Румынские мамалыжники. Восточноевропейская оперетта, - Э.Лимонов

00:21 14.08.2018 Мамалыжники

восточноевропейская оперетта



Эдуард Лимонов



Мамалыга - это такая кукурузная каша. Желтого цвета. Я ел в Приднестровье. Не скажу, что понравилась, но каша - чего с нее возьмешь? Пища румынских и молдавских крестьян.



Теперь, вы не думайте что Румыния это нечто незначительное. Это по европейским масштабам вполне среднего размера страна. У нее почти 20 миллионов населения, точнее- 19,6 миллионов, в то время как во всем собою уши прожужжавших государстве Нидерландах - меньше 17,2 миллионов.



И если когда-либо мечты правых в Румынии и правых в Молдавии осуществятся, и две страны воссоединятся, будет у них свыше 23 миллионов. Я бы не хотел бы, но они меня спрашивать не станут, ведь так?



В 1992-м, когда я увешанный гранатами, пистолет на ремне, плюс автомат висит на правом плече, оборонял город Бендеры, тогда нам противостояло в городах подполье "Молдавский Народный Фронт". А на фронте - молдавские части. Мои товарищи из Приднестровской Республики называли противников "румынами" уже тогда.



Сейчас попытаюсь объяснить, что, собственно, происходит сейчас в Румынии и в Бухаресте.



В пятницу вечером и в ночь с пятницы на субботу на площади Виктории в столице Румынии Бухаресте наблюдалось скопление протестующих, утверждают, что до 100?000 их собралось. А противостояли им румынские жандармы.



Протестующие требовали отставки правительства и смены экономического курса страны. Но они не требовали отставки президента Румынии, а им является с 2014 года Клаус Йоханнис. Звучит немцем, да? Так он и есть этнический немец. Сакс из немцев-колонистов, его предки переселились в Румынию далеко в прошлом, в XII веке. Это как если бы у нас стал бы президентом какой-нибудь немец Поволжья. Могло быть, но пока не случилось.



Румынские жандармы атаковали румынских митингующих слезоточивым газом и водометами. Сурово, надо сказать, жестко. Были ранены около 450 человек, 36 из них -жандармы. А арестованы чуть больше 30 человек.



Что интересного в этой истории? Ну, что 100 тысяч - это много даже для Москвы, немало. Для Бухареста - очень много.



Президент Клаус Йоханнис с 2014 года ведет непримиримую борьбу с коррупцией. Говорят, удавалось ему собрать и до полумиллиона протестующих не так давно.



Действительно непримиримую борьбу ведет, не улыбайтесь. Посадил множество министров из противостоящей ему Социал-Демократической партии (СДП).



Однако коррупционеры, может быть, не так уж раздражают Румынию, во всяком случае социал-демократы быстро оправились от ударов президента и имеют большинство и в парламенте, и в правительстве. До 44%, в то время, как партия президента набрала только 20%.



Ну, вам стало понятно противоречие, да? Противоречие между парламентским большинством и президентом.



Приблизительно такая же ситуация в Молдавии. Президенты Румынии и Молдавии Йоханнис и Додон зачастую выступают совместно и единым фронтом.



У румын в новом времени репутация чуть лучше чем у цыган. Вино, скрипки, аферы, мошенничества, помпезность, высокомерие. Какой-то из российских императоров считал что "румын" - это профессия. Действие многих оперетт из восточноевропейской жизни происходит в Румынии, хотя и в Венгрии - тоже. Оперетт, заметьте, - не опер.



Между тем, румыны серьезные люди. Это даки, их древние племена довольно успешно воевали с римлянами, пока покоренные римской государственностью не стали римской провинцией.



В Румынию в эпоху Римской империи был сослан поэт Овидий и румыном был мировая знаменитость православный граф Влад Дракула. А также - большой умница и экстремист, правый политик, родственный Гитлеру и Муссолини, - капитан Кодряну, основавший "Железную Гвардию".



Нация талантливая. Чтобы не суесловить назову отца дадаизма Тристана Тцара, драматурга Эжена Ионеску, философов и историков религий Мирче Элиадеи Чиорана. Ну, и присоединю все же к этой румынской "золотой" элите Николаэ Чаушеску. Сын сапожника этого заслуживает за доблестную смерть.



Видите, какая румыны культурная сила, а ?



Мамалыжники - это народная им кличка. Так же, как итальянцев наш народ небрежно обозвал "макаронниками", а высокомерных французов - "лягушатниками", хотя лягушачьи лапки пробовали немногие из них.



Поскольку я знаю французский, то в Приднестровье свободно читал молдавские вывески и общался с молдавским народом, какое-нибудь "табла д’онорэ" кириллицей запросто читалось как искаженная "доска почета".



Я прошу вас обратить внимание на Румынию.



В 1987, по-моему, году, если не ошибаюсь, у них случилась афера Тимишоара, когда местные либеральные жулики, чтобы побыстрее скинуть Чаушеску, решились в городке Тимишоара на подделку расстрела якобы силами спецслужб - "секюритатэ". Я немедленно тогда сообразил, что ловкие потомки графа Влада Дракулы свезли из окрестных моргов мертвецов, раскрасили их и вывалили в одну яму. И пригласили журналистов.



Якобы "жертвами режима Чаушеску" их представили. В Румынии никогда не считали, что немного обмана - это плохо.



Когда обман открылся, Чаушеску был уже мертв, расстрелян вместе с верной подругой - женой Еленой. Говорят, теперь у них там возник культ Чаушеску.



Вы за кого в противостоянии Клауса и СДП?



Клауса, я догадываюсь, они выбрали за то что он немец. При немце будет порядок - я думаю, румыны тут рассуждали как русские. Русские же считают, что немцы - это порядок?



Румыны в свое время оккупировали нашу Одессу. И если мы вдруг ослабнем - не сомневайтесь, они туда еще раз придут, в Одессу. А то, что она сейчас украинская, значения не имеет. Источник - СвободнаяПресса

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