С.Жээнбеков подарил Н.Назарбаеву в честь Дня Астаны 100-летний русский колониальный самовар

05:55 14.08.2018 Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков подарил казахстанскому коллеге Нурсултану Назарбаеву в честь Дня столицы необычный самовар, изготовленный в Азии более ста лет назад. Об этом сообщает пресс-служба библиотеки первого президента Республики Казахстан.



После сувенир был передан на хранение в экспозицию Библиотеки.



"Подарочный экземпляр украшен восточными узорами и инкрустирован поделочными камнями", - говорится в сообщении.



"История самоваров начинается с 1740 года. Первые самовары были изготовлены на Урале на заводах Демидова. Через некоторые время к производству самоваров присоединились и тульские предприятия. После присоединения Средней Азии к Российской империи потребность в самоварах стала расти. Причиной тому послужила большая популярность культуры чаепития в Средней Азии. Несколько российских предпринимателей организовали в Бухаре и Самарканде производство азиатских самоваров. Азиатские самовары отличались формой, отделкой и декором в виде восточных узоров и инкрустацией поделочными камнями", - отмечается в тексте.



Напомним, 6 июля в Казахстане отмечался государственный праздник - День Астаны. 20 октября 1997 года столица Казахстана была перенесена из Алматы в Астану, которая на тот момент называлась Акмолой. Такое решение Верховный Совет Казахстана принял 6 июля 1994 года. Кроме того, эта дата совпадает с днем рождения президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, который в этом году отпраздновал 78-летие. Источник - ca-news.org

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