Бишкек и Ташкент снимают приграничные проблемы, - В.Панфилова

07:35 15.08.2018 Киргизия отдает Узбекистану Барак



Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

14 авг. 18



Киргизия и Узбекистан обменяются приграничными территориями в рамках продолжающегося процесса делимитации госграницы. Узбекской стороне перейдет киргизский эксклав Барак. Узбекистан обещает передать Киргизии равноценный участок плодородной земли. Если обмен пройдет безболезненно, это может стать прецедентом для других анклавов, которых в Ферганской долине немало.



Член межправительственной комиссии по делимитации и демаркации киргизско-узбекской государственной границы, первый заместитель полномочного представителя правительства Киргизии в Ошской области Байыш Юсупов сообщил журналистам, что Киргизия и Узбекистан завершили очередной этап переговоров по делимитации и демаркации границ и по итогам стороны решили произвести обмен приграничными участками. "По итогам переговоров киргизский эксклав Барак, относящийся к Кара-Суйскому району Ошской области (юг Киргизии), переходит Узбекистану, в свою очередь, Узбекистан предоставляет Киргизии равноценный земельный участок, соприкасающийся с Ак-Ташской сельской управой Кара-Суйского района Ошской области", – сказал Интерфаксу Юсупов. По его словам, местные жители согласились с таким решением межправительственной комиссии, так как годами чувствуют неудобства, связанные с пересечением госграницы.



Представитель межправкомиссии отметил, что процесс делимитации киргизско-узбекской госграницы планируется завершить в этом году, чтобы в 2019 году приступить к процессу демаркации. "Скажу откровенно, процесс идет очень тяжело, в некоторых местах дома расположены в шахматном порядке, сегодня нам приходится решать те проблемы, которые накапливались и не решались десятилетиями", – добавил Юсупов.



Приграничные проблемы достались новым независимым государствам в наследство от СССР. Административная граница трех союзных республик – Таджикистана, Узбекистана и Киргизии – прошлась по Ферганской долине без учета рельефа местности и этнической принадлежности проживающих в долине людей. Впоследствии это условное разделение стало государственной границей. Положение в регионе усугублялось наличием восьми анклавов. Значительная часть пограничных проблем региона связана именно с анклавами, которые, будучи оторванными от основной территории страны, порождают многочисленные проблемы, которые нередко заканчивались кровопролитными столкновениями и даже гибелью людей.



Киргизский политолог Марс Сариев отметил "НГ", что эксклав Барак это, по сути, одна деревня, в которой было 300 домов. "Было – это потому, что пару лет назад начался процесс переселения этнических киргизов на территорию Киргизии. Им были выделены земельные участки и даже субсидии на строительство домов. Сейчас там осталось всего несколько киргизских семей. Думаю, что обмен территориями произойдет безболезненно. Узбекская сторона предоставит равнозначный участок земли. Никаких коллизий не возникнет. Разве что оппозиция президенту Жээнбекову попытается на этом обмене заработать политические очки", – сказал Сариев. По его словам, это жест доброй воли со стороны Ташкента. "После смены власти в Узбекистане отношения между нашими странами заметно улучшились. Решены многие проблемы.



Александр Князев, эксперт по Центральной Азии и Среднему Востоку, сказал "НГ", что прецеденты обмена спорными участками в узбекско-киргизской практике демаркации границы уже были созданы в конце прошлого года. "Пока там все прошло успешно, бесконфликтно, поскольку речь шла о не особо значимых в хозяйственном плане и ненаселенных участках. Барак, по которому сейчас достигнуто соглашение, – это село на территории около 230 га, где проживает примерно 75 граждан Киргизии. Свою судьбу они должны будут решить сами – остаться на месте и просить о предоставлении им гражданства Узбекистана или переезжать в Киргизию, где государство обязано предоставить им условия жизни, адекватные покидаемым", – отметил эксперт. Второй вариант, по его мнению, может вызывать сомнения. "Совсем недавно большая группа переселившихся на историческую родину афганских киргизов приняла решение вернуться в Афганистан, поскольку обещанной помощи и поддержки со стороны правительства КР они не дождались. Возвращение в достаточно захолустный даже по афганским меркам Ваханский уезд провинции Бадахшана, зажатый границами Китая, Пакистана и Таджикистана, в страну, где идет война без конца и края, в итоге оказалось для них приемлемее Киргизии", – сказал Князев.



Спорных участков между Киргизией и Узбекистаном остается еще более 30, это анклавы Сох и Шахимардан, Джангайл (в узбекской версии Хальмиен) и Чон-Гара-Калча, которые являются районами Узбекистана, но окружены киргизской территорией, участки вокруг Кемпир-Абадского водохранилища и др. По мнению эксперта, там будет в большинстве случаев труднее: в Сохе проживает более 50 тыс. человек, в Шахимардане – около 5 тыс. "Причем, несмотря на юрисдикцию Узбекистана, основное население этих анклавов составляют этнические таджики, которые вряд ли захотят оказаться в Киргизии, где в последние годы резко усилился агрессивный антитаджикский национализм, этому способствуют и пограничные территориальные споры уже между Киргизией и Таджикистаном. В отличие от Барака в большинстве этих анклавов переселение людей выглядит почти невероятным, впрочем, в любом случае Сох и Шахимардан вряд ли уйдут в состав Киргизии", – подчеркнул Князев. Он отметил, что для решения проблем крупных анклавов в мировом опыте известно формирование коридоров с использованием дорог и прохождением через пограничные переходы, для того, чтобы население было связано с материковой территорией своей страны. В отношении анклавов Сох и Шахимардан Узбекистан давно предлагал осуществить этот вариант. В случае с Сохом ситуация усложняется тем, что в районе анклава действует ряд нефтяных скважин, эксплуатируемых предприятиями Узбекистана, в обоих случаях присутствуют и сложности с рельефом местности. Шахимардан является для Узбекистана важнейшим историко-культурным и религиозным местом. Поэтому и "коридорный" вариант также может вызвать осложнения и не является идеальным.



Как сказал "НГ" киргизский эксперт Кубат Рахимов, вопрос обмена территорий нужно обсуждать открыто, с привлечением экспертов и общественности, с тем, чтобы оценить плюсы и минусы сделки. Нет прозрачности, нет экспертизы. А это может привести к новым конфликтам на границе. Поэтому, насколько процесс обмена в случае с эксклавом Барак будет справедливым, настолько и решатся другие подобные проблемы. Источник - независимая газета

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