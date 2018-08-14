Красные флажки для Запада. Вмешательство США в ближневосточные дела ограничивается все жестче, - Е.Сатановский

08:37 15.08.2018 Красные флажки для Запада

Вмешательство США и Канады в ближневосточные дела ограничивается все жестче

Сатановский Евгений

14 августа 2018



Ситуация на Ближнем Востоке напряженная. Проблемы вокруг базы США в Эт-Танфе были предсказуемы, но резкое обострение американо-турецких отношений, конфликт Саудовской Аравии и Канады и открывшиеся вследствие этих событий перспективы для России стали для экспертов неожиданностью.



Президент Трамп повысил вдвое пошлины на алюминий и сталь из Турции, не скрывая, что это связано с проблемами в двусторонних отношениях. "Я только что утвердил повышение вдвое пошлин на сталь и алюминий в отношении Турции, в то время как их валюта, турецкая лира, быстро падает в отношении нашего очень сильного доллара!" – написал он в "Твиттере". – (Пошлины) на алюминий сейчас будут составлять 20 процентов, на сталь – 50 процентов". Потепление отношений Анкары и Вашингтона в ходе выработки согласованной политики, касающейся Манбиджа, два месяца назад закончилось, не успев оформиться во что-то угрожающее интересам России в Сирии, хотя такие предпосылки были. США и Турция находятся в тупике по поводу торговли, оборонных сделок (в том числе из-за намерения Анкары закупить российские С-400), будущего американской миссии в Сирии и характера российско-турецких контактов.



Игра на лире

1 августа Минфин США ввел санкции в отношении министра внутренних дел Турции Сулеймана Сойлу и министра юстиции Абдулхамита Гюля. Причиной стало то, что Анкара не позволяет вернуться на родину проживающему в Турции протестантскому пастору Эндрю Брансону, которого турецкие власти обвиняют в связях с террористами. Брансон был арестован в 2017 году по обвинению в связях с Рабочей партией Курдистана и ФЕТО – последователями исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, живущего в США. Его сторонники, считает Анкара, были организаторами попытки военного переворота в 2016 году. Требования экстрадиции Гюлена, как и недавние судебные процессы в США в отношении турецких банкиров из ближнего круга Эрдогана по обвинению в незаконной торговле с Ираном – большая проблема.



" Контракт на поставку в КСА канадских броневиков Rift будет приостановлен "

Ужесточение позиции Вашингтона по отношению к Анкаре явно связано с Тегераном, вернее с нежеланием Турции присоединиться к антииранским санкциям. Тема пастора Брансона для администрации Трампа важна с точки зрения промежуточных выборов в конгресс в ноябре, но основные усилия Вашингтона связаны с попытками создать фронт стран, которые присоединились бы к вводимым американцами санкциям против иранцев. Анкара же на сворачивание отношений с Тегераном идти отказывается, так как 15 процентов углеводородов получает из Ирана.



США перешли к открытому экономическому давлению на Турцию, пытаясь добиться от нее проведения выгодной для них политики в Сирии, региональной и глобальной. Вопрос – насколько Эрдогану хватит стойкости в этой ситуации. При этом попытки повсеместного санкционного воздействия, которое Вашингтон пытается использовать как инструмент установления доминирования, учитывает американскую (или западную) точку зрения на то, что экономика определяет все. Это важно для США, но не для России, Ирана или Турции. Там работают иные механизмы (можно называть это имперским сознанием и национальной гордостью), а их американцы не учитывают. Введение санкций сплотило все политические партии Турции, несмотря на идеологию, неприятием внешнего диктата. Уровень личной поддержки Эрдогана и членов его кабинета вырос.



Для турецкого президента основным источником беспокойства остается пока девальвация лиры. Президент Эрдоган дважды выступал на эту тему 10 августа, но курс упал, достигнув около 6,4 лиры за доллар (снижение примерно на 14,6%). В какой-то момент в течение дня падение превышало 20 процентов. Попытки министра финансов и зятя президента Берата Албайрака успокоить рынок презентацией новой экономической программы результата не принесли. Что можно предпринять для стабилизации ситуации? Экономические варианты воздействия включают повышение процентных ставок Центральным банком, хотя это будет иметь временный эффект, а Эрдоган выступает против такого шага. Последний существенный подъем ставок был в январе 2018-го, а ранее – в конце 2013-го, когда Турция отреагировала на окончание программы количественного смягчения ФРС США.



