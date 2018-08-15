Ось очень зла. Как давление со стороны США сплачивает Россию, Турцию и Германию, - "Къ"

08:05 15.08.2018 15.08.2018

Санкции, введенные США против России и Турции, а также торговые пошлины против Евросоюза и той же Турции запустили процесс политического сближения в треугольнике Москва-Анкара-Берлин. Во вторник в столице Турции глава МИД России Сергей Лавров и его коллега Мевлют Чавушоглу демонстрировали взаимопонимание практически по всем вопросам (в том числе сирийскому) и критиковали политику Вашингтона, которая, по их словам, пугает всю Европу. Уже в конце этой недели в Германии встретятся президент РФ Владимир Путин и канцлер Ангела Меркель, которая накануне поддержала Турцию, где из-за конфликта с Вашингтоном рухнула лира. А в сентябре в Берлин отправится и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.



Сергей Лавров в пятый раз за этот год встретился с Мевлютом Чавушоглу. Его визит в Анкару турецкая сторона обставила так, чтобы ни у кого не было сомнений: отношения с Москвой достигли подлинного расцвета.



Лишний раз продемонстрировать это должно было участие господина Лаврова в чисто внутреннем мероприятии МИД Турции - совещании турецких послов в зарубежных странах и постпредов при международных организациях. Такие форумы ежегодно проводит и российский МИД, но туда иностранцев не зовут. В Турции такое иногда практикуется, но только в знак особого расположения. Сергей Лавров подобное приглашение получил. Во вторник он выступил перед турецкими дипломатами, а потом еще около часа общался с ними в закрытом для прессы режиме.



На фоне последних ссор и торговых войн между Вашингтоном и Анкарой, являющимися союзниками по НАТО, такой реверанс в сторону России не выглядел случайным. "Это еще одно подтверждение высокого уровня отношений Анкары и Москвы",- не скрывал удовлетворения в беседе с "Ъ" посол РФ в Турции Алексей Ерхов.



Как Реджеп Тайип Эрдоган бросил вызов США

Как Реджеп Тайип Эрдоган бросил вызов США

Сергей Лавров тоже оценил жест партнеров: "Это наглядный пример высокого уровня взаимного доверия, наши отношения развиваются по возрастающей траектории". Особой благодарности российского министра Анкара была удостоена за то, что не присоединилась к санкциям в отношении Москвы.



Мевлют Чавушоглу старался не отставать от гостя. "Наши двусторонние отношения во всех сферах развиваются положительно",- заявил он. И дал понять, что компромисс возможен даже по сирийской провинции Идлиб, вопрос о которой вызывает острые разногласия между Анкарой и Дамаском. Сирийские власти хотят ее полного возвращения под свой контроль, а Турция этому противится.



На совместной пресс-конференции господин Чавушоглу выразил уверенность в том, что решение проблемы будет найдено. При этом он выступил против того, чтобы "полностью подвергать бомбардировке всю территорию Идлиба". "Это будет самоубийством, будет новым кризисом. Столкновения в дальнейшем могут продолжаться",- предупредил Мевлют Чавушоглу. Со своей стороны, Сергей Лавров отметил, что между ним и коллегой состоялся "профессиональный" разговор, в том числе и по вопросу "реализации в полном объеме договоренностей по зонам деэскалации".



Помимо Сирии оба министра много внимания уделили США, которые обидели своими санкциями и Москву, и Анкару. Мысли дипломатов на этот счет были похожи.



Сергей Лавров охарактеризовал действия Вашингтона как "стремление доминировать везде и во всем, диктовать политику, заказывать музыку в мировых делах без согласования с кем бы то ни было ради того, чтобы достигать преимуществ на мировых рынках, односторонних выгод для своего бизнеса".



"В том числе наказывают своих союзников,- отметил российский министр, явно имея в виду Турцию.- Такая политика не может быть основой для нормального диалога. Санкции незаконны и подрывают все принципы мировой торговли". Прошелся глава МИД России и по американской валюте: злоупотребление ролью доллара, по его словам, может привести к тому, что она будет падать, все больше стран будут от доллара уходить.



