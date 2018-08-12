Foreign Affairs: Пхеньян блестяще обвел Вашингтон вокруг пальца

13:49 14.08.2018 Если дипломатические усилия потерпят крах, единственной альтернативной стратегией для американской администрации останется денуклеаризация Корейского полуострова за счет силового давления



Два месяца назад президент США Дональд Трамп провел исторический саммит с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном в Сингапуре. Для Трампа ключевая цель встречи заключалась в том, чтобы северокорейский лидер взял на себя обязательство по денуклеаризации, т. е. в одностороннем порядке отказался от своего ядерного оружия. Ким Чен Ын стремился провести диалог с Трампом как с равным лидером ядерной державы. Также Пхеньян стремился ослабить американскую политику "максимального давления", показав Китаю и России, что КНДР добросовестно пытается договориться с Соединенными Штатами. Ким Чен Ын не собирался в одностороннем порядке отказываться от ядерного оружия, которое он назвал "заветным мечом правосудия" Северной Кореи, он никогда к этому не стремился, пишут Анкит Панда и Випин Наранг в статье для издания Foreign Affairs.



Через шестьдесят дней после саммита в Сингапуре все идет очень хорошо - для Ким Чен Ына. Трамп отчаянно продолжает утверждать, что в Сингапуре ему удалось разобраться с северокорейской ядерной угрозой, а КНДР тем временем продолжает расширять свой арсенал ядерного оружия и баллистических ракет. Пхеньян блестяще разыграл свою дипломатическую партию. Северная Корея выиграла много времени, демонстрируя незначительные шаги по сворачиванию своей ядерной программы, например, частично разрушив свой ядерный испытательный полигон и площадку для испытания ракетных двигателей. Ни один из разрушенных объектов не представляет важности для массового производства ядерного оружия и баллистических ракет. Этих шагов достаточно для того, чтобы держать Трампа под контролем и восстановить торговые отношения с Пекином и Москвой, включая поставки энергоресурсов, т. е. подорвать американскую политику "максимального давления". Как Северной Корее удалось этого достигнуть и чего ожидать в будущем?



В Сингапуре Ким Чен Ын подписал декларацию, обязывающую КНДР "работать в направлении полной денуклеаризации Корейского полуострова". Однако денуклеаризация стоит лишь на третьем месте в списке двусторонних обязательств после установления "новых отношений между США и КНДР" и создания "мирного режима" с США. В настоящий момент Пхеньян напоминает Вашингтону, что необходимо соблюдать последовательность. Процесс денуклеаризации начнется только тогда, когда Вашингтон предпримет усилия по достижению первых двух целей, поскольку они способны полностью трансформировать отношения между США и Северной Кореей. Поэтому неудивительно, что в области разоружения КНДР не предпринимает решительных шагов.



В течение последних двух месяцев Северная Корея придерживается стратегии переговоров с Соединенными Штатами, которая состоит из трех элементов.



Во-первых, Ким Чен Ын демонстрирует готовность пойти на технологические уступки, которые никак не смогут подорвать его способность создавать ядерное оружие. Это весьма разумный шаг. Администрация Трампа положительно интерпретировала видеоматериал и спутниковые снимки демонтажа ядерного испытательного полигона Пхунгери как северокорейский ответ на инициативу Трампа в Сингапуре. И это несмотря на то, что Пхеньян не сделал ни одной уступки в области производства новых баллистических ракет и боеголовок.



Во-вторых, Северная Корея начинает отделять дипломатию на уровне лидеров от продолжающихся переговоров на уровне рабочей группы, пытаясь вбить клин между Трампом и его собственной администрацией. Проще говоря, Ким Чен Ын решил сделать ставку на отношения с Трампом, а не на более скурпулезный подход государственного секретаря Майка Помпео, который сосредоточил свое внимание на деталях "окончательной и поддающейся проверке денуклеаризации Северной Кореи".



Кажется, Северная Корея хочет поставить Трампа перед сложным выбором: продолжить закрывать глаза на отсутствие разоружения и получить желанную "мирную победу" либо подчиниться требованиям американских ястребов и вновь вернуться к напряженности 2017 года. Два последних заявления Пхеньяна подтверждают данную интерпретацию. Во-первых, после визита Помпео в Пхеньян в начале июля 2018 года в КНДР пожаловались на его "прискорбный" подход, требующий одностороннего разоружения. В КНДР также добавили, что "хорошие личные отношения", достигнутые между главами двух государств, будут дополнительно укреплены в процессе будущих диалогов.



В начале августа Трамп получил еще одно письмо от Ким Чен Ына. Это свидетельствует о попытке Пхеньяна сохранить положительный дипломатический импульс на уровне лидеров. Трамп назвал письмо "очень приятным". Похоже, глава Белого дома хочет и дальше рассматривать саммит в Сингапуре как дипломатическую победу. После саммита в Сингапуре Ким Чен Ын решил выстраивать отношения непосредственно с Трампом. Помпео должен был встретиться с ним в июле, во время своего визита в Пхеньян, однако Ким Чен Ын вместо этого предпочел посетить картофельную ферму.



В-третьих, Северная Корея успешно использует свое дипломатическое маневрирование с Соединенными Штатами в качестве дополнительного рычага, чтобы вбить клин между США и Южной Кореей по вопросу о межкорейском мирном процессе. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин столкнется с непростой дилеммой. С одной стороны, Пхеньян ждет ясного ответа от Южной Кореи относительно обещаний экономических дивидендов, озвученных в ходе саммита в пограничном пункте Пханмунджом. С другой стороны, Сеул испытает давление со стороны США, заинтересованных в том, чтобы Южная Корея подтолкнула Ким Чен Ына к реальным шагам в направлении денуклеаризации, которые Помпео и секретарь по национальной безопасности Джон Болтон могли бы разрекламировать как реальный прогресс в сфере разоружения КНДР.



В настоящий момент Ким Чен Ын явным образом одерживает вверх. Что необходимо предпринять США, чтобы исправить ситуацию? США могли бы потребовать от КНДР раскрытия информации о ядерном и ракетном арсенале, а также реальных шагов в сфере ограничения производства ядерного и ракетного оружия. Ким Чен Ын мог бы согласиться на это в обмен на снижение санкционного давления и, возможно, в обмен на формальный или неформальный мирный режим и гарантии безопасности, подкрепленные сокращением военного присутствия США. Это могло бы убедить КНДР в достаточной сдерживающей силе ее арсенала, предотвратив его неограниченный рост.



Эти цели являются достижимыми для обеих сторон. Это единственный способ избежать катастрофы на Корейском полуострове. Если дипломатические усилия потерпят крах, единственной альтернативной стратегией для американской администрации останется денуклеаризация Корейского полуострова за счет силового давления.



Александр Белов Источник - REGNUM

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