Правительство может в этой ситуации стараться установить более жесткий контроль над движением капитала в частном секторе, но это будет символичным шагом, учитывая его неспособность полностью контролировать частный капитал. На ситуацию давит внесенный в конгресс США законопроект, ограничивающий возможность Турции получать кредиты от американских финансовых учреждений. Вызывает сомнение и обращение Анкары к МВФ за траншем для стабилизации национальной валюты, поскольку там основную роль играют американцы. Да и Эрдоган не хочет этого, тем более что требования МВФ предсказуемы: поднять процентные ставки. Другой вариант – помощь Катара или Китая, но ее объем будет ограниченным.



Другое дело – ЕС. Турция – крупная страна с формирующейся рыночной экономикой с внешним долгом в 466 миллиардов долларов (порядка 78% в долларах США, около 18% в евро), или 52,9 процента от ВВП. Более трети должно быть выплачено в течение года. Слабая лира делает долг дороже для погашения. Это заставило ЦБ ЕС предупредить, что проблемы Турции могут влиять на европейские банки. ЦБ ЕС отметил, что BBVA Испании, UniCredit Италии и BNP Paribas Франции имеют значительную долю в турецких долговых бумагах и падение лиры может негативно повлиять на погашение кредитов в иностранной валюте. Испанские банки наиболее уязвимы (они выдали турецкому бизнесу кредитов более чем на $ 80 млрд. США). Отсюда надежда на кредиты от ЕБРР и других финансовых институтов ЕС. Основными вызовами для Турции остаются девальвация лиры, возможность дефолта по долгам и кризиса платежного баланса, растущая инфляция на фоне неуверенности рынка в способности турецкого правительства проводить эффективную политику в экономике с учетом постоянного вмешательства Эрдогана.



Саудовские индикаторы

3 августа МИД Канады выразил озабоченность по поводу задержания гражданских активистов в Саудовской Аравии и потребовал их немедленно освободить. В ответ на это МИД КСА заявил, что позиция Оттавы "представляет собой открытое вмешательство во внутренние дела королевства" и "противоречит основам международного права". Эр-Рияд отозвал своего посла для консультаций, объявил главу дипмиссии Канады в КСА персоной нон грата и заявил о приостановке новых торговых и финансовых операций. Саудовское внешнеполитическое ведомство дало послу сутки на то, чтобы покинуть страну. Позднее Саудовская Аравия заявила о прекращении программ по оказанию медицинской помощи в Канаде, отмене совместных образовательных проектов и приостановила импорт канадского зерна.



" Риски военного переворота и покушений оцениваются королевским кланом предельно высоко "

Ограничительные меры, которые собирается ввести Эр-Рияд, описаны в коммюнике МИДа КСА. Это запрет на все новые торговые или инвестиционные сделки между Канадой и Саудовской Аравией (товарооборот между странами сегодня составляет 5 млрд канадских долларов, или 3,9 млрд американских). Правительство КСА отменило выплату государственных стипендий примерно для 16 000 саудовских студентов, которые готовились учиться в канадских университетах в течение предстоящего учебного года, а национальная авиакомпания Saudia отменила рейсы в Канаду, как минимум на август. Очевидно, что существующие контракты с канадскими компаниями будут приостановлены или забюрократизированы. По данным ряда экспертов, это будет касаться прежде всего поставки в КСА канадских броневиков Rift. Речь идет о задержке исполнения контракта, а не его аннулировании. Рестрикции не коснутся заключенных контрактов на поставку нефти в Канаду и распродажи Саудовской Аравией канадских активов, о чем поторопились заявить британские издания.



Саудовцы послали сигнал. Они не собираются рушить выгодные для них бизнес-проекты, но о заключении новых контрактов канадцам стоит забыть. По оценке аналитиков, шаги против Канады могут оказаться разрушительными для ряда проектов и охладят инвесторов. Аналогичная реакция последовала за критикой Германией в ноябре 2017 года попыток Эр-Рияда оказать давление на премьер-министра Ливана, чтобы привести политику его правительства в соответствие с саудовскими пожеланиями. После этой ссоры немецким компаниям стало значительно труднее вести бизнес в королевстве. При этом на общий инвестиционный фон эти события влияют мало. Канадцев заменят французы. Канадских интересов в КСА немного, и они не такие глобальные. В ином случае канадский МИД на такой демарш просто не пошел бы.



