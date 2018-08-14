МИД Узбекистана опроверг сообщения об открытии в Ташкенте офиса "Талибана"

07:50 15.08.2018 14 Август, 2018



Министерство иноятранных дел Узбекистана опровергло информацию об открытии политического офиса движения "Талибан" в Ташкенте, сообщил РИА Новости в понедельник представитель узбекистанского МИДа.



Ранее Reuters со ссылкой на представителя талибов сообщил, что движение открыло политический офис в столице Узбекистана.



"Этот вопрос не обсуждался. Никакой офис не открывается", – уточнил собеседник агентства, комментируя информацию об открытии офиса.



На территории Катара находится единственное официальное представительство движения "Талибан". Ранее власти Катара заявляли, что установили контакты с "Талибаном" и приняли его представителей на своей территории по просьбе США.



На прошлой неделе МИД Узбекистана сообщил, что представители "Талибана" 7-10 августа провели переговоры в Ташкенте, обсуждались перспективы мирных переговоров в Афганистане.



В июне в ведомстве заявляли, что власти страны установили контакты с движением "Талибан" для организации их участия в прямых переговорах с правительством Афганистана.



Ранее министерство сообщало, что в декларации по итогам международной конференции по Афганистану в Ташкенте 27 марта была отражена общая позиция о необходимости скорейшего начала прямых переговоров между правительством Афганистана и вооруженной оппозицией, в частности, "Талибан", без выдвижения каких-либо предварительных условий. Источник - centralasian.org

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