 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Турецкие министры поплатятся за пастора. Вашингтон давит Анкару "на высшем уровне", - П.Скрыльников
07:41 15.08.2018

Вашингтон намерен давить на Анкару "на высшем уровне"
Павел Скрыльников

14 авг. 18

Американский пастор Эндрю Крэйг Брансон, который был арестован в Турции в октябре 2016 года, 25 июля с.г. отпущен под домашний арест. Однако дело проповедника, обвиненного в связях с Рабочей партией Курдистана (РПК) и сторонниками оппозиционного проповедника Фетхуллаха Гюлена (движением FETO), а также в участии в подготовке провалившегося военного переворота в 2016 году, все еще осложняет отношения Турции и США.

Соединенные Штаты настаивают на немедленном освобождении Брансона, которому грозит 35 лет тюремного заключения. 1 августа на тех чиновников, кого американское правительство считает ответственными за арест Брансона и его содержание под стражей – министра юстиции Турции Абдульхамида Гюля и министра внутренних дел Сулеймана Сойлу, – были наложены санкции американского Минфина. В ответ на это президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган приказал заморозить банковские счета министра юстиции США Джеффа Сешнса и министра внутренних дел США Райана Зинке. "Я проинструктирую своих друзей. Мы заморозим активы, если таковые имеются, судебных и внутренних секретарей США в Турции", – заявил он на конгрессе женского отделения Партии справедливости и развития (ПСР) 4 августа. Президент подчеркнул, что это решение связано именно с делом проповедника: "Последние действия Америки в отношении проблемы пастора Брансона в Измире – шаг, недостойный стратегического партнера". Вашингтон, в свою очередь, ждет от Анкары убедительных доказательств вины Брансона или же его освобождения из-под стражи. "Мы не видели никаких доказательств того, что действия пастора Брансона были противозаконными, и считаем, что правительство Турции держит его под стражей несправедливо", – заявила 1 августа журналистам спикер Белого дома Сара Сандерс.

Эндрю Крэйг Брансон, пресвитерианский пастор церкви "Сообщество Христа" из города Монтрит, Северная Каролина, прожил в Турции 23 года. "Мы получили много запросов от СМИ и рассказали об этом семье пастора. Но в настоящее время мы ждем их разрешения на то, чтобы говорить с журналистами и ссылаться на их слова. Мы не можем дать никаких комментариев или говорить со СМИ от имени семьи Брансон", – сказал "НГР" представитель церкви. Свое пасторское служение он нес в Церкви Воскресения в Измире – маленькой турецкой деноминации. 7 октября 2016 года пастор был вызван в отделение полиции якобы по вопросу продления визы, однако по прибытии был арестован. Обвинение, опубликованное 9 декабря 2016 года, вменяло ему членство в террористической организации и шпионаж.

"Вне всякого сомнения, единоверцы Брансона обращаются к главе государства – президенту Трампу. Республиканская партия традиционно исповедует консервативные ценности, а евангельское движение Америки в большинстве своем поддерживает Трампа", – считает главный редактор журнала "Религия и право" адвокат Анатолий Пчелинцев. На его взгляд, американский президент уже сделал все возможное для освобождения Брансона: "С учетом того, что это пастор, выводы напрашиваются сами собой. Но перевод его под домашний арест свидетельствует о том, что все, что было в его силах, Трамп сделал". "Во время встречи с Эрдоганом этот вопрос поднимался, хотя тот выдвинул свои требования – о выдаче Гюлена. В Турции есть протестанты, но их не так много, и, работая в стране с мощными исламскими традициями, американский пастор сильно рисковал. Для этого нужно либо быть большим энтузиастом, Миссионером с большой буквы, либо ехать туда по заданию своей страны, выполняя определенные политические цели, – но ни в коем случае не утверждаю, что так и было", – полагает Пчелинцев.

Научный сотрудник Стамбульского университета и приглашенный профессор Института стран Азии и Африки МГУ Мехмет Перинчек уверен, что "дело Брансона" используется американской стороной как предлог для усиления давления на Турцию. "Этот случай показывает конфронтацию между Вашингтоном и Анкарой. Внутри страны никакой реакции против христиан нет. Зато есть против США: люди в Турции приходят к выводу, что стратегическим партнером Турции эта страна больше не является. Даже наоборот – является врагом, потому что Вашингтон поддерживает курдских сепаратистов, вооружая их. Поддержка РПК осуществлялась с базы в Инджерлике. Между Турцией и США идет война, экономическая и вооруженная, – в Сирии турецкая армия воюет с РПК, которых США считает сухопутными силами Вашингтона, – сказал он "НГР". – Это дело не связано с религией или профессией пастора. Протестанты, католики и православные могут жить свободно, так же, как и раньше". Версию о том, что Брансон действительно вел антигосударственную деятельность, он не спешит опровергать: "Пастор работал как агент США в Турции, выступая не только против нее или мусульман, но и против России, стараясь реализовать американские планы в нашем регионе".

Тем не менее ситуация с обвинениями в адрес священника отслеживается Комиссией по международной религиозной свободе при Государственном департаменте США (USCIRF). С ее стороны защитой прав священнослужителя занимается заместитель председателя USCIRF Кристина Арриага. В октябре 2017 года именно она и ее коллега, зампред USCIRF Сандра Джолли, стали представителями американского правительства, допущенными в тюрьму Кириклар в Измире, где в то время содержался Эндрю Брансон. Кроме того, как комиссар USCIRF Кристина Арриага встречалась и с патриархом Константинопольским Варфоломеем. Сложно представить, что она не обсуждала вопросы помощи заключенному под стражу пастору с ключевой фигурой христианства в Турции. Кроме того, 8 августа в интервью CBN News она заявила, что в суде против Брансона дают показания бывшие прихожане его церкви в Измире.

Таким образом, если в Турции и воспринимают этот судебный процесс как чисто политический, то американское правительство явно не рассматривает "дело пастора Брансона" в отрыве от общего контекста преследования христиан в странах Ближнего Востока. И в отношении преследования представителей протестантских церквей в регионе США выработали единую политику. Так, в тот же день, когда были введены санкции в отношении турецких министров, – 1 августа с.г. – USCIRF опубликовал требование немедленного освобождения перешедшего в христианство из ислама пастора Юсефа Надархани, который в очередной раз был арестован в Иране 22 июля, и троих членов его деноминации – Сахиба Федаи, Мохаммедрезы Омиди и Ясера Моссаибзадеха. Турция не входит в список вызывающих особую озабоченность USCIRF стран, однако последний ежегодный доклад о состоянии свободы вероисповедания, который комиссия предоставляет Конгрессу, констатирует, что в 2017 году ситуация в ней ухудшилась. В настоящий момент USCIRF рассматривает Турцию как одну из стран "второй категории", в которых "нарушения свободы вероисповедания, допущенные правительством, являются серьезными и характеризуются по крайней мере одним из элементов "систематических, постоянных и вопиющих нарушений", характерных для стран, вызывающих особую озабоченность".

1 августа президент Турции заявил журналистам, что в Турции нет никаких проблем с религиозными меньшинствами, а "сионистская ментальность и язык угроз", на котором с ним разговаривают американские евангелики, неприемлемы. Однако это вряд ли убедит американские власти: первый же пункт списка мер, рекомендуемых ежегодным докладом USCIRF к реализации ради освобождения Брансона, гласит, что на турецкие власти необходимо оказывать давление "на высшем уровне".

Источник - ng.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1534308060
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