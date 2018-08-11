Поиск корней привел венгров к изучению казахского языка – Онайша Мандоки

19:55 13.08.2018 Кайрат Матреков



Этническая казашка Онайша Мандоки, почти 40 лет прожившая в Венгрии, рассказала, как и зачем венгры изучают казахский, пишет сайт радио Азаттык.



Замужество

"В Венгрию в 1980 году нас приехало 12 человек. Я согласилась выйти замуж за Коныра (ныне покойный тюрколог Иштван Коныр Мандоки), и мы с друзьями, родственниками и моим отцом приехали сюда. С тех пор живу в Будапеште. Это было советское время, тогда сложно было выехать за границу, нам помог Олжас Сулейменов.



Кому нужно, чтобы русскоязычные не знали казахский язык?



"По своей основной специальности я учитель русского языка. Окончила Атырауский педагогический институт. По приезде сюда я поняла, что смогу работать лишь на казахском языке, потому что, кроме Коныра, никто не владел казахским.



Было много русскоязычных. Английский я тогда еще не знала. Это был период, когда только начала изучать венгерский. С 1985 года я начала обучать венгров казахскому, у меня были тысячи студентов.



Это не моя специализация,



но благодаря знанию родного языка я стала "специалистом по казахскому"



В те годы я дополнительно консультировала министерство иностранных дел (Венгрии) по вопросам культуры и традиций стран Центральной Азии.



Суверенитет вызвал интерес к Казахстану и казахскому языку

После приобретения Казахстаном суверенитета в 1990-е годы о стране начали говорить. Венгры начали изучать свою историю через казахов. Те, кто заинтересовался родственными связями, стали проявлять интерес к изучению казахского языка. И сейчас этот интерес вырос вдвое.



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В основном казахский язык хотят изучать венгры и кипчаки -



жители, которые верят в связь между венграми и казахским родом кипчак



Большинство из них – лингвисты, историки, географы и этнографы.



Изучающие затруднений не испытывают, потому что оба языка похожи по структуре построения предложений, спряжениям. Различий мало. Дети это сразу чувствуют и хорошо осваивают. У венгров никаких сложностей с изучением казахского нет. Они изучают не только язык, но и все, что связано с жизнью казахов: учатся ездить верхом, играть на домбре, кобызе, валять войлок, прясть с веретеном, собирать юрту. Именно через язык проявляют интерес к истории.



Обучение я начинаю с беседы с учениками. Дальше уже по интересам – пословицы, поговорки, рассказы, легенды… Учим не только грамматику.



Сейчас я уже на заслуженном отдыхе, но продолжаю работать.



Обучая языку, я приобретаю силу. Мы живем в Европе, но говорим на своем языке



Сына также воспитываю по-казахски.



Родной язык нельзя забывать

Меня беспокоит ситуация с казахским языком на родине. Такое ощущение, что казахскоязычные люди остались лишь в сельской местности. Объявили независимость и дали свободу. Однако всему есть предел, в том числе это касается и свободы. Знать иностранные языки – это хорошо, однако и родной тоже нельзя забывать.



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Конечно, привыкнуть к новому месту проживания было нелегко. Месяц рядом со мной находились родственники, поэтому как-то не заметила, было весело. Но после их отъезда почувствовала себя одинокой.



В 1981 году я оформляла документы и тогда узнала, что в Будапеште проживают всего три выходца из стран Азии. Когда я шла по улице, все оборачивались мне вслед. Когда оказалась здесь, сразу записалась на курсы венгерского и за год хорошо освоила язык.



Позднее стала работать в Академии наук и одновременно журналистом.



В советское время выходили журналы "Советский Союз", "Девушки, женщины", "Факел". Я брала интервью для этих журналов на венгерском языке и переводила их на русский. В университете проводила со студентами практические занятия. Так началась моя преподавательская деятельность.



Как живет казахская диаспора?

Расказала Онайша Мандоки и о казахах, проживающих в современной Венгрии.



- По официальным данным, в стране проживает 200 казахов. У всех есть работа. Живут хорошо. Мы встречаемся на мероприятиях и сообща решаем, если кто-либо нуждается в помощи. Одна проблема – у нас нет казахской школы.



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В Сегедском университете преподают казахский язык, однако, как я слышала, студенты экзамены по предмету не сдают. Прежде сдавали тесты по казахскому языку и получали сертификаты. Сейчас я планирую взяться за это дело. Думаю, число желающих изучать казахский язык возрастет, потому что здесь не выдают диплом (университетский) без знания двух языков". Источник - 365info.kz

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