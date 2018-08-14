КазФемида не выпускает из своих объятий кырдепутата Асылбек уулу

08:57 15.08.2018 Бывшему депутату Жогорку Кенеша Асылбеку уулу Дамирбеку еще на два месяца продлили арест в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"Специализированный межрайонный следственный суд Алматы 9 августа продлил срок содержания под стражей Асылбеку уулу Дамирбеку до 15 октября", - сообщили в пресс-службе Алматинского городского суда. В феврале казахстанские силовики провели крупномасштабную спецоперацию в Алматинской, Жамбылской, Южно-Казахстанской областях и в Алматы, задержав на территории Казахстана 35 лиц, причастных к аферам в околотаможенной сфере, в рамках совместной спецоперации Комитета национальной безопасности и Национального бюро по противодействию коррупции. Граждане Кыргызстана и Казахстана были задержаны по части 3 пункта 2 статьи 234 - "Перемещение в крупном размере через таможенную границу Евразийского экономического союза товаров или иных предметов лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций", части 2 статьи 264 УК РК - "Участие в транснациональной организованной группе или транснациональной преступной организации". Источник - tengrinews.kz

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