Кыргызский хвосто-урановый Майлуу-Суу вошел в число самых грязных городов мира

06:03 14.08.2018 Практически каждый мегаполис мира может считаться грязным, не очень пригодным к хорошей жизни местом. Но есть города с таким уровнем загрязнения, что ученые выносят их в отдельный список. Вот 10 самых мрачных с точки зрения экологии мест планеты, где не рекомендовано жить никому, сообщает rambler.ru.



Аддис-Абеба (Эфиопия)



В связи с урбанизацией и ростом численности населения город Аддис-Абеба столкнулся с дефицитом пресной воды и жесткой антисанитарией. Грунтовые воды загрязнены промышленными и муниципальными отходами. В истоках рек, которые годами служили источником питьевой воды, обнаружен высокий уровень хрома.



Мумбаи (Индия)



Мумбаи является восьмым городом в мире по численности населения: здесь проживает 12,7 миллиона ​​человек, и это только по официальным данным. Дороги обслуживают более 700 тысяч частных транспортных средств в день, что вызывает не только дикие пробки, но и сильное загрязнение воздуха. Уровень шума вообще не поддается описанию. Так же, впрочем, как и процентное содержание в воздухе оксида азота, которое приводит даже к кислотным дождям.



Нью-Дели (Индия)



Большинство преждевременных смертей в Нью-Дели связано с сильнейшим загрязнением воздуха. Согласно докладу Всемирной организации здравоохранения, сделанному еще в 2014 году, Нью-Дели держит первое место среди всех 1 600 городов мира: уровень загрязнения воздуха здесь в 10 раз превышает допустимый максимум.



Мехико (Мексика)



Эксперты уверяют, что дышать в Мехико сравнимо с выкуриванием двух пачек сигарет в день. Сейчас состояние города немного улучшилось, но еще в 1990-е годы ООН заявляла, что воздух здесь может убивать пролетающих мимо птиц.



Порт-о-Пренс (Гаити)



Из-за ненадежных электросетей жители Порт-о-Пренса предпочитают использовать дизельные генераторы в качестве достойной альтернативы. Кроме того, они активно используют уголь и вообще все, что горит, для приготовления пищи. Эти факторы плюс привычка сжигать мусор и достаточная загруженность дорог делают Порт-о-Пренс не самым приятным для жизни городом.



Норильск (Россия)



Норильск - крупнейший в мире центр по переработке тяжелого металла. Четыре миллиона тонн кадмия, меди, свинца, никеля, мышьяка, селена и цинка попадают в воздух каждый год. Город настолько загрязнен, что жители страдают от десятков болезней: здесь самая высокая вероятность развития рака, болезни легких, крови, кожных заболеваний и даже депрессии. Растительности просто не существует, ягоды и грибы ядовиты, так как в воздухе содержится большое количество диоксида серы.



Дакка (Бангладеш)



В Дакке находится до 95 процентов официально зарегистрированных в стране кожевенных заводов. Эти предприятия устарели и сваливают в реки до 22 тысяч кубических литров токсичных отходов каждый день. Один из этих токсинов - шестивалентный хром, который приводит к развитию рака.



Карачи (Пакистан)



Население Карачи - 22 миллиона человек. Даже без промышленных заводов такое количество народа просто топит окружающую природу в собственных отходах. Отработанные изделия из текстиля, пластика и кожи плавают в сливных водах химических заводов. Восемь тысяч тонн твердых отходов сбрасывается в Аравийское море ежедневно.



Майлуу-Суу (Кыргызстан)



Майлуу-Суу - шахтерский городок на юге Кыргызстана, известен как одно из самых загрязненных мест во всем мире: именно сюда свозились радиоактивные отходы со всего Советского Союза.



Линьфэнь (Китай)



Добыча угля на всей территории китайской провинции Линьфэнь делает ее одним из самых ужасных мест на планете. Если в 1980-е годы по степени тяжести вреда, причиненного здоровью, воздух в Мехико можно было приравнять к выкуриванию в день двух пачек сигарет, то в Линьфэне жители до сих пор потребляют количество канцерогенов, сравнимых с тремя пачками. Подавляющее большинство страдает от рака и хронических проблем с легкими. Источник - 24.kg

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