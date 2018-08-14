Казахстанский суд начал сажать граждан Азербайджана. За браконьерство на Каспии

07:54 15.08.2018 В Казахстане четыре азербайджанца получили срок за незаконное рыболовство в Каспийском море

14 Август, 2018



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Четыре гражданина Азербайджана были приговорены казахским судом к шести месяцам лишения свободы по обвинению в незаконном промысле в казахских территориальных водах Каспийского моря.



Окружной суд Каракия в западной Мангыстауской области 14 августа заявил, что азербайджанцы, чьи личности не были раскрыты, были признаны виновными в незаконном пересечении границы и незаконном ловле осетровых в территориальных водах Казахстана.



Суд также постановил, что четырем мужчинам запрещен въезд в Казахстан в течение пяти лет после того, как они завершат свои тюремные сроки.



Азербайджанцы были задержаны казахскими пограничниками в марте этого года. Тогда власти заявили, что пограничникам пришлось использовать огнестрельное оружие, чтобы остановить и задержать мужчин.



Азербайджан, Иран, Казахстан, Россия и Туркменистан 12 августа подписали новую конвенцию о правовом статусе богатого ресурсами Каспийского моря - вопрос, оспариваемый пятью соседями уже более 20 лет. Источник - centralasian.org

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