По оценке американских экспертов заявления канадского МИДа были пролоббированы оппонентами наследного принца КСА Мухаммеда бен Сальмана в королевской семье и бизнес-элите. Отсюда жесткость реакции, поскольку это было расценено как покушение именно на авторитет кронпринца. Ответ означает: Эр-Рияд послал Западу ясный сигнал – он не потерпит никакой критики того, что считает вопросом внутренней безопасности. Если точнее – никакой критики концепции "Видение 2030", куратором которой является наследный принц, с точки зрения нарушения прав человека. Дело не в правах женщин: Эр-Рияд пошел на представление им прав на вождение автомобилей и ведение бизнеса без опекуна. Речь идет о глобальных нарушениях Эр-Риядом прав человека и гуманитарных ценностей, прежде всего в Йемене. Основными центрами информационных атак являются Великобритания и страны Содружества.



8 августа представители аравийской коалиции выступили с резкой критикой расследования "Ассошиэйтед Пресс" (АП) о тайных договоренностях ведомого Саудовской Аравией альянса с террористическими группировками в Йемене. 6 августа АП опубликовало статью, в которой утверждалось, что аравийская коалиция заключает соглашения с "Аль-Каидой на Аравийском полуострове" (АКАП, запрещена в РФ) об эвакуации боевиков из занятых ею городов. Агентство ссылалось на информацию, предоставленную йеменскими официальными лицами, включая офицеров служб безопасности, командирами отрядов ополчения, представителями племен, выступающих посредниками, а также членами АКАП.



Истоки публикации – американские демократы. Этот тезис был использован во времена президентства Барака Обамы в качестве одной из причин охлаждения двусторонних отношений. Использование АКАП Управлением общей разведки (УОР) КСА было общеизвестным для американцев фактом. Об этом не раз заявлял (после своей отставки) бывший директор ЦРУ США Джон Бреннан. Утечку дали обиженные сотрудники ЦРУ, где идет кадровая чистка людей Бреннана. Что до использования силами коалиции салафитских формирований в Йемене, то и ОАЭ, и КСА такие подразделения под своей эгидой там создавали. Эр-Рияд – в основном в Маарибе и Таизе, Абу-Даби – на юге страны.



В узких кругах саудовской элиты зреет мнение, что 30-летний сын монарха Халед бен Сальман может быть назначен вторым наследным принцем очень скоро. Эта должность была вакантной с тех пор, как Мухаммед бен Сальман был назначен наследным принцем, заменив на этом посту связанного с американскими силовиками Мухаммеда бен Найефа. Это назначение оценивается как "беспрецедентный шаг" и будет означать окончательное смещение линии наследования от потомков Абдель Азиза Аль Сауда к ветви короля Сальмана бен Абдель Азиза. Эксперты говорят, что это вынужденная мера для сохранения власти за кланом Сальмана, даже если нынешний первый кронпринц по какой-то причине не сможет взойти на престол.



Это возможно только в случае его кончины. То есть риски военного переворота и покушений сохраняются и оцениваются королевским кланом предельно высоко. В этой связи любые информационные атаки со стороны Запада считаются подготовкой почвы для свержения Сальмана и его сыновей или их удаления от власти. Арест правозащитников – индикатор того, что саудовское правительство не намерено выпускать из рук процесс реформирования общественной жизни и передавать его на усмотрение некого "гражданского общества", которого в КСА в западном смысле слова нет. На примере Канады Эр-Рияд ставит "красные флажки" для Запада в их информационной правозащитной деятельности. Особую смелость королю придает если не поддержка, то нейтралитет Вашингтона.



Карманы терроризма

Россия обеспокоена ситуацией в лагере беженцев "Рукбан", где в тяжелых условиях находятся около 60 тысяч человек, а также укрываются террористы. Об этом 9 августа на брифинге в Минобороны сообщил начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации Сергей Рудской. По его словам, в районах, прилегающих к зоне Эт-Танф, контролируемой американскими военнослужащими, отмечается увеличение группировки ИГ (запрещено в России). Боевики совершают теракты в населенных пунктах провинций Эс-Сувейда и Риф Дамаск, а также пытаются организовать вылазки в Пальмиру и Дейр эз-Зор. Российская авиация и сирийские войска своевременно пресекают эти попытки и уничтожают боевиков.



