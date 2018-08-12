Курбан хайит в Узбекистане отпразднуют 21 августа

14:15 14.08.2018 Как и во время других религиозных праздников, в этот период узбекистанцы смогут отдохнуть три дня.



Курбан хайит – один из главных праздников исламского мира, соединяющий в себе традиционно мусульманские, зороастрийские и буддистские черты. В эти дни приверженцев ислама призывают к объединению, доброте и милосердию к ближнему.



По традиции мужчины в день праздника отправляются в мечети, чтобы произнести утреннюю молитву, затем совершается жертвоприношение, в Узбекистане это чаще всего бараны, реже петухи или индюки. Цель ритуала – не жестокость, а жертвенность. Человек не оставляет себе мясо, а раздает его соседям.



Еще один необходимый атрибут – праздничный плов. Во время Курбан хайита его будут готовить не только почти в каждом доме, но и прямо на улицах в огромных котлах. Источник - Sputnik

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