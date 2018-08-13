Каспийский дрейф. Военные планы Казахстана скорректированы в сторону соседей, - В.Жарихин

08:40 15.08.2018 Владимир ЖАРИХИН заместитель директора Института стран СНГ

13 августа 2018



Лидеры пяти государств – России, Ирана, Азербайджана, Туркменистана и Казахстана – подписали Конвенцию о статусе Каспийского моря. Согласно новому документу, водная поверхность остается в общем пользовании прибрежных стран, а дно и недра будут делить с помощью двусторонних соглашений по нормам международного права.



Безусловно, "Каспийский саммит" – очень важное событие, страны-участницы шли к достигнутым в Казахстане договоренностям два десятка лет, настолько велики были возникшие после распада СССР противоречия. Хорошо, что все-таки удалось найти удовлетворяющий всех вариант, как минимум в экономической части. А с точки зрения геополитической несомненной победой российской дипломатии можно считать заявление, что вооруженные силы стран, не выходящих к Каспию, не могут присутствовать в регионе.



Если принять во внимание не так давно обнародованные планы Казахстана, это весьма существенно. Видимо, остальные члены "Каспийского пула" объяснили руководству республики, что налаживая военные связи с США, пусть и в рамках некой логистики, оно открывает ящик Пандоры. Думаю, помимо известной позиции на этот счет России, решающим оказалось мнение Ирана, с которым никому из соседей ссориться не с руки. Но, надо сказать, и подпись Тегерана под соглашением появилась только после долгих сомнений и колебаний.



"Подпись Тегерана под соглашением появилась после долгих сомнений и колебаний"



Однако поводов для эйфории, как мне кажется, подписанная конвенция не дает. Пока это лишь заявление о намерениях, которое только со временем может вылиться в конкретные договоры, как двусторонние, так и коллективные. И спрогнозировать, как прошедший саммит отразится на отношениях России и прикаспийских стран СНГ, пока трудно – все-таки пока они далеко не безоблачные. Так что сделан важный шаг, причем в направлении, выгодном России. Но это лишь начало процесса.



Владимир ЖАРИХИН, заместитель директора Института стран СНГ Источник - ВПК

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