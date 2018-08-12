Джалолатдин Рахимов назначен Генеральным директором "Узинфоком"

05:48 14.08.2018 Рахимов Джалолатдин назначен Генеральным директором ООО "Единый интегратор по созданию и поддержке государственных информационных систем "Узинфоком". Об этом сообщается на официальном сайте организации.



На этом посту Джалолатдин Рахимов сменил Азиза Мухитдинова, исполнявшего обязанности главы "Узинфоком" с сентября 2017 года.



Джалолатдин Рахимов является выпускником Ташкентского государственного технического университета.



В 1998-2005 годах в разных должностях работал в СП "Узмаком", "Узпак", Аппарате совета национальной безопасности.



В 2005-2012 годах возглавлял Центр развития и внедрения компьютерных и информационных технологий "Узинфоком".



С 2012 года до нынешнего назначения работал в сфере IT на разных позициях. См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане Источник - ca-news.org

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