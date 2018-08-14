 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 15.08.2018
11:11  Asia Times: Какой глобальный порядок готовит КНР для мира?
11:10  The Hill: Новая версия НАФТА поставит США под удар?
11:09  Global Times: ЕС должен выбрать между критикой КНР и стабильностью Европы
09:12  Все более изолированный Эрдоган полагается на Путина, - Le Monde
09:05  Когда дойдет до Меркель? Мигранты продолжают насиловать немецких женщин, - Bild
09:04  Трамп рискует объединить Турцию, Иран, Китай и Россию в "ось попавших под санкции", - Daily Telegraph
09:00  В Узбекистане планируют лишать свободы за использование прокси
08:57  КазФемида не выпускает из своих объятий кырдепутата Асылбек уулу
08:53  Каспий обретает полноценный правовой статус, - А.Арешев
08:51  Могут ли быть острые углы у Каспийского моря? - А.Уваров
08:40  Каспийский дрейф. Военные планы Казахстана скорректированы в сторону соседей, - В.Жарихин
08:37  Красные флажки для Запада. Вмешательство США в ближневосточные дела ограничивается все жестче, - Е.Сатановский
08:10  Переход от "малых групп" к большому саммиту. Россия и Турция объединяют форматы сирийского урегулирования
08:05  Ось очень зла. Как давление со стороны США сплачивает Россию, Турцию и Германию, - "Къ"
07:54  Казахстанский суд начал сажать граждан Азербайджана. За браконьерство на Каспии
07:52  КПП "Кокул" закрыт. Талибы захватили афганский уезд Ойхоним на границе с Таджикистаном
07:50  МИД Узбекистана опроверг сообщения об открытии в Ташкенте офиса "Талибана"
07:41  Турецкие министры поплатятся за пастора. Вашингтон давит Анкару "на высшем уровне", - П.Скрыльников
07:36  Бумеранг радикализма в Казахстане. Традиционный ислам проигрывает на рынке идей, - А.Серенко
07:35  Бишкек и Ташкент снимают приграничные проблемы, - В.Панфилова
07:31  Переодетые в платья геи взяли штурмом отделение полиции в Ереване и избили полицейских (не юмор)
07:28  Умер "отец Чебурашки" писатель Э.Успенский
06:20  Сына известного врача убили в Алматы. Малолетний убийца схвачен и сознался
00:16  Россию объявили виновной в расовых столкновениях в США
Вторник, 14.08.2018
21:17  Казахстан принял у России 243 объекта ракетного комплекса "Зенит-М" на космодроме "Байконур"
20:54  Трамп выдвинул Уильяма Мозера на пост посла США в Казахстане
20:50  В Афганистане спустя пять дней боев военные выбили талибов из города Газни
20:12  Лед тронулся. Чем грозит Киргизии таяние глетчеров
20:10  Мутанты и помидоры. Казахстан придумал, что будет делать с землями Семипалатинского полигона
20:08  Узбекистан получит от Киргизии анклав Барак
20:03  Казахстан. "Без России нам никуда, но и с ней – некуда", - Петр Своик
19:42  "Я страдаю во имя Иисуса". Что известно о пасторе, из-за которого США обрушили экономику Турции
19:38  В Киргизии хотят поменять спикера Парламента Жумабекова. Уж больно ничтожен...
17:34  КазМинэконом Сулейменов уверяет, что получил от США гарантии не пострадать от антироссийских санкций. Вот же дурень...
14:40  National Interest: Россия вернулась на Ближний Восток и там останется
14:15  Курбан хайит в Узбекистане отпразднуют 21 августа
13:49  Foreign Affairs: Пхеньян блестяще обвел Вашингтон вокруг пальца
13:39  Рахмон с 1/09 повышает зарплаты, стипендии, пенсии и пособия
13:31  Эрдоган объявил о бойкоте американской электроники
13:08  Представитель "Талибан" рассказал о повестке переговоров в Узбекистане
13:03  Узбекистан и Киргизия обменяются приграничными участками
12:56  Кыргызстан - это одно из немногих мест в мире, где русских все еще любят
12:53  Дикари-мырки загадили Иссык-Куль. Как это остановить?
12:49  Казахстан. За кубок "Золотая сова" сразятся лучшие снайперы мира
06:03  Кыргызский хвосто-урановый Майлуу-Суу вошел в число самых грязных городов мира
05:58  Акима Усть-Каменогорска Тумабаева выгоняют с работы - задавил пешехода
05:55  С.Жээнбеков подарил Н.Назарбаеву в честь Дня Астаны 100-летний русский колониальный самовар
05:48  Джалолатдин Рахимов назначен Генеральным директором "Узинфоком"
05:46  Вашингтон против Москвы - это не просто санкции, это война, - В.Катасонов
05:37  Сумеют ли РФ и Турция договориться по Идлибу, - Ю.Паниев
00:34  Чем отличаются валютные кризисы в России и Турции
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Могут ли быть острые углы у Каспийского моря? - А.Уваров
08:51 15.08.2018

