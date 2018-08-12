Дикари-мырки загадили Иссык-Куль. Как это остановить?

12:53 14.08.2018 Читатель VB.KG прислал полное боли сообщение: "Дикари-мырки загадили Иссык-Куль. Как это остановить?".



Поводом послужило видео, опубликованное в одной из популярных групп в Instagram, которое сопровождается следующим текстом:



"Я не знаю, как можно достучаться до людей. Зачем гадить то, что мы должны передать будущему поколению? Невозможно смотреть на весь этот мусор. В воде плавают пакеты, бутылки, фантики от конфет. Скутеры вообще отдельная тема, запах и привкус бензина везде!!!! Село Бостери".



Что должно произойти в сознании наших сограждан, чтобы они прекратили разбрасывать везде мусор? Что должно произойти с чиновниками, чтобы они начали делать свою работу?...





Источник - Вечерний Бишкек

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