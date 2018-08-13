КазМинэконом Сулейменов уверяет, что получил от США гарантии не пострадать от антироссийских санкций. Вот же дурень...

17:34 14.08.2018 США дали гарантию Казахстану по антироссийским санкциям сегодня, 13:0854173 22 Министр национальной экономики Казахстана Тимур Сулейменов заявил, что антироссийские санкции США не должны повлиять на интересы Казахстана, передает корреспондент Tengrinews.kz. "Я хотел бы подчеркнуть, у нас есть хороший диалог с нашими американскими партнерами с точки зрения того, чтобы санкции, которые вырабатываются, не затрагивали экономические интересы нашей страны. У них достаточно хорошее понимание. Даже в процессе разработки и администрирования санкций они дали нам гарантию, что будут учитывать интересы нашей страны. С другой стороны, у нас хороший диалог с экономическим блоком российского правительства с точки зрения оценки, как это повлияет на Россию и каким образом сделать так, чтобы опять же (не затронуть - прим.) интересы Казахстана", - сказал журналистам Тимур Сулейменов, комментируя колебания курса тенге. Министр нацэкономики отметил, что в связи с ситуацией с курсом тенге угроз для исполнения бюджетных программ в правительстве не видят. "На данный момент уточнение бюджета, которое у нас бывает осенью, оно производится не только в связи с макроэкономическими факторами, но и зависит от исполнения бюджета, от хода развития экономики в целом. Пока мы делаем оценку: каким образом движется наша экономика, как исполняется государственная программа, какая ситуация в отраслях по областям. В зависимости от этой комплексной оценки мы решим, стоит ли делать уточнение или нет. Одного изменения курса для уточнения бюджета недостаточно", - отметил Тимур Сулейменов. "На следующий трехлетний бюджет на 2019-2021 годы мы анализ проводим. Во многом он зависит от факторов, которые сложно прогнозировать, от денежно-кредитной политики США, от влияния санкций на экономику наших ближайших соседей и партнеров по экономической интеграции", - резюмировал министр нацэкономики. Источник - tengrinews.kz

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