АНДРЕЙ УВАРОВ | 14.08.2018

Могут ли быть острые углы у Каспийского моря? - А.Уваров
Важно укрепить единство прикаспийских государств и сохранить доверие

Подписание Конвенции о правовом статусе Каспия (Конвенция), состоявшееся 12 августа, в Международный день Каспийского моря в Актау, где прошел V Каспийский саммит глав пяти государств, чьи территории примыкают к Каспийскому морю, – событие без преувеличений грандиозное. Хотя бы потому, что решения этого вопроса и подписания этого документа ждали 20 долгих лет, 20 лет работы, дискуссий, конфликтов…

Напомним, что статус моря пытались определить сразу после развала СССР, а работать над Конвенцией начали в 1996 году. По инициативе Туркменистана в 2002 году состоялся 1-й Каспийский саммит, начавшийся диалог продолжался на саммитах в Тегеране, Баку и Астрахани в 2007, 2010, 2014 годах. И вот президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Ирана Хасан Роухани, президент России Владимир Путин и президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов поставили свои подписи под итоговым документом саммита.

Президента стран

Нынешнюю Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря эксперты уже окрестили Конституцией Каспия, и, как отмечают стороны, подготовлен "тщательно выверенный текст, отражающий баланс интересов всех участников". Путин охарактеризовал это документ так: "Современный и сбалансированный международный договор".

Важна не только базовая Конвенция, невероятно актуален пакет подписанных соглашений о предотвращении инцидентов, о торгово-экономическом сотрудничестве, транспорте, протоколов о сотрудничестве в области борьбы с терроризмом, о сотрудничестве в области борьбы с организованной преступностью, о взаимодействии пограничных ведомств, анонсирование первого Каспийского экономического форума. На саммите создан механизм постоянных пятисторонних консультаций стран на уровне министерств иностранных дел через полномочных представителей.

Заседание саммита в Актау.

Эксперты отмечают главные достоинства подписанных документов:

– Каспийское море определено как внутриконтинентальный водоем, "окруженный сухопутными территориями", не имеющий выхода в Мировой океан, что исключает распространение на него международных морских конвенций;

– определено совместное пользование (ст. 7) основной площадью водной поверхности и определено установление зоны территориальных вод, не превышающей по ширине 15 морских миль;

– Каспий признан (ст. 3) "зоной мира", где исключается присутствие вооруженных сил внерегиональных держав.

В связи с последним пунктом горячо обсуждалось предшествовавшее саммиту заявление министра иностранных дел Казахстана Кайрата Абдрахманова о том, что предоставление казахстанских портов Актау и Курык для транспортировки нелетальных грузов США в Афганистан не является "созданием военных баз".

Министре обороны стран

Министры обороны стран "Каспийской пятерки"

Последний пункт (о невозможности присутствия на Каспии военных баз внерегиональных держав) является основным раздражителем для Вашингтона и Брюсселя с учетом возможного взаимодействия ВМС России и Ирана и успешной атаки Каспийской флотилии по позициям "Исламского государства" [организация запрещена в России] в Сирии.

Не нужно быть провидцем, чтобы предсказать последующее сильное давление Вашингтона на подписантов Конвенции, прежде всего Астану, Баку и Ашхабад, ставших участниками перегруппировки сил в важном геополитическом районе. Наверняка обдумывают свое отношение к каспийской "пятерке" и в Китае с его проектом "Один пояс, один путь", и в Индии, заинтересованной в строительстве газопровода TAPI. Да и в Евросоюзе не раз заговаривали о возможности получения туркменского газа как альтернативы газу российскому.

