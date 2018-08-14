В Узбекистане планируют лишать свободы за использование прокси

09:00 15.08.2018 Уголовное наказание вплоть до лишения свободы сроком на пять лет может быть введено за незаконный доступ к сети телекоммуникаций в Узбекистане.



В Узбекистане предложили ввести уголовную ответственность за незаконный доступ к сети с целью пропуска международного трафика в обход систем защиты. Об этом говорится в соответствующем проекте закона, опубликованном 14 августа на сайте обсуждения проектов нормативно-правовых документов Узбекистана СОВАЗ.



Разработчиком законопроекта выступило Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана. Проект документа предлагает ввести уголовную ответственность за незаконный доступ к сети с целью пропуска международного трафика в обход системам защит.



Данное деяние будет наказываться штрафом в размере 100 до 300 минимальных размеров заработной платы, что эквивалентно от $2 тыс до $6 тысяч (1 МРЗП = $23) или лишением свободы сроком до трех лет. Источник - ca-news.org

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1534312800

Новости Казахстана

