



Как видим, это вовсе не означает, что декларирование доходов должно быть всеобщим и обязательным для всех граждан страны. Известно, что все познается в сравнении. К примеру, в США система декларирования применяется с 1977 года. Чиновники различных рангов, парламентарии, служащие исполнительных ведомств обязаны подавать декларацию финансового состояния, которая включает множество пунктов. Перечислим некоторые из них:



– данные о полном заработке, дивиденды, проценты по вкладам, доходы от движимого и недвижимого имущества, гонорары;



– финансовые и иные доходы, полученные от неправительственных организаций;



– подарки, стоимость которых превышает 50 долларов США, полученные от любых лиц и организаций;



– перечень транспортных, развлекательных и иных сопоставимых услуг, оплаченных не из личных или бюджетных средств (с указанием источника);



– финансовые и иные обязательства, задолженности по ним;



– соглашения и договоренности с различными организациями о возможной работе в них;



– список наименований всех корпораций, компаний, фирм и других форм организации бизнеса, организаций, не преследующих цели получения прибыли, а также общеобразовательных и других институтов, с которыми служащий непосредственно или через жену, несовершеннолетних детей либо других членов его семьи в настоящий момент имеет дело.



Под "делом" в данном случае понимается "любой сохраняющийся финансовый интерес и любые связи" чиновника с этими организациями независимо от того, в каком качестве он выступает;



– список всех личных кредиторов чиновника, кредиторов его жены, малолетних детей и других проживающих вместе с ним членов семьи;



– сведения о наличии у всех вышеуказанных лиц недвижимой собственности;



– сведения об источниках происхождения имущества, его составе и стоимости;



– сведения об имеющихся депозитах, полученных и выданных займах, а также полученных кредитах.



Проверкой предоставленных данных занимаются специальные лица или группы лиц, комиссии, которые при необходимости могут запрашивать дополнительную информацию, вызывать на беседу самих чиновников, проводить расследование. При серьезных нарушениях возможно привлечение к уголовной ответственности. В США государственные чиновники высокого уровня проходят обязательную проверку на полиграфе. Часто это условие закрепляется в должностной инструкции или контракте на работу.



Если кто-то из претендентов на работу в госструктурах не проходит такую проверку, с ним могут даже расторгнуть договор. В США государственные служащие, а также конгрессмены и сенаторы обязаны предоставлять в Управление по вопросам этики информацию о своих расходах и доходах, а также расходах и доходах своих близких родственников (детей, супруга или супруги, родителей).



Что же касается отчетности (декларирования) физических лиц, не связанных с государственной службой, то такое декларирование больше акцентирует внимание на налоговой отчетности.



Каждый налогоплательщик своевременно (существуют квартальные отчеты, ежемесячные, годовые) подает декларацию и уплачивает налоги. Декларации для физических лиц содержат всю информацию о полученных доходах, осуществленных расходах и любых иных платежах, которые были произведены за отчетный период. Налоги в США играют важную роль в устройстве экономической системы, и потому там придается принципиальное значение тому, чтобы каждый американец и владелец грин-карты своевременно отдавал государству часть заработанных средств. Так как некоторые налоги взимаются косвенно, то при покупке товаров и услуг физическому лицу выгодно указывать все полученные доходы и произведенные расходы за отчетный период, поскольку при суммировании снятых косвенных налогов общая сумма, с которой должны быть уплачены налоги, может быть существенно снижена. Предусмотрены и другие налоговые льготы, чтобы стимулировать подотчетность граждан. Система штрафов для всех физических лиц (вне зависимости от статуса) устроена так, что значительно превышает размер налогового сбора. По состоянию на 2016 год, либо человек платит 33 и более процентов от своего дохода в налоговую службу, либо штрафуется на сумму от 100 % и более.



Данная схема позволяет подвергать госслужащих в США двойному контролю: они отчитываются перед государством о своих доходах и расходах как физические лица, а также как государственные служащие в рамках этических и уголовно-правовых норм. В Великобритании действует не менее жесткая система декларирования и подотчетности граждан, вне зависимости от их статуса и принадлежности к системе государственного управления, а ее основу составляет налоговое декларирование (подача налоговых деклараций) доходов граждан.



Британская фискальная система устроена так, что основная функция по формированию сдаваемой отчетности возложена на работодателей, которые несут ответственность за составление и отправку отчетности по системе PAYE (Pay As You Earn – плати за то, что заработал). Сами же граждане, которые имеют дополнительные доходы, не связанные с их работодателем, обязаны представлять дополнительные отчеты лично в Королевскую службу доходов и сборов в установленные законом сроки. Если дополнительных доходов, кроме как в компании своего работодателя, не имеется, то гражданин освобождается от ежегодного составления и предоставления декларации о доходах.



Декларации граждан, имеющих дополнительные доходы, сдаются ежегодно двумя способами на выбор: либо на бумажном носителе, либо в электронном виде. Процедура осуществляется непосредственно через сайт Королевской службы доходов и сборов. Что же касается обязательства декларировать и публиковать информацию о своих расходах лиц, входящих в систему государственного управления, то особые обязательства имеются у членов парламента и членов Палаты лордов.



Такое усиление контроля за расходами и доходами было введено в 2010 году, когда после проведенных проверок были выявлены факты расходования бюджетных средств членами обеих палат парламента на личные цели.



Что же касается нашей ситуации, то пока в этом смысле большинство вопросов повисает в воздухе. Например, в каком виде будут сдавать декларации те казахстанские граждане, доход которых ограничивается только лишь зарплатой, пенсией или стипендией? Означает ли всеобщий налоговый охват, что усилия фискалов будут одинаково направлены на выявление как уклоняющихся от сдачи декларации отечественных толстосумов, так и представителей социально уязвимых слоев нашего общества? А еще любопытно то, с какой целью все это делается? Чтобы любыми способами удержать на плаву банки второго уровня, поскольку госбюджет уже не в состоянии сделать это сам? А есть ли в этом вообще какой-то смысл? Неужели кто-кто всерьез полагает, что это может вызвать неописуемый энтузиазм среди рядовых граждан?



Ведь и без того понятно, что не самые бедные казахстанцы всеми мыслимыми и немыслимыми способами будут стремиться обойти налоговое законодательство, как они делали это до сих пор. Значит, основная тяжесть этого, говоря образно, оброка ляжет на плечи самых законопослушных, а, следовательно, бедных граждан. А кто-нибудь просчитывал, как это отразится на социальной температуре общества, и к чему, в конце концов, это может привести? Складывается странное ощущение, что будоражить общественное мнение становится в последнее время неким трендом в работе наших фискальных органов. К чему бы это?..



Автор: Артур Линевич

12 авг. 18 Источник - camonitor.kz

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