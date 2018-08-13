Казахстан принял у России 243 объекта ракетного комплекса "Зенит-М" на космодроме "Байконур"

21:17 14.08.2018 13 августа 18



Казкосмос модернизирует полученную инфраструктуру, чтобы запускать экологически чистые ракеты и предоставлять услуги по доставке в космос другим странам.

Казахстан принял все 243 объекта космического ракетного комплекса (КРК) "Зенит-М", расположенные на площадках 42, 43 и 45 космодрома "Байконур", сообщила пресс-служба Аэрокосмического комитета Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности РК.

"Казахстан совместно с Россией реализует проект создания экологически безопасного нового космического ракетного комплекса (КРК) "Байтерек" на космодроме "Байконур". Этот проект имеет стратегическое значение для Казахстана. Он позволит нашей стране обеспечить сохранение и дальнейшее развитие космодрома "Байконур", а также выйти на мировой рынок пусковых услуг", – говорится в ответе на запрос Informburo.kz.

Проект реализуют на базе объектов наземной космической инфраструктуры существующего космического ракетного комплекса "Зенит-М" на космодроме "Байконур".

При этом российская сторона отвечает за создание экологически чистой ракеты-носителя среднего класса нового поколения "Союз-5", а казахстанская сторона – за модернизацию наземной космической инфраструктуры "Зенит-М".

Реализация проекта "Байтерек" идет в соответствии с ранее утвержденной Дорожной картой на 2017 – 2022 годы.

Технико-экономическое обоснование проекта "Байтерек" проходит необходимые экспертизы. По итогам и результатам заседания Республиканской бюджетной комиссии примут решение об объеме финансирования проекта.

2 июля Нурсултан Назарбаев ознакомился с работой Национального космического центра.

"По моему поручению совместно с французской стороной мы запустили завод по сборке искусственных спутников Земли. В ближайшее время мы осуществим сборку собственных спутников. У нас имеется своя пусковая установка, к 2022 году будет готова ракета "Зенит". Таким образом, наша космическая промышленность выходит на новый технологический уровень, а Казахстан становится полноценной космической державой", – отметил глава государства.

1 июня сообщалось, что Россия передает Казахстану инфраструктуру космического ракетного комплекса "Зенит-М". Источник - mdai.gov.kz

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