|Узбекистан и Киргизия обменяются приграничными участками
13:03 14.08.2018
Власти Киргизии и Узбекистана обменяются земельными участками в рамках процесса делимитации государственной границы.
Как сообщает Интерфакс, Киргизия и Узбекистан завершили очередной этап переговоров по делимитации и демаркации границ.
"По итогам переговоров киргизский эксклав Барак, относящийся к Кара-Суйскому району Ошской области (юг Киргизии), переходит Узбекистану, в свою очередь, Узбекистан предоставляет Киргизии равноценный земельный участок, соприкасающийся с Ак-Ташской сельской управой Кара-Суйского района Ошской области", - заявил представитель киргизской стороны Байыш Юсупов.
Отмечается, что местные жители согласились с решением комиссии.
Процесс делимитации киргизско-узбекской границы планируется завершить в 2018 году, чтобы в 2019-м приступить к демаркации. На сегодняшний день делимитировано 85% границы.
В 2017 году сообщалось, что озеро Сладкое в Купинском районе Новосибирской области России после демаркации границы оказалось на территории Казахстана.