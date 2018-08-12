Представитель "Талибан" рассказал о повестке переговоров в Узбекистане

13:08 14.08.2018 Представитель делегации политического офиса движения "Талибан" в Дохе Мохаммад Сохейль Шахин рассказал о повестке переговоров, прошедших в Узбекистане.



Делегация политического офиса движения "Талибан" в Дохе в ходе визита в Узбекистан обсудила перспективы мирного урегулирования ситуации в Афганистане, вопросы вывода иностранных войск и обеспечение безопасности железных дорог и линий электропередачи, идущих из Узбекистана, сообщил агентству Reuters представитель движения Мохаммад Сохейль Шахин.



Как сообщалось ранее, делегация катарского офиса "Талибан" во главе с его руководителем Шир Мухаммадом Аббасом Станикзаем посетила Узбекистан с рабочим визитом 7?10 августа.



По словам Мохаммада Сохейля Шахина, представители "Талибан" встретились с министром иностранных дел Узбекистана Абдулазизом Камиловым и специальным представителем президента Узбекистана по Афганистану Исматуллой Иргашевым.



"Состоялся обмен мнениями с официальными лицами Узбекистана по вопросам вывода иностранных войск и о том, как добиться мира в Афганистане", - сказал он.



Представители "Талибан" также встретились с должностными лицами США, чтобы обсудить детали возможных мирных переговоров. Правительство Афганистана планирует объявить второй в этом году режим прекращения огня, приуроченный к предстоящему празднованию исламского праздника Ид аль-Адха (Курбан хайит).



В то же время в разных частях Афганистана продолжаются ожесточенные бои, что приводит к большим жертвам среди военнослужащих и полиции и угрожает безопасности проведения парламентских выборов, запланированных на октябрь.



Высокопоставленный представитель "Талибан" заявил об открытии в Ташкенте политического офиса с целью улучшения связей и демонстрации того, что талибы не намерены поддерживать местные повстанческие группы, пишет Reuters. Однако в МИД Узбекистана "Газете.uz" сообщили, что "офис не открывался, и вопрос об его открытии не обсуждался".



Узбекистан экспортирует в Афганистан электроэнергию, плодоовощную продукцию, нефтепродукты, минеральные удобрения, участвует в реализации проектов в строительной, энергетической, горнорудной сферах, в области образования. Компанией "Узбекистон темир йуллари" проложена железнодорожная линия Хайратон - Мазари-Шариф. При содействии Узбекистана в Афганистане возведены мосты, проложены линии электропередачи, оптико-волоконные кабели и сети водоснабжения. Источник - Газета.uz

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