Россия неоднократно призывала США покинуть территорию Сирии, в том числе Эт-Танф. Район вокруг Эт-Танфа контролируется войсками США, которые обозначили 50-километровую зону безопасности вокруг города. Ликвидация этого лагеря и базы американцев становится основой задачей окончательной зачистки этого южного региона от организованных оплотов сопротивления боевиков, которые не идут на компромисс. В подконтрольной США зоне "Эт-Танф" на юге сирийской провинции Хомс базируются группировки "Свободной сирийской армии" (ССА): "Шахиды эль-Карьятейна", "Силы Ахмада аль-Абдо", "Восточные львы". Пентагон способствовал сплочению боевиков в единую группировку под командованием бывшего капитана сирийской армии Ахмада Талаа. Осенью 2017-го американские военные сократили формирование "Коммандос революции" ("Джейш Магавир ас-Саура"). Из 300 боевиков группировки в строю остались 80. Остальные убыли в лагерь "Рукбан", где присоединились к ССА.



Ранее представители оборонного ведомства США обвиняли сирийские власти в том, что те плохо контролируют обстановку в пустыне, что позволяет сторонникам ИГ появляться в районе Эт-Танфа. На деле американцы создали там подконтрольную группу под эгидой ССА для удержания стратегического пункта на стыке иорданской, иракской и сирийской границ. В "Рукбане" американцы и иорданцы (которые будут делать то, что им посоветуют США) имеют прямые рычаги воздействия на развитие оперативной обстановки. Ликвидация лагеря ставит на повестку дня выход боевиков, т.к. большинство беженцев является членами семей подконтрольных США формирований. Алгоритм действий Москвы объясняется надеждой на то, что американцы или иорданцы пойдут по пути турок в Алеппо и Восточной Гуте и дадут команду подконтрольным отрядам выходить из этой зоны. Надежды на это появились после того, как Амман согласился на компромисс в ходе ликвидации зоны деэскалации в Дераа и Эль-Кунейтре.



При этом иорданцы пошли тогда на договоренности, поскольку США не имели никаких возможностей и желания вмешиваться в ситуацию и препятствовать ликвидации этой зоны деэскалации. В районе Эль-Рукбан они такую зону хотят сохранить как оплот присутствия на юге Сирии. Схема действий Пентагона проста: силы подконтрольного ему сопротивления консолидируются на базе лагеря "Рукбан" в очередную "сирийскую оппозицию", формально независимую. Лагерь является дополнительной гарантией (помимо воздушного прикрытия со стороны коалиции с иорданской территории) от наступления армии Дамаска и бойцов ливанской "Хезболлы" (последние усиливали кольцо блокады по периметру 50 километров зоны "отчуждения" во время проведения операции в Дераа и Эль-Кунейтре). Большинство беженцев в "Рукбане" (и боевиков ССА) – выходцы с Каламуна (в лагерь они попали, договорившись с ливанскими властями и "Хезболлой" о добровольной эвакуации), или из Дейр эз-Зора. В Идлиб они не поедут. Усиливать американское влияние в Дейр эз-Зоре нецелесообразно. На возвращение их в Каламун не пойдут американцы, которые потеряют рычаги снабжения и управления этой силой.



Отметим, что попытка связать военную активность сторонников ИГ с существованием в Эт-Танфе проамериканских оплотов сопротивления выглядит натянутой. Активность сторонников ИГ была связана с военными действиями правительственных сил по ликвидации их оплотов в Эс-Сувейде и Эль-Кунейтре. Действия по прорыву из котла и уходу в сторону Пальмиры были предсказуемы, и жертвы среди населения – прокол сирийской разведки. Отряды ИГ загнали в угол, и другого варианта их действий не было. При этом уходить они будут не в "вади и пещеры на территории охраняемой авиацией США Эт-Танфа", а через эту территорию к "карману", который контролирует ИГ от Дейр эз-Зора к Пальмире. В "пещерах" нечего есть, а американцы кормить не будут.



Беспилотники сирийской армии зафиксировали перемещение небольших групп боевиков по направлению от Эт-Танфа к Абу-Кемалю, находящемуся в противоположной от Эс-Сувейды стороне. Это логично, поскольку сразу за Абу-Кемалем на другой стороне Евфрата находится по иракской границе еще один "карман" ИГ. В любом случае, усилия по применению в Эт-Танфе алгоритма действий по ликвидации южной зоны деэскалации, к результату не приведут. Оптимальным вариантом в данном случае было бы блокирование этой зоны с одновременным перенаправлением военных усилий на зачистку "кармана" ИГ, который нависает над Пальмирой. Если отрядам ИГ некуда будет отступать, они будут вынуждены атаковать позиции США или пытаться перейти иорданскую границу, в обоих случаях вступая по пути в столкновения с американцами и иорданцами.



Статья основана на материалах Ю. Щегловина.



Евгений Сатановский,

президент Института Ближнего Востока

Опубликовано в выпуске № 31 (744) за 14 августа 2018 года Источник - ВПК

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