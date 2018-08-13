Узбекистан получит от Киргизии анклав Барак

20:08 14.08.2018 Киргизия передаст Узбекистану расположенный на его территории анклав Барак. Об этом 14 августа сообщило агентство "Интерфакс".



Член межправительственной комиссии по делимитации и демаркации киргизско-узбекской границы, первый заместитель полномочного представителя правительства Киргизии в Ошской области Байыш Юсупов рассказал журналистам, что договоренность о судьбе Барака была достигнута на очередном этапе переговоров. Территория анклава станет узбекской, а Узбекистан взамен передаст Киргизии равноценный земельный участок, прилегающий к границе со стороны Ак-Ташской сельской управы Кара-Суйского района Ошской области. Земля уже описана, все протоколы составлены, осталось дождаться лишь ратификации решения президентами двух стран.



По словам Юсупова, местные жители согласились с таким решением вопроса. Они устали от проблем, связанных с поездками в другие регионы Киргизии. Узбекские пограничники до сих пор не пропускают жителей Барака в Киргизию через пограничный пункт рядом с анклавом. Им приходится делать крюк в 600 километров, чтобы перейти границу в Баткенской области.



Граница между Киргизией и Узбекистаном устанавливалась советской властью в 1924-1927 годах, когда никому не приходило в голову, что некогда эти территории станут независимыми государствами. Во многих местах границу провели условно, что вызвало сложности при разделении республик в начале 1990-х годов. Активная работа по демаркации границы началась после смерти президента Узбекистана Ислама Каримова в 2016 году. Преемник Каримова Шавкат Мирзиеев и тогдашний президент Киргизии Алмазбек Атамбаев довольно быстро демаркировали 85% границы.



Однако оставшиеся 15% – это самые сложные участки, и работа над ними затянулась. "Скажу откровенно, процесс идет очень тяжело, в некоторых местах дома расположены в шахматном порядке, сегодня нам приходится решать те проблемы, которые накапливались и не решались десятилетиями", – рассказал "Интерфаксу" Юсупов.



На территории Киргизии расположены несколько анклавов Узбекистана. Барак – единственный анклав Киргизии в Узбекистане. Его площадь составляет 230 гектаров. В прошлом в селе Барак проживало более 1000 человек. Здесь выращивали хлопок и пшеницу, но из-за проблем с границей возникли трудности с их поливом. Сельчане стали выращивать кукурузу, но и для нее не хватает воды. В 2008 году сообщалось, что в селе проживают 625 человек. В марте 2014 года в селе насчитывалось 35 семей. В августе 2014 года журналисты узнали, что в реальности в Бараке остались лишь 20 человек. "Если они не будут присматривать за домами, то жители Узбекистана спокойно могут прийти, вырвать двери и окна, выкрасть скотину", – пояснил местный житель Камилжан Амирбаев, переехавший в "большую Киргизию".



Быт жителей Барака напрямую зависит от политических решений властей Узбекистана. Впервые об изоляции села было объявлено в начале 2000-х годов. Сельчане не могли общаться с внешним миром несколько месяцев. В 2010 году власти Ошской области пообещали жителям Барака выделить землю в Киргизии, но обещание не было исполнено. Тогда в 2011 году сельчане обратились за помощью к тогдашнему президенту США Бараку Обаме. Они попросили, чтобы он решил их проблемы "как тезка". По неофициальным данным, Обама ответил, что не может вмешиваться в дела других стран, но готов помочь жителям анклава деньгами. В 2013 году снова было объявлено о блокаде села. В 2014 году власти Киргизии вновь объявили о программе переселения жителей Барака на "большую землю". Но сельчане посетовали, что предлагаемые компенсации слишком малы, а выделяемая земля не обустроена. Там нет ни дорог, ни воды.



В 2017 году изучающий эту проблему географ из университета Ньюкасла Ник Мегоран заявил, что существуют три варианта решения проблем киргизо-узбекских анклавов. Это обмен территориями, создание коридоров от границ к анклавам, а также внедрение свободного передвижения на приграничной территории. Мегоран указывал, что обмен территориями трудно осуществить из-за нежелания местных жителей переселяться либо менять гражданство. Коридоры, по словам Мегорана, сложно выстроить и охранять. Мегоран склонялся к варианту со свободным перемещением. Такая схема применяется Бельгией и Нидерландами. На приграничной территории, где существуют 24 анклава, бельгийцы и голландцы могут перемещаться без всяких затруднений. Источник - Фергана

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