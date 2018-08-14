КПП "Кокул" закрыт. Талибы захватили афганский уезд Ойхоним на границе с Таджикистаном

07:52 15.08.2018 Пограничный контрольно-пропускной пункт "Кокул" в Фархорском районе на юге Таджикистана временно прекратил работу после того, как талибы захватили КПП "Ойхоним" на афганской территории.



О том, что боевики движения "Талибан" заняли афганский уезд Ойхоним и одноименный КПП сообщил Радио Озоди Халил Асир, пресс-секретарь губернатора афганской провинции Тахор.



По его словам, в ходе боев за уезд Ойхоним были убиты 13 сотрудников пограничной полиции, семеро ранены.



"Талибы захватили КПП и таможенное оборудование. Сейчас командование правительственных сил в провинциях Тахор и Кундуз готовится к совместной операции в этом районе", сказал Халил Асир.



Мухаммаджон Улугходжаев, пресс-секретарь ГУ погранвойск ГКНБ Таджикистана, заявил Радио Озоди, что у руководства таджикских погранвойск имеется вся информация о ситуации на таджикско-афганской границе, в том числе, в районе КПП "Кокул". Попытки незаконного перехода госграницы в этом районе не зафиксированы, отметил он.



Тем временем, источник в силовых структурах Кулябского региона, подтвердил, что талибы водрузили свой флаг на здании КПП "Ойхоним". Источник - centralasian.org

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