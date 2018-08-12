 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 14.08.2018
14:40  National Interest: Россия вернулась на Ближний Восток и там останется
14:15  Курбан хайит в Узбекистане отпразднуют 21 августа
13:49  Foreign Affairs: Пхеньян блестяще обвел Вашингтон вокруг пальца
13:39  Рахмон с 1/09 повышает зарплаты, стипендии, пенсии и пособия
13:31  Эрдоган объявил о бойкоте американской электроники
13:08  Представитель "Талибан" рассказал о повестке переговоров в Узбекистане
13:03  Узбекистан и Киргизия обменяются приграничными участками
12:56  Кыргызстан - это одно из немногих мест в мире, где русских все еще любят
12:53  Дикари-мырки загадили Иссык-Куль. Как это остановить?
12:49  Казахстан. За кубок "Золотая сова" сразятся лучшие снайперы мира
06:03  Кыргызский хвосто-урановый Майлуу-Суу вошел в число самых грязных городов мира
05:58  Акима Усть-Каменогорска Тумабаева выгоняют с работы - задавил пешехода
05:55  С.Жээнбеков подарил Н.Назарбаеву в честь Дня Астаны 100-летний русский колониальный самовар
05:48  Джалолатдин Рахимов назначен Генеральным директором "Узинфоком"
05:46  Вашингтон против Москвы - это не просто санкции, это война, - В.Катасонов
05:37  Сумеют ли РФ и Турция договориться по Идлибу, - Ю.Паниев
00:34  Чем отличаются валютные кризисы в России и Турции
00:30  Там говорил Заратуштра. О русском академике, ставшем легендой Памира
00:28  Курды объявили войну США, - Заур Караев
00:26  Турция – Иран: брак по расчету или..? - С.Тарасов
00:25  Путин убил очередное море. Теперь Каспийское, - В.Сокирко
00:24  Какие ответные российские санкции могут эффективно ударить по США?
00:21  Румынские мамалыжники. Восточноевропейская оперетта, - Э.Лимонов
00:17  Черные агрономы. Как дед Елены Ханги создавал хлопковую зависимость Туркестана, - А.Космарский
00:12  Тюркский вектор и евразийская интеграция в Казахстане, - А.Пахолин
Понедельник, 13.08.2018
19:55  Поиск корней привел венгров к изучению казахского языка – Онайша Мандоки
18:48  Казахстан. Против кого направлена идея всеобщего декларирования доходов? - САМ
18:41  Много нас, а он один. Прикаспийские государства поделили и море, и озеро, - А.Рыбин
18:37  Тимур. В трехкомнатной квартире их жило девять человек, это еще было неплохо... (эссе), - Э.Ханымамедов
18:29  Турция пытается спасти падающую лиру. Нацвалюта продолжает обесцениваться
17:13  ЦентрАзия - защищена! Google Chrome начал помечать HTTP-сайты как небезопасные
17:07  Талибы* обсудили в Ташкенте мирное урегулирование ситуации в Афганистане
17:03  Американский эсминец "Карни" вошел в Черное море. "Ротация будет постоянной"...
16:59  В горах Таджикистана в результате жесткой посадки вертолета погибли пять человек
16:54  Эрдоган почувствовал удар в спину
15:07  Чемпионат Азии по Qazaq kuresi в Астане будут судить иностранцы
13:21  Народные массы, их мышление, роль в истории и проблемы России
07:52  Насколько велик шанс политического коллапса в Саудовской Аравии?
07:50  Отца товарища Си делают отцом нации. Историю Китая переписывают, чтобы понравиться первому лицу
07:31  Китайский вопрос в мировых геополитических раскладах, - В.Павленко
07:23  Исламисты готовят нападение на ЦА, в том числе на Казахстан? - САМ
07:20  Синьцзян стал воспитательным полигоном. Китай отрабатывает технологии контроля на уйгурском меньшинстве, - М.Коростиков
07:10  Статус по морю гулял. Как президенты пяти государств решили судьбу Каспия, - "Къ"
07:06  Падение лиры вынуждает Эрдогана играть по правилам Кремля, - И.Субботин
07:03  Каспийскую конвенцию подстраховали "Калибрами" и "Кинжалами", - В.Мухин
07:01  Китай захватывает иранский рынок, - А.Комраков
00:57  Каспий наконец-то обретает свой статус, - С.Тарасов
00:02  Сирию и Ирак так и не удалось вычленить из "шиитского пояса", - С.Шакарянц
Воскресенье, 12.08.2018
21:53  США открывают ящик Пандоры в Южной Азии, - С.Кожемякин
15:22  Путин анонсировал создание "Каспийского экономического форума"
15:19  Актау. Главы пяти государств подписали Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Афганистан   |   Узбекистан   | 
Представитель "Талибан" рассказал о повестке переговоров в Узбекистане
13:08 14.08.2018

Представитель делегации политического офиса движения "Талибан" в Дохе Мохаммад Сохейль Шахин рассказал о повестке переговоров, прошедших в Узбекистане.

Делегация политического офиса движения "Талибан" в Дохе в ходе визита в Узбекистан обсудила перспективы мирного урегулирования ситуации в Афганистане, вопросы вывода иностранных войск и обеспечение безопасности железных дорог и линий электропередачи, идущих из Узбекистана, сообщил агентству Reuters представитель движения Мохаммад Сохейль Шахин.

Как сообщалось ранее, делегация катарского офиса "Талибан" во главе с его руководителем Шир Мухаммадом Аббасом Станикзаем посетила Узбекистан с рабочим визитом 7?10 августа.

По словам Мохаммада Сохейля Шахина, представители "Талибан" встретились с министром иностранных дел Узбекистана Абдулазизом Камиловым и специальным представителем президента Узбекистана по Афганистану Исматуллой Иргашевым.

"Состоялся обмен мнениями с официальными лицами Узбекистана по вопросам вывода иностранных войск и о том, как добиться мира в Афганистане", - сказал он.

Представители "Талибан" также встретились с должностными лицами США, чтобы обсудить детали возможных мирных переговоров. Правительство Афганистана планирует объявить второй в этом году режим прекращения огня, приуроченный к предстоящему празднованию исламского праздника Ид аль-Адха (Курбан хайит).

В то же время в разных частях Афганистана продолжаются ожесточенные бои, что приводит к большим жертвам среди военнослужащих и полиции и угрожает безопасности проведения парламентских выборов, запланированных на октябрь.

Высокопоставленный представитель "Талибан" заявил об открытии в Ташкенте политического офиса с целью улучшения связей и демонстрации того, что талибы не намерены поддерживать местные повстанческие группы, пишет Reuters. Однако в МИД Узбекистана "Газете.uz" сообщили, что "офис не открывался, и вопрос об его открытии не обсуждался".

Узбекистан экспортирует в Афганистан электроэнергию, плодоовощную продукцию, нефтепродукты, минеральные удобрения, участвует в реализации проектов в строительной, энергетической, горнорудной сферах, в области образования. Компанией "Узбекистон темир йуллари" проложена железнодорожная линия Хайратон - Мазари-Шариф. При содействии Узбекистана в Афганистане возведены мосты, проложены линии электропередачи, оптико-волоконные кабели и сети водоснабжения.

Источник - Газета.uz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1534241280
Новости Казахстана

 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  