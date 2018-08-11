 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Путин убил очередное море. Теперь Каспийское, - В.Сокирко
00:25 14.08.2018

Путин убил очередное море. Теперь Каспийское
Россия, Казахстан, Иран, Азербайджан и Туркменистан подписали конвенцию. Но рулит здесь опять Россия

Виктор Сокирко

Старый анекдот. Два хохла разговаривают: "Мыкола, ты чув про Мертвэ морэ?" "Ну?" "Шо ну - Путин вбыв!". К Мертвому море в Израиле российский президент не имеет никакого отношения, это так, присказка, а вот Каспийское море, которое считалось прежде, в советские времена, едва ли не внутренним, сегодня стало поводом для территориальных разногласий. Море омывает берега пяти стран, каждая из которых теперь получила статус на 15 морских миль, плюс еще 10-мильную рыболовную зону. Сейчас договорились - Каспийское море разделили поровну, общее пользование территории остается в пользовании всех сторон.

Есть несколько "но". Первое - соблюдение норм экологии. Второе - запрет на размещение военных объектов стран, которые не являются подписантами договора. Образно говоря, американцы нервно курят в сторонке и "ловить рыбку" в здешних водах им в ближайшее время вряд ли получится. Хотя хотелось бы. Например, через тот же Азербайджан, который всячески пытаются подтянуть под флаги НАТО. Но Баку пока готов открыть пляжи Апшерона только для туристов, а не для американских военных - договоренности с Россией гораздо важнее. Это вам не Грузия, с ее "проблемными" Абхазией и Южной Осетией.

Как говорится - без угроз, но в акватории Каспийского моря Россия занимает лидирующие позиции.

Моряки Северного, Тихоокеанского, Балтийского и Черноморского флотов к коллегам с Каспия относятся с легкой иронией - разве это море? Действительно, размер Каспийского моря далеко не океанский. Там нет авианосцев, крейсеров, атомных подводных лодок, да и протяженность морской акватории не превышает 700 миль - в общем "лужа". Тем не менее, Каспийская флотилия считается самой мощной в регионе и вполне способна обеспечить безопасность России в регионе.

Основные места базирования флота и морской пехоты - города Махачкала (106-я бригада кораблей), Астрахань (73-я бригада кораблей) и Каспийск (бригада морской пехоты и учебно-тренировочный лагерь "Скорпион"). В состав флотилии входят три десятка кораблей и катеров различного проекта. Самыми оснащенными считаются два сторожевика проекта "Гепард". Корабли "Татарстан" и "Дагестан" несут на своем борту артиллерийское, торпедное и ракетное вооружение.

Сторожевик "Татарстан" является флагманом Каспийской флотилии. В составе флотилии имеются также корабли других классов - малые артиллерийские корабли. Оснащенные противокорабельными ракетами и средствами противовоздушной обороны, они способны закрыть все пространство Каспийского водного бассейна. Из недавно введенных в строй - малые ракетные катера "Град Свияжск" и "Углич".

"Наличие сил российского флота на Каспийском море вполне соответствует интересам национальной безопасности России в регионе, - говорит официальный представитель ВМФ капитан 1 ранга Игорь Дыгало. - Технические характеристики наших кораблей превосходят по всем показателям зарубежные аналоги. Обученность экипажей и подразделений морской пехоты тоже на порядок выше".

Основными целями Каспийской флотилии является охрана прибрежной акватории, борьба с браконьерством и защита национальных интересов в районах добычи нефти. Подобные цели декларируются и другими государствами, имеющими выход к Каспийскому морю. Однако в количественном и качественном отношении их военно-морские силы заметно отстают от российских.

Крупной морской группировкой на Каспии обладает и Иран, представленный тремя военно-морскими базами, одна из которых используется в учебных целях. Характерной особенностью иранской флотилии является отсутствие крупных кораблей. Основу военной мощи иранского флота на Каспии составляют ракетные катера китайского и немецкого производства. Имеется несколько катеров собственной разработки. Адмиралы из Тегерана неоднократно заявляли о постройке кораблей более крупного класса - эсминцев и фрегатов, однако дальше разговоров дело так и не сдвинулось.

Второе место по мощи военно-морских сил на Каспийском море с Ираном мог бы разделить Казахстан. Казахстан хотя и отстает по общему количеству техники, но имеет в своем составе несколько более серьезных кораблей. Флагманом является ракетный катер "Казахстан", разработанный российским ЦМКБ "Алмаз" и построенный на казахском заводе "Зенит" в городе Уральске. Основа вооружения корабля - противокорабельные ракеты. Казахстан также заказал три ракетных катера в Южной Корее. Самым же массовым классом техники военно-морских сил Казахстана являются патрульные катера - их насчитывается более полусотни.

Достаточно большим флотом на Каспии располагает и Азербайджан. У этой страны имеется один сторожевой корабль и пять ракетных катеров, построенных еще в советское время. Кроме того, в боевом составе азербайджанского флота есть пять сторожевых катеров различных проектов, в том числе и закупленных у Турции. Самым массовым типом техники в ВМС Азербайджана являются десантные корабли - "наследство" со времен СССР.

Туркменистану досталось после распада Советского Союза еще меньше военной техники. В настоящее время эта страна располагает всего двумя ракетными катерами и десятью патрульными катерами. Есть у туркменских моряков еще десантный катер, санитарный и буксир.

В общем, состав военно-морских сил государств Каспийского бассейна достаточно разнороден как в количественном, так и в качественном составе. Лидерами бесспорно можно назвать российскую и иранскую флотилии. При этом заметны серьезные отличия в подходе к их формированию. Если Россия основной упор делает на ракетные и артиллерийские корабли, то Иран предпочитает по старинке укреплять малотоннажный флот.

Причина здесь в том, что Россия как бы восполняет пробел по усилению незаслуженно "обиженной" Каспийской флотилии - подтягивая ее вооружении по численности и качеству к остальным своим флотам. А Иран основные усилия по развитию флота направляет в зону Персидского залива.

Играет свою роль и тот факт, что в Тегеране не считают Россию страной-агрессором и не строят планов по территориальному переделу российских прибрежных зон на Каспии. Впрочем, и Москва не видит серьезных противников среди стран Каспийского бассейна. А наше военно-морское присутствие в большей степени направлено на борьбу с браконьерством и международным терроризмом.

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1534195500
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