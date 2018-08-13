 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В Киргизии хотят поменять спикера Парламента Жумабекова. Уж больно ничтожен...
19:38 14.08.2018

14 августа 2018 - Марина Осипова

О смещении Дастана Жумабекова с поста спикера ЖК КР речь не идет

Газета "Ачык Саясат" опубликовала "вброс", что с наступлением нового парламентского года занимаемого поста может лишиться спикер Дастан Жумабеков.

"...ни рыба ни мясо, не справляется с работой, что становится минусом для власти, решен вопрос о его отставке. Говорят, на должность спикера нацелился Иса Омуркулов. Поэтому господин Иса встал на сторону президента, проявляет безразличие к аресту старых соратников. Об этом пробурчали люди из его окружения", - пишет издание.

Новый премьер – Абылгазиев, а спикер – Омуркулов? 11
Источники VB.KG в парламенте утверждают, что никаких разговоров о том, что Жумабеков может уйти с позиции торага ЖК КР нет.

- Возможно, кому-то очень хочется, чтобы спикером стал другой депутат. Но никаких обсуждений на этот счет нет. Поэтому говорить о каких-то других кандидатурах просто нелепо, - считает собеседник редакции, пожелавший остаться неназванным.

Впрочем, отечественный парламент структура временами непредсказуемая, так что не исключено, что в сентябре там действительно произойдут какие-то изменения.

Источник - vb.kg
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