В Узбекистане планируют лишать свободы за использование прокси

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09:00 15.08.2018
Уголовное наказание вплоть до лишения свободы сроком на пять лет может быть введено за незаконный доступ к сети телекоммуникаций в Узбекистане.
В Узбекистане предложили ввести уголовную ответственность за незаконный доступ к сети с целью пропуска международного трафика в обход систем защиты. Об этом говорится в соответствующем проекте закона, опубликованном 14 августа на сайте обсуждения проектов нормативно-правовых документов Узбекистана СОВАЗ.
Разработчиком законопроекта выступило Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана. Проект документа предлагает ввести уголовную ответственность за незаконный доступ к сети с целью пропуска международного трафика в обход системам защит.
Данное деяние будет наказываться штрафом в размере 100 до 300 минимальных размеров заработной платы, что эквивалентно от $2 тыс до $6 тысяч (1 МРЗП = $23) или лишением свободы сроком до трех лет.