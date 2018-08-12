Акима Усть-Каменогорска Тумабаева выгоняют с работы - задавил пешехода

05:58 14.08.2018 Аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов во время заседания в областном акимате предложил руководителю Усть-Каменогорска Куату Тумабаеву уволиться, сообщает YK-News.kz.



"Я считаю, что Куат Тумабаев не имеет морального права занимать такую высокую должность. Я предложил написать ему заявление об уходе по собственному желанию", - сказал Ахметов.



Напомним, Куат Тумабаев проходил свидетелем по делу о смертельном ДТП в Риддере.

Вечером 15 апреля заместитель акима города Риддер Бауржан Курманбаев в состоянии алкогольного опьянения сбил насмерть молодого человека. В момент трагедии в салоне авто также находился аким Усть-Каменогорска Куат Тумабаев. В результате ДТП мужчина скончался на месте до приезда скорой.



Ранее на совете по этике департамента по делам государственной службы и противодействию коррупции по Восточно-Казахстанкой области (ВКО) заявили, что Тумабаев не полностью соответствует занимаемой должности. Участники совета заявили, что своими действиями он нанес ущерб имиджу государственной службы. Источник - YK-News.kz

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