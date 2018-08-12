Эрдоган объявил о бойкоте американской электроники

13:31 14.08.2018 Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о бойкоте продукции американской электронной промышленности. "Америка экономически нападает не только на нас, но на Китай и Россию, Иран и Европу. Даже на Канаду. Но против нас начата операция. Мы будем бойкотировать американскую электронику. У них есть iPhone, но есть ведь и Samsung, у нас есть компания Vestel",- приводит ТАСС слова президента Турции.



"Я обращаюсь к нашему деловому сообществу. Самый лучший ответ будет засучить рукава и работать. Не закрывайте свои склады, производите товар. А ту продукцию, которая конкурентоспособна и востребована за рубежом, экспортируйте, экспортируйте и еще раз экспортируйте",- заявил господин Эрдоган. Он также призвал граждан Турции менять доллары на лиру.



Напомним, объявленные Нацбанком Турции меры по борьбе с валютным кризисом в стране оказались исключительно ситуативными - турецкая лира вчера, 13 августа, лишь замедлила падение к доллару. Поводом для обвала лиры служили санкции США против глав МВД и Минюста Турции и рост экспортных пошлин США на турецкие металлы. Но, по мнению экспертов, сами по себе действия Вашингтона не в состоянии сильно изменить текущую ситуацию в экономике Турции: причиной долгосрочных проблем называют вмешательство президента Турции в денежно-кредитную политику национального банка и недоверие рынков к плану бюджетной консолидации. Источник - kommersant.ru

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