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|Джалолатдин Рахимов назначен Генеральным директором "Узинфоком"
05:48 14.08.2018
Рахимов Джалолатдин назначен Генеральным директором ООО "Единый интегратор по созданию и поддержке государственных информационных систем "Узинфоком". Об этом сообщается на официальном сайте организации.
На этом посту Джалолатдин Рахимов сменил Азиза Мухитдинова, исполнявшего обязанности главы "Узинфоком" с сентября 2017 года.
Джалолатдин Рахимов является выпускником Ташкентского государственного технического университета.
В 1998-2005 годах в разных должностях работал в СП "Узмаком", "Узпак", Аппарате совета национальной безопасности.
В 2005-2012 годах возглавлял Центр развития и внедрения компьютерных и информационных технологий "Узинфоком".
С 2012 года до нынешнего назначения работал в сфере IT на разных позициях.