Продолжая мысль своего российского коллеги, Мевлют Чавушоглу отметил, что американские санкции вызывают беспокойство не только стран, против которых они направлены. "Все озабочены санкциями. Наш президент (Реджеп Тайип Эрдоган.- "Ъ") заявил Трампу (президенту США Дональду Трампу.- "Ъ"), что такое поведение неправильно и неадекватно",- отметил он. И добавил: ограничительные меры нервируют уже и Евросоюз, где понимают, что "сегодня санкциям подверглась Турция, а завтра на ее месте может быть любая другая европейская страна".



Турецкая валюта обесценивается на глазах под давлением американских санкций и пошлин

Последние действия Вашингтона на турецком направлении - санкции против глав МВД и Минюста, а также рост экспортных пошлин США на турецкие металлы - вызвали неприятие Анкары и сочувствие к ней со стороны Москвы. Причем похоже, что этот дуэт хорошо понимающих друг друга партнеров может превратиться в трио: 13 августа Турцию поддержала канцлер Германии Ангела Меркель, которая еще недавно сама довольно жестко конфликтовала с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. "ФРГ хочет видеть процветающую с точки зрения экономики Турцию, это в наших интересах",- заявила госпожа Меркель, повторив: никто не заинтересован в экономической дестабилизации Анкары. На наметившееся потепление в германо-турецких отношениях указывает и назначенный на конец сентября визит в Берлин президента Эрдогана.



Добавим, что уже в эту субботу, 18 августа, в Германии пройдет встреча Ангелы Меркель и российского президента Владимира Путина. Как рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, речь пойдет о "сверке часов по всем важнейшим проблемам: это, конечно, и международный круг вопросов, это и Украина, это и Сирия, это и рестрикции, с которыми так или иначе сталкиваются сейчас многие страны, и последствия этих рестрикций". Обсудят, по словам господина Пескова, и "Северный поток-2" - проект строительства газопровода, который не раз критиковали власти США.



Владимир Путин и Ангела Меркель в скором времени увидятся еще раз. На 7 сентября намечена четырехсторонняя встреча в Стамбуле. Сообщалось, что президенты России, Турции, Франции, а также канцлер Германии обсудят ситуацию в Сирии. Но вряд ли дискуссии ограничатся только этой темой.



Посол в Анкаре Алексей Ерхов считает, что американские санкции стали определенным катализатором сближения в треугольнике Россия-Турция-ЕС. "Сложившийся контекст стимулирует такие контакты. Международная жизнь проще не становится, а значит, надо встречаться и проводить переговоры. В этом и есть сущность международной дипломатии", - заключил он в беседе с "Ъ".



Турецкие эксперты также обратили внимание на общие интересы "тройки", однако выразили сомнение в том, что этот союз может быть достаточно крепким. "Россия, Турция и Германия - это страны, которые пострадали от американской политики больше, чем многие другие страны мира,- подтвердил "Ъ" бывший глава МИД Турции Яшар Якыш.- Поэтому их сотрудничество важно. Но их трудности в отношениях с США имеют разную природу". Директор института "21-й век Турция" в Анкаре Джахит Армаган Дилек добавил, что Москву, Анкару и Берлин сближает и энергетическая тематика. "У России есть две руки: одна - это "Северный поток", другая - "Турецкий поток". Москва пытается окружить Европу этими газопроводами, а США рассматривают это как потерю Европы,- сказал эксперт "Ъ".- Однако одной энергетики недостаточно для формирования альянса против США. Москва, Берлин и Анкара имеют имперское прошлое, а это усложнит тесное сотрудничество".



Профессор Американского университета (Вашингтон) Антон Федяшин отмечает, что "совместное сопротивление политике США со стороны России, Германии и Турции, а также Китая может в результате принести каждой из этих стран экономические и дипломатические дивиденды". Но не исключено, добавляет эксперт, что "этот же краткосрочный успех в результате приведет к более обостренному витку противостояния" с США, где с приближением ноябрьских промежуточных выборов в Конгресс внутриполитическая борьба будет лишь нарастать.



Владимир Соловьев, Анкара; Сергей Строкань, Кирилл Кривошеев Источник - kommersant.ru

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