Президент Ирана Хасан Роухани.

Для давления будут использовать не только группы противников Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Казахстане, но и несогласованные до сих пор пункты, хотя замдиректора Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК Санат Кушкумбаев оптимистично считает их лишь техническими вопросами.

О каких пунктах идет речь? Прежде всего, в Конвенции нет четкого определения "справедливого разделения" прав на ресурсы и не определен механизм разделения морского дна. Пока решение этого щепетильного вопроса (с учетом наличия газоносных и нефтяных месторождений и рыбных ареалов) "осуществляется по договоренности сопредельных и противолежащих государств с учетом общепризнанных принципов и норм права" (ст. 8).

Участники саммита запускают в Каспий мальков осетра

Участники саммита запускают в Каспий мальков осетра

О данной проблеме пока высказывается Иран, стесненный новыми санкциями США и возможным давлением Вашингтона на Баку и Ашхабад. Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что необходимо продолжить переговоры по окончательному разграничению дна Каспия.

С рыболовными зонами (ст. 9) несколько яснее (зона для ловли определяется шириной 10 морских миль, прилегающей к территориальным водам), но не исключаются споры вне этой зоны.

Спорной темой остается и транспортно-логистическая система, развитие которой приветствуют все стороны. Президент Путин говорит, что Россия поддерживает "проект международного коридора "Север – Юг", который позволит в 2,5 раза быстрее, чем сегодня, доставлять грузы; ежегодно это до 25 млн тонн из европейских стран через Иран на Ближний Восток и Средний Восток, а также в Южную Азию; ради этого Москва будет строить глубоководный порт Каспийск, модернизировать каспийские коммуникации и инфраструктуру. Однако Казахстан, Азербайджан и Туркмению больше интересуют транспортные проекты конфигурации "Восток – Запад". Алиев и Бердымухамедов говорили об особой роли портов Баку и Туркменбаши, а Назарбаев отметил запуск мультимодального хаба порта Курык и заявил: "Мы построили железную дорогу вдоль всего Казахстана и шесть автомобильных переходов, два из которых находятся на границе с Китаем. Мы возвели логистический терминал в порту Ляньюньган в Тихом океане и проложили современный автобан через всю территорию нашей страны".

То есть тут имеется в виду альтернатива транзитному маршруту через территорию Российской Федерации, чем уже пыталась воспользоваться Украина, несущая большие потери от российских санкций по транзиту украинских грузов.

Еще одна проблема – прокладка кабелей и строительство трубопроводов (14 ст. Конвенции). Номинально два соседних государства могут согласовывать границы раздела или проектов между собой, что радует Баку и Ашхабад с их проектом Транскаспийского газопровода. Теперь, однако, подобный проект должен предварительно получить пятистороннюю экологическую оценку и одобрение или запрет строительства. Между прочим, одобрение должен получить и казахстанско-российский проект судоходного канала "Евразия" от Каспия к Черному морю.

И наконец 6-й подпункт 3-й статьи и 11-й статьи. По всей вероятности, вскоре США начнут переброску грузов в Афганистан через Каспий, при этом цена американским "гарантиям безопасности" известна. На маршруте такой переброски возможны и провокационные шаги, и разведывательные операции. Здесь контроль за передвижениями американцев будет лежать на Иране и России.

Основа нормального существования системы, которую создает каспийская пятерка, заключена по словам Путина, в том, что договор будет "значительно укреплять систему мер доверия в регионе". Тут, однако, приходится действовать по пословице: "Доверяй, но проверяй!"

Для сохранения режима доверия стороны договорились о доработке и подписании шести новых соглашений: о сотрудничестве в сфере морского транспорта; в области борьбы с незаконным промыслом и противодействия браконьерству; по согласованным мерам доверия на Каспии в области военной деятельности на море и трех протоколов о сотрудничестве в сфере безопасности. Подписать их обещают уже на следующем саммите. Там станет ясно, как крепко единство и сохраняется ли доверие.

Источник - fondsk.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1534312260
Новости Казахстана

 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  